Kvindens guide til at gemme pikken

Denne artikel er oprindeligt udgivet af BROADLY USA

Rundt omkring på kloden findes der tusindvis af piger med pikke (det ved jeg, fordi jeg er en af dem). Vi er dem, du spørger, om du må låne en tampon af på badeværelset, og i træningscentret er vi dem, du sender liderlige blikke, når vi løber på løbebåndet. Vi er din bedste ven, din kunde og hende, du lige har swipet højre på på Tinder. Du finder os over alt.

Den ide, der går på, at kønsorganet er lig med kønsidentiteten, er forkert. Ifølge en rapport udarbejdet af National Center for Transgender Equality, udgivet i 2011, så har to ud af tre transkvinder ikke undergået en kønsskifteoperation. Mange transkvinder er besatte af fjerne ethvert spor af, at de engang har beboet en mandekrop. Selvom det at transitionere er en måde at udtrykke sig på og en kilde til selvaccept, så handler angsten for ikke at ligne en ciskvinde i høj grad om samfundets manglende forståelse for transidentitet.

De måder, man kan ændre sit køn på, er mange og varierede. Fra dyre operationer til enkle tricks til at gemme pikken mellem benene. Den sidstnævnte er både billigt og enkelt – og det er en måde at beskytte sig mod voldelige røvhuller, som nægter at indse, at en pik ikke er lig med, at man er en mand. Så mange gør det simpelthen for at beskytte sig. Andre optræder ikke visuelt som fejlfri ciskvinder, og det kan ofte være farligt at blive opfattet som værende trans.

For transkvinder, der ikke føler sig tilpas i deres kroppe, kan det at “tucke” sin penis være en god løsning, indtil man har råd til at rejse til Thailand og få en kønsskifteoperation. (Det havde været rart, hvis en penis kunne skubbes sammen som en teleskopstang, men indtil den dag, hvor videnskaben når dertil, må vi nøjes med at tucke den.) Der er mange andre kvinder, som elsker deres pikke og kun gemmer dem af æstetiske årsager. Det kan føles frigørende – som om man for første gang bestemmer over sin krop, og hvordan folk modtager den.

Folk lærer om tucking på forskellige måder. Gennem flere generationer har ældre queer-“mødre” lært unge transkvinder kunsten af gemme en penis rigtigt, og i dag findes der guides på trans-messageboards og YouTube, som de fleste har adgang til. (Jeg mumificerede engang min pik med sportstape, fordi en dragqueen anbefalede det i en video.) Efter en masse smertefulde oplevelser og en del research lærte jeg den rette måde at gøre det på. Al min viden er samlet herunder, så ingen anden kvinde i fremtiden skal gå igennem det samme som mig for at gemme pikken ordentligt.

Gem bollerne

Testiklerne hænger i pungen fra lyskekanalen. Selvom klunkerne bruger mest tid i pungen, så glider de ofte op i lyskekanalen under samleje, og de er også lette at skubbe op på andre tidspunkter. Det er virkelig belejligt, når man tucker sin penis. Med hånden skubber man testiklerne op og indad og voila! Så er de væk.

Det kan godt føles lidt ubehageligt til at starte med, men med lidt øvelse kommer det til at føles helt naturligt. Der er mange mænd, der er ængstelige ved tanken om, at deres testikler forsvinder, men tucking er en helt normal del af hverdagen for transkvinder. Når man skubber testiklerne op i lyskekanalen, bliver skridtet reduceret cirka en tredjedel i størrelse, så det formindsker bulen i bukserne betragteligt. Metoden er en piges bedste ven.

Tuck pikken

Når du først har fået gemt klunkerne af vejen, er det tid til tucke din penis. Du rækker ind bagfra og fører pikken bagud, så du kan gemme den mellem ballerne. Når først pikken og klunkerne er i stilling, skal du holde dem i pres mellem benene, så de ikke slipper fri. Opgavens sværhedsgrad varierer baseret på en række faktorer, men medmindre du er udrustet som en hingst, så er det forholdsvis lige til.

