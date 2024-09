Žene nam otkrivaju zašto preferiraju porniće bez žena

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE CA.

Pornhub svake godine objavljuje podatke koje je prikupio o aktivnostima posetilaca, koji nas podsećaju da žene čine nezamenjivih 37 procenata udela u gledaocima gej muških pornića. Prema nalazima iz 2016. godine, gej muški pornići su druga najgledanija kategorija kod žena na ovom sajtu – “lezbejski” su prvi, ali uz malu prednost. Takođe su u okviru ove studije otkrili da je za žene između 18 i 24 godine verovatnoća da će gledati gej muške porniće za 24% veća nego za druge starosne grupe.

Možda ipak nije iznenađujuća činjenica da sve više žena odbacuje heteoseksualne porniće i prebacuje se na nešto više gej? Heteroseksualne porniće prevashodno prave muškarci za muškarce, što znači da oni retko sadrže nešto što bi žene želele da vide. Bez namere da bilo kome popujem, za većinu žena gledanje druge dame prekrivene spermom i nije ono što je poželjno. Ne radi se samo o tome da žene ovakav sadržaj smatraju nezadovoljavajućim, već takvim smatraju i kontekst. Veliki deo heteroseksualnih pornića može biti pun eksploatacije, ponižavanja i dehumanizacije, kao i što može prikazivati zabrinjavajuću rodnu dinamiku, a čak i kada ne prikazuje, veliki deo ovakvog sadržaja ne može se ukloniti iz industrije koja je izgrađena na monetizovanju takvih stvari. Zato je za mnogo žena ovaj sadržaj nešto što je neprijatno za gledanje.

Žene koje konzumiraju erotiku koja uključuje samo muškarce predstavlja nešto što nije nov fenomen. Ovako nešto postoji još u japanskoj i kineskoj kulturi, i to je žanr poznat kao “dečačka ljubav”. Ovaj žanr fikcije može biti u obliku manga stripova, filma, literature, internet foruma i TV serija, a generalno uključuje androgine momke kako zajedno bivaju gej. Ovaj žanr ima ogromnu publiku, i primarno ga pišu i čitaju mlade žene.

Iz toga možemo zaključiti da žene ne samo što gledaju mušku akciju, već i čitaju o tome. Bila sam radoznala da saznam šta to tačno žene traže i pronalaze u gej muškom seksu, tako da sam se obratila nekim ženama, strejt i kvir, koje bi mogle da mi rasvetle ovaj fenomen.

Lu, 26

VICE: Hej Lu, šta je presudilo da sa heteroseksualnih ili lezbejskih pornića pređeš na one sa muškom akcijom?



Lu: Mnoge stvari, da budem iskrena. Prvo sam primetila da sam prestala da gledam lezbejske porniće zato što sam se osećala kao da se dosta zasnivaju na muškoj perspektivi. Nije mi delovalo kao da su stvarani za žene. Ipak, moj glavni razlog je etičke prirode. Iako u industriji možemo zateći snažne žene koje su odabrale da budu tamo, mnogo su češće situacije gde je prisutan neki oblik faktora prinude. Kako sam postajala sve starija, ovo saznanje postalo je neodvojivi deo celog iskustva gledanja pornića.

A šta je ono što ti se dopada kod pornića sa muškom akcijom?

Veoma sam kvir i smatram da je kvir muški seks jedan od najkvir vrsti pornića koji su dostupni, zato što u industriji postoji daleko više istinski kvir muških izvođača nego ženskih. Kada vidim žene sa besprekornim manikirom kako učestvuju u kvir seksu, a pritom očigledno ne uživaju, to nije ni približno hot kao kada vidim nešto što mi deluje zaista gej. Takođe sam fascinirana situacijama u kojima definitivno ne bih mogla da budem, s obzirom na to da sam cis žena, tako da ne postoji ništa sa čime mogu da se povežem dok gledam kako se dva muškarca jebu, a to je ono što celu ovu priču čini eskapističkom.

Šta ti je bitno vezano za eskapizam?

Teško mi pada da izvučem radost iz bilo čega što izaziva osećaj krivice, tako da mi održavanje ove priče fantastičnom i eksapističkom omogućava da uživam u nečemu a da usput ne moram da se izlažem nekim emocionalnim izazovima koji dolaze uz seks u realnosti.

Dakle, osećaš se prijatnije ako gledaš dva muškarca?

Da. Iako ovo zvuči na neki način kontra-feministički, ne osećam obavezu kao ni zaštitničku nastrojenost prema muškarcima, koji u odnosu na žene proseku imaju veću slobodu izbora kada se radi o ovakvim seksualnim okolnostima. Kada vidim muškarca u potčinjenoj poziciji, to ne predstavlja mučnu refleksiju društva koliko to predstavlja kada su u pitanju žene. Na taj način mogu da uživam gledajući dom/sub dinamiku, bez da se osećam kao da treba da brinem o tome šta se dešava toj ženi kada se kamere ugase, a što ju je navelo da bude u poziciji u kojoj jeste, kao i da li je zaista odabrala da bude tu gde jeste.

