Stiv pilot erklærer sig skyldig i at være en stiv pilot

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Historien om en pilot, der var for fuld til at flyve nytårsaften 2016, blev en lille smule klarere tirsdag morgen, da han erklærede sig skyldig i at have kontrollen over et fly, mens han havde en promille på 0.8 – hvilket er alt for højt men alligevel forbavsende lavt med tanke på, at manden havde bundet en hel flaske sprut, inden han gik ud af døren.

Takket være retsprocessen kender vi nu detaljerne om, hvordan Miroslav Gronych nåede til det punkt. Ifølge sagen, som den er blevet rapporteret af CBC, havde Gronych haft en slags morgenfest med sig selv på sit hotelværelse samme morgen, før han gik ud til flyet. Da han satte sig ind i cockpittet på Sunwing-flyet, der skulle flyve fra Calgary til Regina, havde hans kolleger allerede kontaktet andenpiloten og fortalt, at han væltede rundt og talte sløret.

Da han kom ind i cockpittet, tog det ham angiveligt 30 sekunder at hænge sin jakke op – hvilket er fint, hvis du lige er kommet hjem fra byen, men ikke når du skal til at flyve et fly med 105 mennesker ombord. Piloten, der oprindeligt er fra Slovakiet, blev konfronteret af sin andenpilot, og fik at vide, at han ikke var i stand til at være ombord på flyet.

“OK, hvis du ser sådan på det,” svarede Gronych nonchalant.

Men da andenpiloten kontaktede sine overordnede for at fortælle, hvad der var sket, vendte Gronych tilbage og besvimede i pilotsædet med sit ansigt klasket op imod ruden. Han blev vækket igen og beordret til at forlade flyet. Denne gang indvilligede Gronych og blev omgående arresteret, da han var nået ind i afgangshallen. Sunwing fortalte passagererne, at piloten var syg, og flyet lettede halvanden time efter planen med en ny pilot.

Under retssagen sagde Gronych, at han havde planlagt at melde sig syg, men da han vågnede, drak han istedet en flaske vodka og tog ud i lufthavnen, men han kan ikke forklare hvorfor. Calgary Herald rapporterede, at de statslige anklagere ikke er imponerede over Gronych.

“Han bragte 105 menneskers liv i fare,” fortæller Rose Greenwood til delstats-dommeren Anne Brown. “Det her er en forbrydelse af dramatiske proportioner.”

Selvom Gronych erklærede sig skyldig, har sagen vist sig at være besværlig for de involverede, da det er et meget sjældent tilfælde, og ingen ved rigtig, hvad Gronych skal have af straf. Anklageren kræver et års fængselsdom til Gronych, mens forsvarsadvokaten beder om en dom på mellem tre og fem måneder.

Gronychs advokat sagde, at manden er alkoholiker, og at han aktivt søger behandling for sin lidelse.