Hvis du er en af dem, der ikke er omskåret, så har du det automatisk lettere som kvinde. Hvis du på et tidspunkt vælger at få din penis lavet om til en vagina, så kan man lave skamlæber ude af den ekstra forhud. Men indtil da, så er kraven en god flap, som ballerne kan holde fast. Sørg for at trække huden godt over penishovedet, så det hele sidder, som det skal.

Guldloks pik

Hvor stramt du tucker din penis, afhænger af den stil, du går efter, og det tøj, du har på. Men under alle omstændigheder er det vigtigt, at du ikke tager for hårdt fat. Nogle gange er man så opsat på at undgå en bule i bukserne, at man tilsidesætter følelsen af ubehag. Det er fristende bare at rykke til for at få den til at forsvinde, men hvis du skal være ude længere end en halv time, kan du godt opleve en del ubehag. Til sidst opstår en følelsesløshed blandet med en prikkende fornemmelse, fordi der ikke kommer blod ud til pikken.

Det kan godt være, det ser fint ud med en flad front, men det må ikke føles for ubehageligt. Forestil dig, hvordan Guldlok ville bære sig ad. Ikke for løst, ikke for stramt. Hvis det begynder at gøre ondt, skal du trække den ud med det samme. Om du er på vej ud af døren eller halvvejs nede ad gaden, så skal du omgående konfrontere situationen, før det bliver værre. Jeg kan ikke tælle på to hænder, hvor mange gange jeg har stukket hånden ned i bukserne, fordi jeg har tucket alt for hårdt. Hvis man bare er selvsikker, når man gør det, lægger folk alligevel ikke mærke til det. Man kan folde en papirsvane i bukserne, uden folk bemærker det, hvis bare man lader, som om det er det mest naturlige i verden.

Tucking-grej

Man kan som sagt lære teknikken online, men uden det rette udstyr går det aldrig godt. Mange kvinder ifører sig et eller to ekstra par trusser, men der er også dem, der bruger særligt udstyr som for eksempel en “gaff.” Det er et par old-school trusser i syntetiske fibre, der er designet til at holde pikken på plads, når man tucker. Man tager dem på ligesom almindelige underbukser, og så haler man dem ellers op, indtil de sidder stramt om underlivet og skaber et fladt skridtområde.

Gaffens oprindelseshistorie er ikke helt klar. Ifølge transmyten, så er gaffen inspireret af balletdragten til mænd. I transvestitkredse er det en erotisk oplevelse at få kroppen til at se feminin ud, men for transkvinder gør gaffen det lettere at have kvindetøj på. Det gør det også lettere at føle sig tilpas. Jeg har talt med folk fra Janet’s Closet og Cross-Dress.com, forretninger, der begge fokuserer på transmiljøet, hvor man fremstiller produkter til transpersoner og transvestitter. Der var ingen af dem, jeg talte med, som kunne fortælle mig, hvor gaffen stammer fra, men ejeren af sidstnævnte, Stacy, fortæller, at hun har fremstillet forskellige typer gaffs gennem de sidste 15 år. Hun forklarer, at det er mere sikkert at bruge en gaff end for eksempel tape. Hun fortæller mig også, at hun har specialfremstillede gaffer med indbyggede beholdere til penis for at skjule bulen endnu bedre.

Man kan købe gaffer og andet udstyr i specialforretninger for transpersoner eller hos den familieejede Suddenly Fem. De kan blandt andet tilbyde en “Classic Hiding Gaff”, der er standardmodellen, som glatter skridtet ud. Man kan selvfølgelig også købe en “Sleek Contour Gaff”, en tyndere, g-strengs-agtig gaff for den erfarne tucker. Selvom Suddenly Fem hovedsageligt sælger produkter til transvestitter, så kan transkvinder også benytte mange af dem. Lige meget, hvilken model du vælger, så sørg for, at materialet er stramt nok til at holde på hele pakken, tykt nok til at dække hele bulen og tyndt nok til, at den også er behagelig at have på.

