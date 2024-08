Žurka na kojoj se neznanci krešu dok nose kapuljače na glavama

– Pastuv? – pita čovek za stolom, sa jakim nemačkim akcentom.

Klimam glavom i on mi daje kesu za đubre za moju odeću. Ne moram da budem go. Ali ne želim da isflekam farmerke govnima i spermom, pa se skidam u gaće. A pošto će kobile biti kao od majke rođene, bilo bi mi čudno da budem potpuno obučen, iako me neće videti.

Kada sam uzeo svoju kesu, Konjušar me odvodi u podrum. Ovo je tipičan bar za gluvarenje – crni zidovi, prigušeno svetlo, dip haus koji svira u pozadni, tegle sa kondomima na šanku. Oko 50 tipova stoji unaokolo, uglavnom su goli, a par njih nosi gaće ili tange. Otprilike polovina njih je nagnuto unapred, s dupetom na gore, i kesama na glavama. Dobrodošli na Fikštutenmarkt.

Takođe poznata i kao Sajam konja, ovo je konceptualna seks žurka na koju posetioci dolaze ili kao pastuvi (odozgo), ili kao kobile (odozdo). Kobile stižu pola sata ranije, predaju svoju odeću i odvode ih u štalu, nakon što im vežu oči. Onda stižu pastuvi i odaberu dostupne otvore. Nastale u Nemačkoj pre deset godina (zato što samo Nemci mogu da smisle ovako nešto. Nemačko, izvini, ali tačno je), ovakve žurke se sve češće organizuju širom Evrope.

Već neko vreme sam radoznao. Jedna kobila koju poznajem, i koja je bila na žurci u Minhenu, sa naslađivanjem mi je pričao o modricama koje su trajale nedelju dana. Još jedan prijatelj, koji je bio na londonskoj verziji, rekao mi je da je jedna posebno raskalašna kobila imala perorez da bi mu svaki pastuv ostavio crtu posle karanja. Do kraja večeri je nakupio 47.

Većina seks žurki ima kodeks oblačenja (tange, koža, golotinja) ili temu (vodeni sportovi, fisting, spenking). Ali i pored toga, uglavnom možeš da radiš šta god hoćeš. Ali ovde su pravila striktnija. Pored strogo određenog vremena za dolazak i kodeksa oblačenja (barem za kobile), ograničen si na određene partnere (nema uparivanja pastuv/pastuv, ili kobila/kobila), i smeš da upražnjavaš seks samo na određeni način (nema ljubljenja, pušenja, a definitivno nema maženja).

Nemam nikakvu predstavu šta će se desiti. Ali trenutno vidim samo gomilu golih tipova koji se dosađuju i pijuckaju pivo iz plastičnih čaša. Deset minuta kasnije, više sam ambivalentan nego napaljen. Odlučujem da malo prošetam, da vidim da li će me obuzeti raspoloženje.

Pored stepenica se nalaze tri ljuljaške, i sve su zauzete. Na jednoj jedan nabijeni, niski tip pumpa jednu kobilu, na druge dve, njih dvojica sede sa nogama u vazduhu. Vadim kitu, i počinjem da drkam da bi mi se digao.

Nakon par minuta, onaj pastuv ustaje i sklanja se, i klima mi glavom, kao da hoće da kaže, „Prepuštam ti ga“. Stavljam kondom i lako ulazim u njega, pošto mu je dupe već rašireno. Često sam upražnjavao anoniman seks, ali čak i ovakvim bednim podrumima, obično bih odmerio partnera, da vidim da li me loži (barem po kakvom-takvom osvetljenju). Ali sada sam samo tutnuo kitu u nekoga, a da ga nisam ni pogledao.

Kapuljača u kombinaciji sa prigušenim svetlom znači da ne mogu da vidim ni koliko je star, ali mršav je, i verovatno srednje visine, sa tamnim maljama na grudima. Kako smo počeli da se karamo, on me je zgrabio za rebra, privukao me i prislonio mi lice na vrat; čudno intiman gest, ako uzmemo u obzir nametnutu anonimnost situacije. Lepo je. Ali me ne loži.

Posle par minuta, osetio sam kako mi pada dok sam u njemu. Izlazim, uzimam par papirnih ubrusa iz kutije na zidu, skidam kondom i brišem kitu. On šmrkne popers i namešta se na ljuljašci, čekajući sledećeg.

