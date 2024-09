Virtual reality-arkadehaller åbner verden over

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Motherboard

Nu omfavner også Singapore virtual reality-revolutionen ved at åbne en VR-arkadehal, og den slags arkadehaller er begyndt at dukke op verden over. De tilbyder virtual reality-spil for et engangsbeløb eller en timepris, og ligesom de almindelige arkadehaller har de first-person shooter- og kampspil, men de tilbyder også andre og mere lavmælte muligheder som for eksempel 3D-maling.

Roy Koo er stifter af Ignite VR og lancerede for nylig arkadehallen i Singapore. Han udtalte i den forbindelse til medienetværket The New Paper, at han åbnede arkaden for at få flere mennesker til at opleve virtual reality.

“Det, der gør mig allermest begejstret for virtual reality, er, at du virkelig mærker, at du er i en anden verden, hvor alting er muligt,” siger Koo. Hans arkade har fire stationer til spil, hvor man kan være fodboldmålmand, kok på en restaurant og professionel bokser.

I Calgary i Canada har arkaden Level1VR to stationer til virtual reality spil lige fra zombieskydespil til et spin-off af Portal. Arkaden voksede ud af et ‘puzzle room’ – en populær underholdning blandt tech-typer, hvor et hold bliver spærret inde i et rum fyldt med gåder, hvorefter man sammen har en time til at løse dem og slippe ud.

Sphere Virtual Reality i Lima, Ohio fortæller, at de har nye gæster i alle aldre – helt op til folk i plejehjemsalderen.

Det er til gengæld ikke alle arkadehaller, der overlever med den nye teknologi. Immersion Arcade i Illinois lukkede for eksempel efter et par måneder.