Žena u Rusiji sipa varikinu na muškarce koji šire noge u prevozu

Ispravka: Nakon objavljivanja, pokazalo se da je ova priča netačna. Takozvana varikina je u stvari bila voda, prema Bumaga, publikaciji iz Petrograda koja je objavila da je jedan od muškaraca u video snimku plaćen glumac. „Sipala je vodu na nas“, rekao je Stanislav Kudrin, glumac. „Naravno, sve je bilo režirano. Došao sam na snimanje sa rezervnim parom pantalona, otišao kući sa honorarom.“

Druge publikacije kao Eu vs Disinfo sugerišu da je video u stvari anti-feministička propaganda. Snimak je objavljen na In the Now, medija kanalu na društvenim mrežama čiji je vlasnik Russia Today, televizije ruske države, koja je ranije optuživana da „širi rusku kampanju dezinformacijama međunarodnoj publici.“



Videos by VICE

Ženska osvetnica ide kroz vagone ruskog sistema metroa i sipa varikinu na kurčeve muškaraca. Zašto? Da bi ih sprečila da se šire. Jer, kako ona kaže „muškarci koji pokazuju svoju alfa-muškost u podzemnoj dok su žene u deca svuda oko njih zaslužuju prezir.“ Jer joj je muka više od ruskih alfa-mužjaka i njihove nesputane „rodne agresivnosti.“

Ana Dovgaljuk, stara 21 godinu, „razređuje“ (hehe) muška muda u ime „svih koji moraju da trpe manifestacije potrebe muškaraca da pokažu svoje mačo kvalitete u javnom prezodu.“ Samoproglašena društvena aktivistkinja veruje da se dovoljno radi da se spreči muško širenje na busevima i u vozovima. I zato uzima stvari u svoje ruke.



Ana je napravila takozvani „video manifesto“ sa naslovom „Širite se? Evo vam“ posvećen svima onima „za koje je širenje norma“. Video se sastoji uglavnom od snimaka u kojima ova studentkinja prava sipa rastvor varikine „koji je 30 puta jači od onog koji koriste domaćice za pranje veša“ na 70 muškaraca koji su se širili u metrou Sankt Peterburga.



Rastvor „jede boju tkanine u roku od par minuta i ostavlja fleke koje ne mogu da se skinu“ kaže Ana koja sugeriše da su baš te fleke poenta. „One identifikuju počinioce, tako da svi odmah znaju koji deo tela kontroliše ponašanje ovih muškaraca.“

Video sadrži seriju jako neuverljivih činjenica o širenju – da to uglavnom rade muškarci „niskog drušvenog statusa“ i da „postoji veze između zloupotrebe alkohola i želje da se šire noge“. Ruski portal Rosbalt tvrdi da je video isceniran, ali Ana insistira da je sve autentično, a ovo nije prvi put da ona koristi svoj jedinstveni pristup aktivizmu u ruskom sistemu javnog prevoza. Prošle godine ona je htela da javnosti ukaže pažnju na manjak zakona o fotografisanju ispod suknje i „nepoštovanju žena“ tako što je „flešovala„ svoj donji veš saputnicima.