Profesor Zoran Lutovac je novi predsednik Demokratske stranke. Za njega je na stranačkim izborima od 1.260 delegata glasalo 659. Njegovi protivkandidati Gordana Čomić i Branislav Lečić osvojili su 468, odnosno 123 glasova.



Lutovac (54) je uoči obraćanja pozvao protivkandidate i odlazećeg predsednika DS Dragana Šutanovca da mu se pridruže za govornicom.

“Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam ovde”, rekao je Lutovac na početku obraćanja, i dodao da se na njegovom licu može videte zebnja i zabrinutost jer “već razmišlja šta ćemo sutra raditi”. On je pozvao članove stranke da daju punu podršku da se ojača politička snaga Demokratske stranke.

“Nadam se da ćemo svi zajedno uspeti da od DS napravimo uspešnu, efikasnu organizaciju i da ćemo se izdići i ponovo početi da menjamo ono što nije dobro u Srbiji”, rekao je Lutovac ističući da “moramo svi zajedno da ojačamo” kako bi razbili apatiju. “Mi ćemo biti politička stranka koja vuče napred u zajednici sa drugima”.

Lutovac je najavio organizacione promene kako bi stranka postala što efikasnija, ali i jasan program i ideologiju sa kojim će “sići u narod”.

Kako je rekao, na Demokratsku stranku mogu da računaju sve marginalizovane grupe u Srbiji.

Delegati Demokratske stranke izabrali su za potpredsednike stranke Aleksandru Jerkov, Dejana Nikolića, Draganu Rakić, Dragoslava Šumarca i Sašu Paunovića. Jerkov je dobila podršku 712 delegata, Paunović 700, Šumarac 621, Nikolić 532 i Rakić 523 delegata

Tokom predstavljanja svoje kandidature Lutovac je naveo četiri razloga zašto su građani izgubili poverenje u DS. Prvi je taj što su “jedni te isti ljudi godinama u vrhu stranke, bez obzira na rezultat”. Kao drugi problem Lutovac je naveo to što je organizacija DS „troma, usporena, neefikasna, izgubila kontakt sa građanima i biračima“.

Dodao je i da su DS potrebni aktivisti, a ne masovno članstvo i da je bolje da imaju „300 „spartanaca“, a ne 3.000 ljudi na papiru“, a kao problem je prepoznao to što je DS izgunila programsku orijentaciju i identitet.

Izbori u Demokratskoj stranci organizovani su nakon što je Dragan Šutanovac podneo ostavku zbog loših izbornih rezultata na beogradskim izborima na kojima su demokrate osvojile 2,25 odsto glasova izašlih birača.

Šutanovac je za predsednika DS izabran na neposrednim izborima 2016. godine, dok se današnji izbori održavaju po delegatskom sistemu što se objašnjava najčešće finansijskim i tehničkim razlozima jer je većina tražila da se izbori održe što pre.

Šutanovac je na početku izborne skupštine rekao da se nije ponovo kandidovao za tu funkciju, jer to ne bi imalo smisla.

“Ostajem u Demokratskoj stranci, ja sam demokrata”, rekao je Šutanovac. “Dvadeset i jednu godinu sam u DS-u i nemojte imati dilemu da ću da pomognem novom rukovodstvu. Ako ih budem i kritikovao, to ću činiti na sednici Glavnog odbora, a ne u javnosti.”



Profesor Zoran Lutovac je dugogodišnji član Demokratske stranke. Bio je savetnik predsednika Demokratske stranke od 1996. do 2003. godine. Obavljao je funkciju predsednika Resornog odbora za nacionalne manjine Demokratske stranke (1997-2003) i predsednika Resornog odbora za ljudska prava (2004-2008). Takođe je bio direktor Fonda za unapređenje demokratije Ljuba Davidović od 2001. do 2004. godine i član Političkog saveta Demokratske stranke u periodima od 1997. do 2008. godine i od 2013. do 2016. godine. Obavljao je funkciju ministra za evropske integracije Vlade u senci Demokratske stranke od 2015. do 2016. godine.

Radio je kao savetnik predsednika Vlade Srbije za politička pitanja (2001-2003). Bio je član Koordinacionog tela Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju (2001-2003) i član ekspertskog tima Vlade Srbije za redefinisanje odnosa Srbije i Crne Gore (2001-2002).



Na poziciji stručnog konsultanta Komisije za Ustavnu povelju Srbije i Crne Gore se nalazio od 2001. do 2002. godine, kao i stručnog konsultanta Ustavne komisije za donošenje novog Ustava Srbije 2003. godine.

Bivši koordinator Ekspertskog tima za Ustav predsednika Srbije i predsednik Saveta za odnose sa građanskim društvom predsednika Srbije (2007- 2008). Od 2016. godine do danas obavljao je fukciju predsednika Političkog saveta.