Nazad u glavnoj prostoriji, akcija se zahuktava. Primač sa posebno sočnim dupetom se natrtio na klupi na ivici prostorije, i grupica tipova stoji oko njega i čeka na red da ga zaskoči. Prilazim grupi i vadim ga, čekajući svoj red.

Suština seksa je na neki način uvek u onome koji prima. Ovde je to jasnije nego ikada. Svi mi čekamo da umočimo kite. Ali osoba koja zaista dobija ono što želi je trenutno na kolenima. Pošto se nas petorica smenjujemo, ubrzo postaje dosadno, pa ja izlazim iz kruga da bih istražio druge opcije.

Na suprotnom zidu, mladi tip mlečno bele kože, sa tetovažom zvezde iznad dupeta kleči na klupi, dok mu par plavih pramenova viri ispod kapuljče. Prilazim mu s leđa i trljam se o njegovo dupe. On izvija leđa i nabija se na mene. Dižem ga na noge i vodim ga u jednu od kabina koje se nalaze preko puta ljuljaški. Karam ga jedno dva minuta, kada mi baterijska lampa preko ramena osvetli kitu.

Pauziram da bih dao Konjušaru priliku da pogleda. Zadovoljan, on nastavlja dalje. Pošto kobile ne mogu da vide da li koristiš kondom, osoblje šeta unaokolo i proverava da li smo umotani.

To je praktična mera kojom se osigurava saglasnost. Ali to takođe čini da se osećaš kao da si na igranci u srednjoj školi, sa čuvarima bezbednog seksa koji proveravaju gumice, kao kada nastavnici drže lenjire, da provere da li ste na bezbednoj udaljenosti jedno od drugog.

Ali ovo nije strogo žurka bezbednog seksa. Kobile u većini slučajeva imaju opciju da se izjasne da su za seks bez kondoma, tako što stave kapuljače različitih boja (crvene bez kondoma, bele sa). Za ovu priliku „kobile bez“ na rukama imaju crvenu traku, iako ih ima svega nekoliko, što je iznenađenje.

Otkako je izumljen PreP, seks bez kondoma je sve više normativ na ovakvim mestima. Obično prodavan pod nazivom Truvada, u pitanju je kombinacija dva leka u jednoj piluli, koja se uzima svakodnevno, radi prevencije zaraze virusom HIV-a. Kako postaje sve dostupniji, karanje bez kondoma je u porastu. Pre deset godina, morao si da naglasiš da ne želiš kondom. Sada moraš da naglasiš da želiš. Ali ovde posetioci ionako ne žele da razmenjuju tečnosti, iako se možda više brinu da ne zakače neku polno prenosivu bolest, protiv kojih ih PreP ne štiti.

Posle još nekoliko minuta karanja mog bezličnog primača, opraštam se s njim tako što ga šeretski pljesnem po dupetu, i nastavljam sa gluvarenjem po baru. Karam još trojicu; dvojicu koja su vezana zajedno u sobi sa ljuljaškama, i još jednog u kabini.

Nazad u glavnoj sobi, većina primača stoji naslonjena na zidove, i karaju ih otpozadi. Uzdasi odjekuju prostorijom, povremeno prigušeni muzikom. U isto vreme, čitava stvar deluje malo civilizovanije nego što sam zamišljao. Nema otvora iz kojih curi sperma. Nema vidljivih modrica. Nema ispalih rektuma.

Časovnik iznad šanka pokazuje da je ostalo više od pola sata. Ali javlja se umor od seksa, i ja odlučujem da bacim peškir u ring i odem kući. Čak i ja imam granicu, po pitanju toga koliko guzica mogu da izdržim za jednu noć.

Kao i svaka seks žurka, Fikštutenmarkt ima pravila po kojima se razlikuje. I dok je anonimnost jedinstveni obrt, događaj nije ispunio svoja razvratna očekivanja. Ono što je trebalo da bude festival karanja sa isturenim mudima, bilo je obična seks žurka, sa paketom uvrnutih ograničenja. Mislio sam da će me pravila napaliti. Ali vremenom mi je jednostavno dosadilo. Ispostavilo se da mi se ne dopada da mi neko treći diktira šta mogu da radim i kako to da radim.

To je možda zbog toga što je žurka zapravo o kobilama. Iako se podaju ne videći kome, oni zapravo imaju kontrolu. To im je možda zabavno. Ali kada si pastuv, postepno počinješ da se osećaš kao prodavac – neprekidno nadgledaš situaciju, da vidiš koga sledećeg možeš da poslužiš. Pretpostavljam da ja želim da imam više kontrole. Možda bi sledeći put trebalo da budem kobila.