Steward påstår, at vegetarer ikke bliver opgraderet på flyveturen

Vegetarer og veganere har det svært. Fører man en kødfri livsstil er der gode chancer for, at man er single og for, at man bliver fravalgt af potentielle arbejdsgivere.

Nu er der mere dårligt nyt for folk, der bare vil nyde deres plantebaserede kost i fred. Ifølge en tidligere steward for det australske flyselskab Qantas får passagerer med særlige kostønsker nemlig ikke gratis opgraderinger på flyveturen.

Den tidligere steward Nik Loukas, der nu blogger om flymad, udtalte til Business Insider: “Har du særlige ønsker til menuen, når du booker en flybillet, vil flyselskabet ikke så meget som skænke dig en tanke [når de skal opgradere passagerer]. Det er fordi, du har særlige ønsker, og flyselskabet måske ikke kan leve op til de ønsker, hvis de opgraderer dig.”

Qantas har siden benægtet den påstand og udtalt til The Daily Telegraph: “Det er ikke sandt, og den type måltid, en passager bestiller, har ingen indflydelse på passagerens muligheder for at blive opgraderet. Bliver man opgraderet, vil de særlige ønsker følge med og blive indfriet på ens nye plads.”

Det er ikke første gang, at et flyselskab er blevet beskyldt for at diskriminere imod folk med særlige kulinariske ønsker. Sidste år antydede en sikkerhedsmedarbejder fra Swiss International Airlines, under en konference om grænsesikkerhed, at data angående passagerers kostpræferencer – det værende halal, vegetarisk eller kosher – kan være “interessante oplysninger for nogle myndigheder”. Flyselskabet forklarede senere, at “flyselskaber ikke har tilladelse til at videregive informationer om passagerers religion, helbred eller politiske holdninger”.

Vi lever altså i år 2017 – kan vi ikke bare få vores tofu og dertilhørende gratis champagne, tak?