Sada kada gledaš samo likove, šta ti ne nedostaje vezano za ostale oblike pornića?

Mlade žene ili žene sitnije građe u odnosu u kome je muškarac fizički dominantan, bilo šta što uključuje ekstremno degradiranje ili fizičko povređivanje žena od strane muškaraca, kao i bilo šta što uključuje duge nokte bilo gde u blizini vagine.

Uf, tu se slažem za tobom.

Kler, 29

VICE: Hej Kler, kaži mi šta nije u redu sa hetero pornićima?

Kler: Veliki broj hetero pornića mi ne odgovara zato što su fokusirani na užitak muškaraca, a meni to ne deluje realistično. Sve se odvija po formuli; muškarac prvo dobije pušenje, onda jebe ženu, a onda obično usledi analni seks. Smatram da su neke od ovih nerealističnih stvari neprijatne, kao kada žena dodiruje sebe, a pritom ima ogromne veštačke nokte.

Dakle prebacila si se na raznolikost gej muških pornića?

Da, dopada mi se bear porn, jer mislim da se ložim na tu celu priču sa obrtanjem tradicionalnih rodnih uloga. Prevashodno mi se dopadaju pornići koji uključuju fantazije kao one gde jedan ‘strejt’ lik, ili strejt likovi ‘eksperimentišu’, a pored toga gotivim kurčeve, tako da gledam gej porniće kako bih gledala penise!

Sve se vrti oko kurca?

O da, takođe volim da vidim i kako muškarci puše, kako bih pokupila po koji trik!

Razumno! A kako si ih zgotivila?

Oduvek sam imala fantazije koje uključuju trojku sa dva muškarca. Mislim da sam ih zgotivila kada sam bila u fazi pornića koji prikazuju trojke, kada sam i zgotivila biseksualne porniće gde u trojci učestvuju dva muškarca i žena, a shvatila sam da više uživam dok gledam kako muškarci rade seksualne stvari jedan sa drugim nego kada one uključuju i ženu.

Aleksandra, 20

VICE: Dakle, Aleksandra, ti gotiviš fanfikciju koja uključuje mušku akciju, kada si počela da čitaš ovakav sadržaj?

Aleksandra: Verovatno sam počela da čitam ovakve sadržaje kada sam imala oko 13 ili 14 godina.

Šta ti je bilo prijemčivije kod fanfikcije koja uključuje mušku akciju?

Ranije sam dosta čitala sadržaje koji uključuju muško-ženske odnose, ali mislim da je presudno bilo to što sam više uživala u načinima na koji su prezentovani muško-muški odnosi, ali i u žensko-ženski, mada u manjoj meri. Gledala sam dosta romkomova sa strejt parovima, ali nisam gledala ni jedan sa kvir parovima. Bilo je osvežavajuće čitati o normalizovanim kvir parovima.

Koje probleme m/m fikcija prevazilazi, a koje si smatrala neprijatnima kada govorimo o drugačijim parovima?

Mislim da u određenim kontekstima, smatram da su muško-muški odnosi bezbedniji nego kada govorimo o strejt parovima. Nije mi prijatno da brinem o neželjenoj trudnoći ili o statusu potčinjene klase koji žene imaju u fikciji. Kada su u pitanju muški parovi, znala sam da su oba karaktera mogla da imaju slobodu izbora, bez da je to istorijski netačno. Takođe, postoji i nešto u tome da žene ne žele da stavljaju ženska tela u opasne situacije, čak i u fikciji.

Šta misliš, zašto su osobe koje pišu i čitaju m/m fikciju prevashodno žene?



Definitivno mislim da to ima dosta veze sa istorijskim kontekstom. Kvir ženski odnosi nikada nisu bili eksplicitno ilegalni u ovoj državi ili u Americi, verovatno zato što su oduvek bili izrazito seksualizovani i nikada posmatrani kao validni, ili revolucionarni kao muški kvir odnosi. I dalje je teško raspravljati o kvir ženama, a da ih usput i ne seksualizujemo. Tako je i kod tinejdžera, i kod mladih odraslih ljudi, a mislim da dosta pisaca fikcije ne žele da posrnu pred ovom preprekom. Posebno kada je mnogo lakše ako je u opticaju mnogo jednostavnija i dramatičnija vrsta narativa koja uključuje kvir muškarce.

Dakle, smatraš da je čitanje o dva lika hot, a da li misliš da je to drugačije od toga kada muškarac smatra da je ženska akcija hot?

Pa, u suštini ne mislim da je tako, jer sa ovim drugim dolazi i duga tradicija iskorišćavanja ženske seksualnosti i njenog prilagođavanja onome što muškarci žele. Ne radi se samo o konzumaciji, već i o produkciji i utiscima koje javnost stiče. Definitivno postoje problemi kada govorimo o tinejdžerkama koje koriste mušku homoseksualnost za sebe, ali je to sasvim drugačije nego kada odrasli muškarci grade industrije oko toga.

