Žene koje veruju da pomfrit iz Meka posle seksa pomaže da se zatrudni

Prvobitno objavljeno na Munchies.

Nemoguće je ne voleti Mekdonaldsov pomfrit, te slane tračice rekonstruisanog krompira. Daj mi ga, bilo kada, bilo gde. Napunite mi njime usta u lokalnom Meku. Dodajte mi ga kroz prozor u kolima. Hranite me njime kada sam u krevetu, posle snošaja.



Tako je, narode. Mala grupa majki – 3 procenata njih, da budemo precizni – koje su učestvovale u nedavnom istraživanju koje je sproveo Channel Mum, vebsajt koji operiše iz UK i koji služi kao mreža za roditelje, tvrde da „jedu Mekdonaldsov pomfrit odmah nakon seksa“, nadajući se da će zatrudneti.

„Anketirali smo 1500 majki u UK, od kojih 75 posto njih ima 35 ili manje godina“, u utorak je u mejlu MUNCHIES-u napisala Šovan Frigard, osnivačica Channel Mum. „Sve ispitanice su korisnice našeg sajta ChannelMum.com, pa je uzorak demografije u UK veoma reprezentativan“. Channel Mum je objavio rezultate istraživanja u očekivanju jučerašnjeg Nacionalnog dana pravljenja beba.

Mora se priznati da je jedenje Mekdonaldsovog pomfrita jedan od najmanje popularnih navedenih šema da se zatrudni. Pogledajte samo ove brojke: 37 possto ispitanica misli da bi im jedenje crne čokolade pomoglo da zatrudne, dok 32 posto njih tvrdi da jedenje ananasa i pijenje soka od ananasa ono što pali. Trideset devet posto ispitanica tvrdilo je da možeš da „Preokreneš svoje psihičko stanje i sebi kažeš da ne želiš bebu, a onda uveče izađeš, podivljaš i zaboraviš na ’pokušavanje’“, da, kako da ne.

Koncepcija jedenja pomfrita iz Mekdonaldsa da bi se izazvala trudnoća nije sasvim nova, tvrdi Frigard, mada je pomalo zbunjena zašto se ljudi u to kunu. „To je veoma popularno u surogatskoj zajednici u UK, kao fora za trudnoću i začeće“, piše ona MUNCHIES-u. „Iskreno ne znamo kako se to zapatilo, i zašto pomfrit mora da bude Mekdonaldsov, a ne nekog drugog lanca brze hrane“ (Mekdonalds UK nije odgovorio na naš zahtev za komentar za MUNCHIES, poslat u utorak.).

Šokantno, ne postoji nijedan naučni dokaz koji bi potkrepio tvrdnje da konzumacija Mekdonaldsovog pomfrita dovodi do trudnoće. To je istina koju i sama Frigard priznaje, iako sluti da bi to u nastupajućim godinama moglo da se promeni.

„Nema naučnih dokaza koji bi to potvrdili“, kaže Frigard. „Ali izgleda da to iz surogatske zajednice curi u mejnstrim, pa će možda doći do nekog pouzdanog istraživanja o tome da li i na koji način možda pomaže. To je svakako čudna ideja, ali neke mame apsolutno veruju da im je pomoglo da zatrudne“.

Do tada, samo ćemo jesti Mekdonaldsov pomfrit zato što je jebeno ukusan.