T-Girl Dick Death

En penis skal grundlæggende være hård hele tiden, ellers dør den. Spontane erektioner hælder blod på maskinen med jævne mellemrum, så din pik aldrig kollapser helt. Sammen med løsninger som tucking tager transkvinder ofte en kombination af testosteronblokkerende medicin og østrogen for at påvirke kønshormonerne. Hormonbehandling laver ikke på magisk vis din pik om til en vagina, men det gør den mere feminin. Uden testosteron holder penis og testikler op med at fungere normalt. Selvom nogle kvinder fortsat kan få rejsning, er det ikke alle der kan. De fleste transkvinder oplever langt færre spontane erektioner, og deres testikler holder gerne helt op med at producere sæd. Bliver man ophidset, får man oftest stadigvæk rejsning, men pikken er måske ikke så hård, som den tidligere har været. På messageboards for transkønnede siger man gerne: “Your Mileage May Vary” (YMMV). Alle transkvinder er forskellige, og det er deres proces med kroppen også. Alle reagerer forskelligt på at transitionere.

Potentielle problemer

For at blive en god tucker skal du mestre teknikken og have det rette udstyr på plads, men det er vigtigt at holde øje med potentielle problemer, der dukker op. For eksempel, når man har tucket pikken, kan man ikke tisse, medmindre man godt kan lide at bruge røven som et toilet. Sørg derfor altid for at gå på toilettet, inden du tucker. Sommetider kan du forvolde skader på penis ved tucking. Når klunkerne er stoppet op i den varme lyskekanal hele dagen, og pikken er trukket bagud, er der begrænset med blodcirkulation. Det kan i sidste ende forårsage vævsskade.

Nogle gange, efter man har tucket, får man en rejsning – sådan er det bare. Jeg har før hørt piger sige, at hvis man tucker ordentligt, så mister pikken evnen til at blive stiv, men det er noget vrøvl. Den tuckede stivert er en realitet, og det kan gøre rigtig ondt. Mange transkvinder skammer sig ikke over deres kønsdele; de kan være en vigtig del af deres seksuelle identitet. En tucket stivert kan være en sjov historie. Når man tænker over det, er det jo ret romantisk.

Untucking

Tucking er en meget ligefrem ting. Hvis det gøres rigtigt, føles ens tøj mere behageligt, man får mere selvtillid, og man møder muligvis mindre diskrimination. Men lige meget hvor godt du gør det, så bliver det ubehageligt før eller siden. Det er ligesom at tage et par høje hæle af. Der er intet, der føles bedre end at pakke pikken ud igen, når man er kommet hjem efter lang dag.

Både metaforisk såvel som bogstaveligt talt, så dukker pikken altid op igen. Den engang uoverstigelige grænse mellem kønnene begynder at smuldre. Man er pludselig i en overgangsfase, og man begynder at forestille sig folk omkring en i samme situation. Det er pludselig ikke svært at se andre folk, som de ville se ud, hvis de skiftede køn. Hvis man ser godt efter, så ligner mænd bare groftskårne kvinder, og kvinder ligner mænd uden testosteron i kroppen. Det er næsten, som om vi er to alen af et stykke.

Kønsskifte bliver faktisk et udtryk for alt det, vi har til fælles på tværs af kønnene. Køn er ligesom en bevægelse – som at vinke med hånden eller tucke sin pik. Betydningen defineres i vores kultur. Vi går alle sammen rundt med dele af os selv, som vi tucker væk for at bevare et bestemt billede af os selv og for at bekræfte andre folks billede af os. Så længe man ikke gør skade på andre, skal man have lov til at gøre, som man vil med sin krop uden at blive dømt af andre. Samfundet har nogle vilde ideer om transkønnede kvinder, men de illusioner kan ikke bevares. De er ligeså stramme og ubehagelige som tucking kan være.