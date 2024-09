Conor McGregor: «No estoy retirado»

En una publicación en Facebook, Conor McGregor le puso un alto a las discusiones sobre su retiro escribiendo con mayúsculas y de manera enfática: «NO ESTOY RETIRADO». En la publicación, McGregor confirmó lo que Dana White dijo ayer, que no está interesado en promover UFC 200 o al menos en promoverlo como Dana y UFC querían que lo hiciera. «No puedo bailar para ustedes ahora», dijo.

Pero necesito enfocarme en mí ahora. Estoy buscando mi venganza. Llevé a todo un equipo a Portugal y a Islandia para hacer ajustes en mi preparación y arreglar los errores que cometí con mi peso y la preparación cardiovascular. Con los ajustes y el enfoque adecuado, finalizaré lo que comencé en esa última pelea. No lo lograré si estoy de gira entregando volantes de nuevo. Siempre sigo el juego y lo juego mejor que nadie, pero sólo por esta ocasión, en la que vengo de una derrota, pedí un poco de tiempo para poder entrenar y enfocarme. No me negué a todas las solicitudes de medios. Simplemente quería hacer un ajuste. Pero me fue negado. Se habían destinado diez millones de dólares para la promoción de este evento según me dijeron. Así que como un gesto de buena voluntad, fui y no sólo les ahorré esos diez millones en promoción del evento, sino que los tripliqué. Y todo con una publicación en Twitter. Quédense esos diez millones para promocionar a los demás vagos que lo necesitan. Mis espectáculos son buenos. Ahora debo aislarme.

McGregor comenzó la publicación diciendo que sólo está haciendo su trabajo, que le pagan por pelear y «no le pagan por promover». También dijo que está listo para pelear en UFC 200, pero parece que se mantiene firme sobre no promover la pelea. No dejará de lado la promoción, dijo que aparecerá en Nueva York para la promoción del evento estelar como está programado pero «si no es suficiente o sienten que no merezco un dejar que la promoción siga ahora, bueno, entonces no sé qué decir».

Aunque la noticia del día será que McGregor anunció que no está retirado, si se refirió a lidiar con reporteros de bajo nivel:

Sentado en un automóvil en camino a Connecticut o algún lugar, para hablar con Tim y Suzie en el programa matutino de a nadie le importa no me dio esta vida. Hablar con una mujer que en el fondo no le importa lo que estoy haciendo, pero quiere un par de citas para conseguir un aumento, estoy bien con eso, les he dado aumentos a todos.

Ahora parece ser turno de Dana White y si decide dejar que Conor no promocione la pelea, al menos podría tomar el control de sus redes sociales. Si White se mantiene firme, parece que José Aldo y Frankie Edgar pelearán por el título vacante de las 145 libras.