Tre lette måder, du kan gøre dine kedelige øl sommerklar

Nogle vil mene, at øl er perfekt. Du har måske ovenikøbet læst det der citat om, hvordan øl er beviset på, at gud elsker os og vil have, at vi er lykkelige. Måske sagde den kære Arnold Schwarzenegger det bedst i klassikeren Sagen er bøf: “Mælk er for babyer. Når man er blevet stor, skal man drikke øl.”

Så hvordan, tænker du måske, kan man dog finde på at fucke med det perfekte?

Nå, men hverken Gud eller Arnold er ufejlbarlige, og øl kan smage både absolut vindunderligt og hjernecelledræbende dårligt.

Særligt den sidstnævnte slags kan dog forhøjes til mere end bare et eksprestog til Stivebæk. Det kan nemlig bruges som grundingrediensen i enormt simple øl-cocktails. Ja, netop: fra bræk til fræk.

Her får du et par hurtige udgaver, fra delevenlige til enkeltmandseje, og til de dage hvor din slatne øl bare ikke slår til.

Er det eneste øl, du har at arbejde med, den slags vandethed, der reklameres med i pausen under tv-transmissionen af kampen mellem Randers og Lyngby? Så er den bedste løsning en madkasse. En “Lunchbox” serveres som regel som øl og appelsinjuice i et glas, man efterfølgende bombarderer med et shot amaretto. Men Stephanie Izard fra The Girl and the Goat har udviklet den til en charmerende punch.

Ligger du inde med seks eksemplarer af en dårlig mexicansk lager? Det eneste rigtige at gøre er selvfølgelig at blande halvdelen af øllene med en klassisk tequila-tung margarita. Så fylder du en punchbowle op med knust is og stikker de sidste tre flasker ned i herligheden med bunden i vejret. Salud, for fanden.



Føler du dig ekstra selvkærlig (eller har du bare sparsomt med øl), så er pyntedåsen med blomster og mynte helt genial. Tiki-baren Mother of Pearl i Brooklyn har leveret den her lækre opskrift med ananas og absinth. Giv din havefest et strejf af Hawaii, og har du to dåser, kan du jo bruge den anden på grillen.