Da li onda brineš i o tome da će ova situacija možda uticati na gej mušku kulturu?

Postoji potencijal za taj element, ali ako nastavite predaleko niz taj put, pisci ne bi bili u stanju da napišu nešto što nisu iskusili! Mislim da se sve svodi na poštovanje i istraživanje.

Šarlot, 26

VICE: Hej Šarlot, zašto se pornići koji uključuju mušku akciju ističu, po tvom mišljenju?

Šarlot: Ponekad se osećam neprijatno dok gledam lezbejske porniće, zato što mi deluju baš fejk, dok recimo kod gej pornića verovatno ne mogu da procenim da li su fejk, jer nisam gej muškarac.

Šta preferiraš kod gej muških pornića, a da nije tako kod ostalih vrsta pornića?

Dopada mi se dinamika moći. Kao da osećam dasu ljudi koji učestvuju u njima bezbedniji, kao i da je više uz pristanak. Iako za ovo verovanje ne postoji logička osnova.

Kada ih gledaš, da li zamišljaš sebe kao deo te scene, ili kao da si odvojena?

Definitivno kao da sam odvojena, i upravo je ta odvojenost ono što mi se dopada. To ih čini više tabuom i uzbudljivim za gledanje, zato što je toliko odvojeno od bilo čega što sam ikada doživela.

Da li misliš da je način na koji gledaš porniće sa muškom akcijom uopšte sličan načinu na koji strejt muškarci možda konzumiraju porniće sa ženskom akcijom?

Ne mislim da je slično. Nisam strejt, tako da ne gledam dva lika kako se jebu samo zato što želim da vidim dva lika neuprljane prisustvom devojke, što mislim da je slučaj kada neki muškarci gledaju porniće sa isključivo ženama. Pretpostavljam da dosta muškaraca gleda lezbejske porniće i zamišlja sebe kao deo te priče, što ja lično definitivno ne radim kada gledam one koji prikazuju mušku akciju.

Kako si shvatila da je to nešto u čemu uživaš?

Probala sam da vidim kako to izgleda i na kraju mi se jako dopalo. Ali sam dosta pre toga na YouTube-u pretraživala ‘emo boys kissing’, što je, pretpostavljam, bila prekretnica.

Slatko! Zašto si to uradila?

Ponovo, u pitanju je bilo nešto uzbudljivo i voajeristički.

Rouzi, 33

VICE: Zdravo Rouzi, dakle, šta je to u gej muškim pornićima što čini da ih preferiraš u odnosu na ostale vrste pornića?



Rouzi: Oni ne čine da se osećam neprijatno, kao što to čine heteroseksualni pornići. Smatram da postoji nešto mnogo senzualnije kada se radi o gledanju dva muškarca. U pitanju je jebanje bez komplikacija.

Šta je tu bez komplikacija?

Mislim da postoji problematična dinamika moći kada se radi o heteroseksualnim pornićima, i to čini da se osećam neprijatno. Kada se radi o dva muškarca, sve deluje daleko više jednako.

Šta specifično gotiviš kada govorimo o gledanju dva lika kako se jebu?

Mislim da postoji nešto oslobađajuće u gledanju ovih filmova, kao i u zamišljanju sebe kao muškarca. Takođe je i oslobađajuće distancirati sopstvene seksualne fantazije od mog tela. Bilo kakve nesigurnosti ili neprijatnosti, kao i lične preferencije koje imaju veze sa mojim telom nisu relevantne, i to je ono što mi se sviđa.

Dakle, ti uopšte ne uživaš dok gledaš scene pornića koje uključuju žene?

Ne baš, žene u ovim scenama u meni izazivaju da se osećam zaštitnički, tako da se osećam gotovo krivom kada ih gledam. Kada se radi o gej likovima nemam ovaj osećaj, jer su predaleko od pogleda strejt muškaraca, kao da je u pitanju jedina vrsta pornića koja nije za njih, tako da ne moram da brinem o tome da li sam kriva ili ne.

Da li misliš da su heteroseksualni pornići previše pravljeni za strejt muškarce?

Naravno! Gotivim da gledam gej muške porniće zato što se fokusiraju na muško telo. Ja sam strejt žena, i volim gola muška tela. Volim da gledam likove kako svršavaju, a još je bolje ako mogu da gedam dva lika kako svršavaju u istom trenutku. Mislim da su bilo koji pornići koji se fokusiraju na muškarce kao seksualne objekte, umesto na žene, za mene prijemčiviji, i to me ne čini da se osećam loše ili neprijatno.

Da li ćeš se ikada vratiti gledanju heteroseksualnih pornića?

Ne vidim da će se to desiti. Što više kite, to bolje!

Pratite Lauru na Tviteru.

