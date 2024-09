DaddyOFive och de farliga vägar vissa är beredda att gå för att bli kända

Bild via DaddyOFives YouTube-kanal.

Hur långt skulle du gå för att bli känd? Hur djupt är du redo att sjunka för att få smaka på kändisskapet? Runka av boskap, äta maskar och testiklar, äta kräkframkallande medel – tänk på alla saker folk har gjort för några sekunders uppmärksamhet. Vissa utsätter inte bara sig själva för sjuka saker för att nå en publik. De använder andra människor som spelpjäser i sin jakt på kändisskap.

Under den senaste veckan har precis en sådan sak gjort människor ännu mer chockade än någonsin tidigare, ännu mer än av tjurrunkandet och kängurutestikel-frosseriet. Detta eftersom det den här gången handlar om barn som blir påverkade av sina föräldrars desperata försök att få uppmärksamhet.

Jag har skrivit flera artiklar om mitt förakt mot “prank”-videos på YouTube. Vanligtvis är dessa videos fabricerade – många YouTubers betalar skådespelare för att spela chockerade medverkande och när det kommer till par som driver med varandra är båda parter ofta i maskopi med varandra. Ibland utvecklas dessa pranks likt en sjukdom till vad man kallar för “sociala experiment”, vilka oftast är otroligt rasistiska eller sexistiska påhitt som framställer svarta människor som våldsamma och kvinnor som sexobjekt.

I fallet med den vansinniga prank-prinsen Roman Atwood är det hans familj som hamnat i skottlinjen för extrem emotionell press, allt för att nå YouTube-hits. Här var det dock mest hans partner Brittney Smith som fick ta den största smällen. Oavsett om det handlade om att låtsas slänga barnet över ett trappräcke eller fejka hens död i en brand så var barnet alltid med på noterna och det var Britney som grät ut i ångest. Men i fallet med Mike och Heather Martin är det barnen som väldigt ofta far illa av detta ofattbara beteende.

DaddyOFive är paret Martins YouTube-kanal som nu på grund av skarp kritik har rensats, bortsett från en ursäktsvideo. Så vad gjorde de exakt?

Den första kritikvågen kom efter att en video som hette “Ink Prank” publicerades, i vilken Mike och Heather skriker svordomar åt Cody, deras unga son med glasögon, och anklagar honom för att ha spillt ut bläck på sin sovrumsmatta. De läxar upp barnet så pass mycket att han börjar gråta medan han desperat försöker förklara att han är oskyldig. Ett annat barn blir indraget i “skämtet” och börjar också gråta. Till slut när en rödögd Cody torkar bort sina tårar säger Mike åt honom att upprepa mantrat på deras YouTube-kanal: “click, like, subscribe, leave a comment, etc”.

Som nyhetsankaret på YouTube Phillip DeFranco poängterar i sin extremt känslosamma video handlar inte det här bara om att föräldrarna sårar sina barn. Speciellt Cody verkar få ta oproportionerligt mycket skit. Man ser ofta hur han skriker och gråter, hur hans syskon mobbar honom, tar sönder hans saker, drar ner honom från möbler, samtidigt som hans styvmor säger åt honom att “take a joke” (och fortsätter att tracka honom genom att säga att han är “the only one in the family who can’t take a joke”) och att sluta “act like a butthole”. Han tittar in i kameran och ber dem att sluta filma. Och självklart gör de inte det. I en video ber Cody sin pappa att sluta filma och pappan svarar: “No, I need to vlog my life, you know that.”

Och här är kärnan av problemet: Mike och Heather Martin är uppenbarligen okej med att utsätta sina barn för offentligt lidande för att göda sina egna narcissistiska begär. Med de här barnen har de sin alldeles egna uppsättning karaktärer som de kan göra vad de vill med. Och barnen kan inte fly från det: om mamma och pappa vill skämta och producera videos måste barnen stå ut med skämten och alla videos.

Historien visar hur begäret att bli känd – även när det handlar om ett milt kändisskap som på YouTube – kan äta upp dig till den grad att man glömmer bort sig själv. För varje enskild kommentar som kritiserar deras beteende får Mike och Heather tio kommentarer som försvarar det, och det är dessa kommentarer de kommer ta till sig, eftersom de normaliserar den väg de valt att ta i sökandet efter kändisskap. Barnen är bara rekvisita.

I den första ursäktsvideon – som tillsammans med alla deras andra videos nu tagits ner (och blivit ersatt med en ännu mer ursäktande video) – påstår de att Cody vill bli “skådespelare”. Detta efter att de försöker försäkra tittarna om att deras videos är fake. De antyder indirekt att sonens tårar av smärta och förvirring är resultatet av att Cody egentligen är en fantastisk skådespelartalang.

Vi vet såklart att det inte alls är så. Att hans tårar egentligen är resultatet av en klaustrofobisk dokumentation av psykisk mobbning, allt för att hans föräldrar ska få uppleva ett buzz av hur det är att vara känd på YouTube för en liten, kort stund.

