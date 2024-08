Monogami kan vara ännu svårare för kvinnor än män

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Tonic.



Det finns en föreställning om att monogami på något vis skulle komma mer naturligt för kvinnor än för män. Många köper lätt tanken om att män och kvinnor helt enkelt är olika och att kvinnor genom evolutionen utvecklats till att vara monogama och män promiskuösa.

Det finns dock ett stort problem med det här resonemanget – det stämmer inte. Åtminstone inte enligt amerikanska författaren Wednesday Martin. I sin bok UNTRUE: Why Nearly Everything We Believe About Women, Lust, and Infidelity is Wrong and How the New Science Can Set Us Free tar hon upp den senaste forskningen inom ämnet och intervjuar experter på människans sexualitet, vilken får oss att tänka annorlunda vad det gäller kvinnor och sex. I boken tar hon även upp och motbevisar vanliga felaktiga uppfattningar, till exempel den om i vilka sammanhang kvinnor är otrogna.

Jag träffade Wednesday Martin för att fråga henne varför hon ville skriva boken från första början och vad hon lärt sig.

VICE: Boken handlar framför allt om kvinnor och otrohet. Varför ville du skriva en bok om det här?

Wednesday Martin: När jag var i 20-årsåldern var jag katastrofalt dålig på att vara monogam. Efter att jag sedan hade varit lyckligt gift i flera år kom jag ofta på mig själv med att tänka: Kommer monogami passa mig och min man för alltid? Hur gör andra par? Hur har tvåsamheten och kvinnans sexualitet utvecklats genom evolutionen, och är det kopplat till det jag går runt och grubblar på nu? Så jag var själv intresserad av själva ämnet. Jag har även alltid känt mig dragen till att skriva om de kvinnor vår kultur älskar att hata – “äktenskapsbryterskan” är utan tvekan en av dem.

Hur vanligt är det med otrohet bland kvinnor här i USA?

Siffrorna skiljer sig en del beroende på hur frågan ställs och hur mycket kvinnan i fråga känner sig bekväm med att uppge. Vi vet att eftersom det fortfarande finns detta asymmetriska stigma kring kvinnor som är otrogna – det vill säga att det finns en dubbelmoral där vi tycker att det är mer “naturligt” för män att vara otrogna – är det vanligare i studier att kvinnor underraporterar otrohet och istället rapportera preferenser och beteenden som förhåller sig till samhällets förväntningar.

En del av studierna jag tog del av menade att 13 procent av kvinnor har varit otrogna mot en partner. Andra rapporter pratar om att så många som 50 procent av kvinnor har haft samlag med någon annan än personen de varit gift med. Jag blev förvånad när jag hörde att bland folk i 20-årsåldern är det vanligare bland gifta kvinnor än gifta män att vara otrogna. Samtidigt har man i flera amerikanska studier kommit fram till att det inte är så stor skillnad mellan andelen män och kvinnor som är otrogna som man skulle kunna tro.

I din bok säger du att många av våra uppfattningar om varför kvinnor är otrogna inte nödvändigtvis stämmer. En av de uppfattningarna är att män är otrogna för sex, kvinnor för att knyta an känslomässigt till någon. Vad är sanningen här?

Här i USA förhåller vi oss till tanken om att kvinnor är otrogna för att de vill ha “känslomässig närhet”. Men flera studier menar att kvinnor är otrogna av samma anledning som män – att de vill ha bra sex. Kvinnorna jag observerat och pratat med på sexfester var absolut inte där i jakt på känslomässig bekräftelse. De sa till mig att de var där för att ha sex utan villkor. Vi behöver ha detta faktum i åtanke när vi tittar närmare på kvinnlig sexualitet och fortsätter lära oss mer om den.

Samtidigt är det problematiskt att självrapportera om ens motiv, har experter förklarat för mig. Kvinnor som får höra att kvinnor är otrogna på grund av att de vill ha känslomässig närhet tenderar i studier att rapportera att de söker just detta om de själva varit otrogna. På samma sätt kommer män som fått höra att män är otrogna för att de vill hetta upp sitt sexliv att rapportera att de söker spänning. Trots det kommer man sannolikt se i de fallen, som otrohetsexperten Tammy Nelson säger, att män och kvinnors motiv för varför de är otrogna är mer lika än vad man tidigare trott.

Vad finns det för andra vanliga uppfattningar om kvinnor och otrohet som inte stämmer?

