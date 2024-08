Živela sam nedelju dana kao da je 2008. godina i bilo je očajno

Izgleda da je u protekle dve godine postalo popularno insistirati na tome kako je sve užasno. 2016. je bila proglašena za najgoru godinu ikada, a ni u 2017. se stvari nisu mnogo smirile. Mimovi sa šalama o samoubistvu i depresiji su stekli popularnost 2016. i još uvek su masovno šerovani.

Ja ne želim da 2018. bude obeležena na isti način kao dve godine koje su iza nas. Čak i kada nam u životu cvetaju ruže, vesti o tome kako je sve užasno i dalje mogu da nas bace u loše raspoloženje. Ako je sada sve zaista grozno, onda bi možda trebalo da okrenemo kazaljku deset godina unazad i prisetimo se tih čarobnih vremena za kojima sada patimo.

U pokušaju da testiram tezu da smo ranije živeli lepo i bezbrižno, odlučila sam da nedelju dana provedem praveći se da je 2008. godina. To znači da sam sedam dana slušala samo muziku iz ovog perioda – dakle ništa što je snimljeno nakon 2008. Gledala sam najpopularnije filmove, nosila najveće modne trendove i koristila društvene mreže iz 2008. godine.

DAN PRVI: MUZIKA

Nedelja 2008. godine je zvanično otvorena sa pesmom Low od Flo Ride i T Pejna. Samo ću reći da postoji razlog zašto nismo godinama čuli ništa novo od ova dva autora. Slušanje top hitova iz 2008. mi je pokrenulo neka davno potisnuta sećanja. Odmah mi je postalo jasno da će ovo biti jedna paklena nedelja.

Druga stvar – NIJE BILO TREPA! Ne mogu da vam opišem koliko mi je bilo teško da slušam Krisa Brauna, ranu Lejdi Gagu i Majli Sajrus dok je još bila na Diznijevom ugovoru. Sve vreme sam bila u agoniji iz koje bi u sekundi mogao da me izvuče jedan Bodak Yellow.

Čak je i Bijonse bila sranje 2008. Zamoliću vas da samo uporedite albume I am… Sasha Fierce koji je izašao sudbonosne 2008. godine i Lemonade iz navodno najgore 2016. Nemam šta da dodam na to.

Ne preterujem kada kažem da je muzika pre deset godina bila grozna. Nedostaje mi Drejk, nedostaje mi Post Malone, nedostaju mi Migosi i Lana Del Rej. Što je najgore, nedostaje mi i Lil Pump. Ova nedelja nije mogla gore da započne. Preostaje mi samo da sledećih šest dana slušam Heartbreak od Kanjea na ripitu u nadi da neću potpuno izgubiti razum.

DAN DRUGI: TEHNOLOGIJA

Iako je koncept kriptovaluta postojao, 2008. nismo imali bitkoin. Ova valuta je stvorena 2009. godine. U današnjoj formi Airbnb postoji tek od 2009. Netflix nije pravio serije 2008. što znači da nema ništa od Kuće karata, pa sve do Narkosa.

Kada ne gledam serije na Netfliksu, obično provodim vreme na Jutjubu. Sada mi je i ovaj format zabave uskraćen jer gotovo svi koje pratim na ovoj platformi nisu snimali sadržaj pre deset godina. A oni koji jesu pravili klipove nisu ništa valjali. Setimo se Freda – Jutjub senzacije iz 2008.

Samo ću vas pitati da li se sećate mobilnih telefona iz ovog perioda? E pa podsetiću vas. Iskopala sam moj mobilni koji sam ponosno koristila u sedmom razredu osnovne – pre tačno deset godina. U pitanju je Nokia N70. Ne znam da li je čuvam iz sentimentalnih razloga ili za slučaj smaka sveta koji samo stara Nokija može da preživi, ali poslužiće za vraćanje u prošlost.

Sada pizdimo zato što kamere na Ajfonu 5S više nisu dovoljno dobre za naše Instagram selfije, a nemamo para za najnoviji Ajfon X. Imajući sve današnje muke u vidu, pokušala sam da uradim selfi sa mojom dragocenom Nokijom.

DAN TREĆI: FOTOGRAFIJA

Ah ta dobra stara vremena, kada smo koristili bluetooth i kamere od dva megapiksela. Pošto često nismo imali prednju kameru za profi selfije koristili smo tehniku koju ja volim da zovem Uperi kameru u sebe i nadaj se najboljem.

Levo: Tehnologija; Desno: najbolji rezultat

Treći dan sam provela fotkajući selfije na poslu kao da mi život i plata od toga zavise. Sve to u pokušaju da izvučem maksimum iz moje stare Nokije. Iznad možete videti najbolji rezultat. U početku sam bila ambiciozna i pokušala da se fotkam sa prednjom kamerom. Ti selfiji nisu ličili ni na šta. Ne znam koliko je kvalitetna prednja kamera, ali glavna ima dva megapiksela, prema tome jasno vam je sve.

