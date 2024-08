La vida en la ciudad que divide a albaneses y serbios

Europa es una unión, pero también un complejo batiburrillo de países con leyes, idiomas, valores, políticas sobre drogas, salarios mínimos, licores y chistes malos propios. La vida puede ser totalmente distinta según el lado de la frontera en que hayas nacido, incluso dentro de los límites de la UE. Esta semana, en VICE.com te traemos historias que muestran cómo influyen las fronteras de los países que dividen y delimitan Europa en el día a día de quienes viven cerca de ellas.

La guerra civil entre serbios y albaneses tuvo resultados devastadores para Kosovo en 1998 y 1999, e hizo que se crearan muchas divisiones que todavía siguen presentes en el país. Sin embargo, la más notable físicamente es la que atraviesa la ciudad de Kosovska Mitrovica.

El río Ibar atraviesa la ciudad y la separa en dos zonas, la norte y la sur: los serbios viven en el norte, mientras que los albaneses viven en el sur. Las dos partes están conectadas por cuatro puentes, aunque quizá “conectadas” no es la palabra más adecuada.

La guerra ha dividido, entre otras cosas, calles, plazas, centros comerciales e incluso cementerios. Solamente existe una excepción: una colina desde la que se puede ver toda la ciudad y donde se encuentra un monumento que une a ambas comunidades. Se trata de dos columnas que sostienen un contenedor de minería: una columna representa a los serbios y la otra a los albaneses. Fue alzado con el objetivo de honrar a los trabajadores de las minas de Trepça, que eran la fuente principal de sustento del pueblo y, en cierto modo, de toda Yugoslavia.

El Miner Basker, un monumento en honor a los mineros y la lucha por sus derechos. Una columna representa a los albaneses y la otra a los serbios, y juntos cargan con el peso

El club de fútbol local recibió el nombre por la mina. Hasta 1999, solo existía un equipo de Trepča en Kosovska Mitrovica, pero después de la guerra también sufrió una división. Hoy, serbios y albaneses tienen sus propios equipos de fútbol independientes. Sin embargo, ambos tienen el mismo nombre y los dos aseguran ser una continuación del antiguo club de fútbol.

El FC Trepča, en la parte albanesa de la ciudad, en el sur, juega los partidos locales en un renovado estadio olímpico, actualmente es el más grande de Kosovo. Debe su nombre a Adem Jashari, uno de los fundadores del Ejército de Liberación de Kosovo.

Ajet Shosholli

Ajet Shosholli, una leyenda del fútbol kosovar, entrenaba a los “ golden boys” de Trepča, cuando consiguieron ganar la liga yugoslava y jugaron en la final de la Copa del Mariscal Tito entre 1977 y 1978. Actualmente es el director del equipo del sur. Cuando hablo con él, Ajet dice que ahora solo juegan albaneses en el club, y que el hecho de jugar contra los serbios no sería un problema para ellos, ya que quieren formar parte del equipo y estar al nivel. Ajet suele visitar el norte para pasear con su mujer o tomar un café con los que fueron sus compañeros y vecinos en aquellos tiempos. Dice que las divisiones entre serbios y albaneses se deben, en gran parte, a la actuación política, especialmente la de Belgrado.

Entorpecer la mejora de las relaciones entre los serbios y los albaneses, según me cuenta, está entre los intereses políticos tanto de un bando como del otro.

Después de tomarnos un café, me lleva a visitar el estadio de Trepča. Me enseña las fotos del equipo al cual representaba en su día, y que contaba con jugadores de todas las nacionalidades de la antigua Yugoslavia. Me cuenta que lamenta que ya no exista esa unidad, que reunía a hinchas del FC Trepča tanto serbios como albaneses.

Ajet Shosholli mostrando fotos del histórico club de Trepča, los “ golden boys”, formado por serbios, albaneses y macedonios

Mientras conducimos al estadio, me recomienda que no aparque delante de la entrada principal, por si acaso, ya que mi el coche que me han prestado tiene matrícula de Belgrado. El mismo Opel ha circulado por las calles de la zona albanesa de la ciudad durante días sin ningún problema, pero Ajet dice que sigue habiendo posibilidades de que le pase algo al coche, porque la gente joven (sobre todo los nacidos después de la guerra) ha ido generando tanto odio hacia los demás como sus padres; lo han heredado.

Más tarde, me encuentro con un joven serbio, Milan, en la parte norte de la ciudad. Estudia diseño gráfico y es miembro del Centro de Innovación de Mitrovica, una organización no gubernamental que lleva tres años organizando actividades en la ciudad, entre ellas seminarios, festivales y talleres.

Milan

Ese tipo de talleres suelen atraer a gente de ambos lados del río. El año pasado, organizaron un campamento de grafiti con grupos del sur de la ciudad, en el que participaron serbios y albaneses.

Milan me cuenta que es triste que el compañerismo y la amistad que forjó el proyecto se evaporase nada más terminar. Los artistas albaneses, así como la juventud en general, casi nunca se aventuran a cruzar el río para ir al norte de la ciudad, pero Milan casi nunca va al sur. No tiene amigos en esa zona ni ningún motivo para ir allí.

Las banderas albanesas a la entrada de la única calle de la ciudad donde viven tanto serbios como albaneses

Milan cree que la barrera que supone el idioma es la razón principal de que la gente joven no se comunique como lo hacían otras generaciones, cuando los albaneses seguían aprendiendo serbio en la escuela y aprendían ambas lenguas pasando tiempo juntos: algo que resulta muy difícil de concebir en la actualidad.

Hoy, el puente que pasa por encima del río casi siempre se cruza por motivos de negocios, pero no por placer o por amistad, según me cuenta mi contacto, Ješa. Los puentes están vigilados por la fuerza militar de Kosovo (conocida como KFOR); la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), que tiene el objetivo de velar por la paz y que hoy sigue siendo la responsable de la seguridad de Kosovo. Cuando cae la noche durante mi visita, llega el turno de los carabineros italianos, que se colocan en sus posiciones y se encargan de vigilar los puentes. Aunque sigue sin haber una frontera oficial en Kosovska Mitrovica, que es una parte de Kosovo, todo el mundo sigue quedándose en su bando con su gente.

A continuación encontrarás más fotos de Kosovska Mitrovica:

El puente principal sobre el río Ibar, vigilado las 24 horas por la KFOR y la policía de Kosovo

Una mujer vendiendo sus productos en el norte de la ciudad

Un mural en el centro de la parte norte de Kosovska Mitrovica, pintado hace años y que poco a poco se ha ido convirtiendo en un símbolo de esa parte de la ciudad

Un mercado del norte de la ciudad

Explotaciones mineras de Trepča

La mezquita de Bajram Pasha, en el centro de la parte sur de Kosovska Mitrovica