Det finns en känsla av att kvinnor inte söker sig till andra om de är lyckliga tillsammans med sin partner. Men över en tredjedel av de kvinnor som varit otrogna i en studie beskrev sina äktenskap som “lyckliga” eller “väldigt lyckliga”. Vi tror att kvinnor är mer varma eller husliga i sin natur och behöver vara det för att må bra sexuellt. Men Cynthia Graham och hennes kollegor kom fram till att dubbelt så många kvinnor jämfört med män uppgav en avsaknad av intresse för sex i sitt förhållande efter ett år. Istället för att bara anta att det här vore på grund av att “kvinnor gillar inte sex lika mycket” menar många experter nu att kvinnor behöver variation, nya upplevelser och sexuella äventyr lika mycket som män, kanske till och med mer. Och när de inte får det stänger de av sig sexuellt.

Psykologen Marta Meana sammanfattade det kort och koncist för mig: “Längre förhållanden är särskilt krävande för kvinnligt begär.” Vi är så övertygade om att det är män som är genetiskt kodade att sprida sin säd och blir uttråkade av monogami snabbare än kvinnor. Men kvinnor är de som har speciellt svårt för institutionaliseringen av könsroller och familjeliv som dämpar deras begär, vilket experter som Esther Perel och Meana har kommit fram till.

En del sociologer har menat att monogami är mer “naturligt” för kvinnor, eller att monogami är lättare för kvinnor än för män. Vad tror du om det?

Vi är inte på ett visst sätt i naturen när det kommer till sex. Och det finns inte en typ av sex som vi utvecklats genom evolutionen att föredra. Vi kom att bli högst flexibla sexuella och sociala strateger. Det är ett av skälen till varför Homo sapiens fortfarande är kvar på jorden.

När Darwin observerade att honor bland många olika arter var blyga, kräsna och sexuellt förtegna i sin natur och att hanarna var tävlingslystna och pilska förvrängde han hur vi har kommit att se på beteende. Det vi vet idag, främst tack vare kvinnliga primatologer, antropologer och sexforskare är att när omständigheterna är rätt är kvinnlig sexualitet bestämd, äventyrlig och vad som kallas för “promiskuös”.

Den berömda antropologen Sarah Hrdy har sagt att bland alla arter, inklusive människor, var den bästa mamman under en väldigt lång tid den som var under särskilda och långt från ovanliga ekologiska omständigheter promiskuös. Genom att vara det kunde kvinnan skydda sig mot manlig infertilitet, öka chansen för en hälsosam graviditet och krya avkommor och skapa ett större skyddsnät genom att dra med sig två eller tre hanar som trodde att avkomman kanske var deras.

I en del kulturer, som barifolket i Sydamerika, anser man att en bebis skapas av sperman från flera män, och kvinnor som är monogama kan anses vara snåla och dåliga mödrar. Beteendevetaren Brooke Scelza menar att bland himbafolket i Namibia är kvinnlig otrohet av fördel för kvinnor och deras barn. Samma sak gäller pimbwefolket i Tanzania. När vi undersöker kvinnans sexuella beteende i olika kulturer och jämfört med icke-mänskliga primater måste vi ifrågasätta många av de vedertagna föreställningarna som finns om vilka kvinnor är och hur de beter sig.

Var det något som kom fram under din research som förvånade dig?

Fenomenet “hotwifing” hade jag aldrig hört talas om. Jag lärde mig om det när en person dm:ade mig och frågade om jag själv var en så kallad hotwife. Jag kontaktade experterna David Ley och Mireille Miller-Young, båda av vilka har skrivit en hel del om denna subkultur och även swinging. Dessa män uppskattar och till och med hjälper deras fruar, hotwives, vara otrogna, ofta framför sina makar. Miller-Young skriver om de hudfärgsbaserade aspekterna som är förknippade med den här livsstilen. Ley skriver om hur dessa män vänder upp-och-ner på det traditionella narrativet om att män ska kontrollera sin fru, både sexuellt och på annat vis. Det var en riktig ögonöppnare för mig och en av mina favoritdelar i boken jag skrivit.

Trots att det finns mycket forskning som utmanar konventionella antaganden om kvinnor och sex fortsätter folk få saker om bakfoten jämt och ständigt. Varför är det så och vad kan vi göra åt saken?

Våra förutfattade meningar förvränger hur vi ser saker och ting och begränsar vad vi kan se. Det har skett en förändring inom beteendevetenskapen nu som lett till att man börjar förstå att vår sexualitet är någonstans på mittpunkten av arv och miljö. När den tanken blir mer vedertagen kommer det kunna förklara alla olika uttryck kvinnans sexualitet kan ta, snarare än att anta att den bara är på ett visst sätt “naturligt”. Jag tror många kvinnor, män och folk som inte identifierar sig som varken eller kommer befrias av det, genom att de då inte lever ut ett narrativ som inte stämmer.