Prednost loših kamera na mobilnim je to što dobro kriju sve nesavršenosti (čak mi je i tetovažu na dlanu gotovo u potpunosti obrisala), ali upravo zbog toga su ljudi iz budućnosti izmislili Snepčet filtere i aplikacije za peglanje fotki.

DAN ČETVRTI: DRUŠTVENE MREŽE

Prvu godinu srednje škole su obeležili MySpace i blamantni Fejsbuk statusi. Nije bilo Instagrama, nije bilo Snepčet filtera. Sve što volim mi je oduzeto u prošlosti. U današnje vreme, Fejsbuk posećujem samo da vidim šta radi moja keva i keve mojih dugarica. Od nedavno je tu i moja baba, što vam sve govori.

Ipak, ove nedelje sam bila primorana da se povežem sa prijateljima i poznanicima preko Fejsa. To sam uradila u velikom stilu- selfi sam sa Nokije prebacila na kompjuter (kablom kao neki smrtnik), a onda sam ga pre objavljivanja obradila na sajtu Picmonkey. Fantastične efekte sam upotpunila još boljim statusom koji vrišti 2008. Sada je samo preostalo da čekam oduševljene reakcije mojih prijatelja. Možda neko odgovori sa I can has cheezburger mimom.

DAN PETI: MODA

Ovog dela sam se najviše plašila. Sranje muziku iz 2008. mogu još nekako da podnesem, ali nisam spremna da ponovo proživim modne katastrofe iz ovog perioda. Mislila sam da će moja mračna emo prošlost zauvek ostati samo blaga trauma koje se retko i nevoljno sećam, ali izgleda da sam se prevarila.

Prva stvar – nisam znala da se šminkam. Kao i većini devojaka, hajlajteri, setovi za konturisanje i različite četkice za obrve i senke mi nisu bile poznate. Pored toga, ja nisam koristila bronzer ni rumenilo kao pravi emos, pa sam šetala bela kao duh sa dve crne linije na očima.

Nisam našla besne Sex pistols i Misfits majice, ali u dubini ormana sam uspela da pronađem moje „seksi“ emo stvari iz davno zaboravljenih vremena. Tu je haljina a la mala matura – kroj koji je kasnih dvehiljaditih bio jako popularan, a činio je da sve devojke izgledaju kao trudnice. Tu je bolero – najveći modni zločin tog doba. I naravno tu su seksi emo čarapice.

Ceo dan mi je bilo vruće od sramote.

DAN ŠESTI: FILMOVI

U nedostatku Jutjuba i Netfliksa jedino mi preostaje da gledam najpopularnije filmove koji su izašli 2008. Što znači – vreme je za Tvajlajt! Nemam previše reči kada su u pitanju bioskopski hitovi iz ovog perioda. Tačno, 2008. nam jeste donela Mračnog viteza, ali isto tako je bila godina ovog đubreta i prvog dela filma Seks i grad.

Jebi se Bela i jebi se 2008.

Da li je ovo prošlost za kojom žalite ljudi?

DAN SEDMI: SVET

Obama je u novembru 2008. izabran za predsednika najmoćnije države na svetu. Danas istu tu državu vodi seksistički egomanijak. Na prvi pogled deluje da je globalna situacija na strani 2008. sve dok se ne setimo svetske ekonomske krize koja je izbila pre jedne decenije.

Gde god da ste živeli pre deset godina niste mogli da izbegnete globalnu katastrofu koju mnogi ekonomisti smatraju najvećom ekonomskom krizom koja nas je pogodila još od Velike depresije.

Kako sam celu januarsku platu spiskala već sredinom meseca, nije mi bilo teško da nedelju dana provedem kao da je 2008. što se tiče ekonomske stabilnosti. Nisam išla u šoping i kupovala sam samo hranu koja je bila na sniženju u supermarketima. Nije bilo zabavno. Bilo je grozno – kao većina stvari iz 2008.

ZAKLJUČAK

Objektivno, živimo u neuporedivo boljem vremenu nego pre deset godina. Ako nemate stvarno depresiju, a uživate u depresivnim mimovima i volite da se žalite po ceo dan kako je svaka godina najgora godina u istoriji čovečanstva, to je vaš problem.

Čak iako su političari na vlasti gori, sam tehnološki i kulturološki progres kojem smo svedočili protekle decenije je neverovatan. I najvažnije od svega – više se ne oblačimo kao potpuni moroni. Došlo je vreme da prestanemo da kukamo.

