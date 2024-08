Eugenio: auge y caída del humorista más famoso de España

En los 80 y los 90, Eugenio fue una de las personas más famosas de España. Pocos podían competir con él en la tele, sus programas eran líderes absolutos de audiencia, nadie se apartaba de la pantalla porque sabía que se lo iba a pasar muy bien.

No obstante es extraño pensar que 17 años después de su muerte, a los 59 años, habrá bastante gente muy joven que estará leyendo esto y que no tendrá muy claro quién fue, cómo era. Para ellos, seguramente la mejor manera de conocer a Eugenio es como lo conocimos nosotros, simplemente viéndolo contar sus chistes y riéndose con ellos.

Videos by VICE

A pesar de que España ya no es el país en el que aquellos chistes surgieron y puede haber alguna cosa que a los oídos actuales nos chirríe, les puedo asegurar que un rato se van a reír.

Si hay una cosa que está clara sobre Eugenio, el humorista, es que fue un artista absolutamente único, tanto por su estilo de contar chistes como por su puesta en escena, su físico y su grave y tristona voz.



Pero hubo otro Eugenio, el hombre, del que no supimos tanto, sobre todo si no estábamos muy al día con la prensa del corazón. La vida de Eugenio cuando no estaba subido a un escenario no fue sencilla. Tras ver el documental Eugenio, dirigido por Xavier Baig y Jordi Rovira, nos damos cuenta de que precisamente fue esa vida compleja una de las causas que hizo que surgiera esa rara avis del humor español. Hablamos con ellos sobre las cosas que más nos han interesado de su documental.

VICE: Una de las cosas que me parecen más curiosas de la carrera de Eugenio es que realmente él nunca quiso ser humorista. ¿Él quería cantar?

Xavier Baig: Antes de conocer a su primera mujer Conchita, Eugenio era artesano joyero, le gustaba las artes pláticas y tocaba un poco la guitarra. Conchita, que cantaba en pubs, le dio el empujón y la fuerza para superar el pánico escénico. Juntos formaron el grupo Els Dos. Sin Conchita, Eugenio no habría subido nunca a un escenario.

Jordi Rovira: Eugenio entendía el humor, sus chistes, como algo del ámbito privado. Fue gracias a Conchita que subió a los escenarios a cantar y gracias a Amadeu Molins, propietario del Pub Km de Barcelona, donde tocaban, que supo ver que tenía un don explicando chistes y le animó —no sin reticencias de Eugenio— a explicarlos en público.

No tenía ni idea tampoco de que Eugenio era de mi barrio de Barcelona, Marina-Sagrada Familia, una zona habitada entonces por gente que venía de origen humilde pero que habían conseguido prosperar un poco tras la guerra. Un barrio muy conservador en aquella época, y donde decirle a tu familia que ibas a ser artista no debía de ser nada fácil, ¿no?

Xavier: La familia de Eugenio, de origen humilde, se afincó en el barrio Marina-Sagrada Familia de Barcelona en los años veinte, donde prosperó primero con un puesto en un mercado de barrio y luego con una carbonería. Su padre no creía que el futuro de sus hijos estuviera ligado al espectáculo. Su padre le decía “no harás nada en la vida”. Eso marcó a Eugenio para el resto de su vida.



Jordi: Su padre era una persona conservadora pero también hemos de tener en cuenta que había perdido a su hermano pequeño durante la Guerra Civil y que él mismo, que luchó con el bando republicano, estuvo preso en un campo de concentración. Estas experiencias negativas marcan el carácter de cualquiera.

«Su padre no creía que el futuro de sus hijos estuviera ligado al espectáculo. Le decía ‘no harás nada en la vida’. Eso marcó a Eugenio para el resto de su vida»

De hecho, Eugenio se forma y trabaja como joyero, algo mucho más respetable para la familia. ¿Cómo acaba dando el paso a la canción?

Xavi: Eugenio era mal estudiante, eso provocó que no fuera a la universidad y su afición por la pintura lo empujara a aprender el oficio de artesano joyero en la escuela Massana de Barcelona. Un compañero suyo de la mili nos comentó que tocaba algo la guitarra. Fue a raíz de conocer a su primera esposa Conchita, que era cantante, cuando encontró su brújula. Ella lo animó para que formaran un grupo.



Jordi: Conchita tenía una voz preciosa. Le marcó ese camino.

Els Dos

¿Cuál creéis vosotros que es el punto de inflexión de la carrera de Eugenio? ¿Por qué pasa a ser una estrella nacional?

Xavi: Fue una mezcla de varios elementos. Eugenio empezaba a ser un fenómeno puntual en la zona alta de Barcelona, al actuar todas las noches en el pub Sausalito (del cual era copropietario). Ninguna discográfica apostaba por editar sus chistes y él mismo autoeditó un cassette que se vendió en los mercadillos y las gasolineras de Barcelona. Eso provocó una reacción en cadena que culminó al ser invitado al programa Cosas de TVE. Los televisores de toda España difundieron sus chistes y esto provocó el fenómeno Eugenio tal y como lo conocemos. Todas las familias españolas tenían un cassette de Eugenio.



Jordi: Su gran talento explicando chistes, y la manera tan original como lo hacía, fue lo que le llevó al estrellato. Fue como un reguero de pólvora que sabes que acabará explotando y lanzándolo a la fama. Creo que el punto de inflexión fue, de alguna manera, cuando empezó a explicar chistes en el escenario por primera vez. A partir de entonces el éxito cada vez estaba más cerca. Era inevitable.

«Cuando Conchita muere de un cáncer, él empieza a resbalar por un pozo del que nunca saldría»

Desgraciadamente esto coincide con la muerte de su primera mujer. ¿Cómo influye esto en la vida de Eugenio a nivel personal y profesional? ¿Hasta qué punto Conchita fue clave en su carrera?

Xavi: Su hijo Gerard explica en el documental que al morir su madre se le rompe la brújula. Conchita le enseñó a superar sus miedos cuando subía a un escenario. Eugenio era una persona muy tímida y ella le dio el empujón. Cuando Conchita muere de un cáncer, él empieza a resbalar por un pozo del que nunca saldría. La seguridad que le daba su mujer la tuvo que buscar en otras personas y en su interior… Creo que eso provocó que se volviera una persona más impermeable de lo que era antes y vistiera de oscuridad toda su puesta en escena cuando actuaba.



Jordi: Conchita es la clave de su carrera. El mismo Eugenio, en una entrevista que recuperamos en el documental, lo admite. Sin ella, él no existiría como humorista. Ella es la explicación de todo.

Algo fundamental también son los cassettes que empieza a publicar. ¿Fue innovador con eso verdad? Esas cintas marcan la infancia y juventud de medio país.

Xavi: Creo que Eugenio llevó al máximo el formato chistes/cassette. Actualmente lo podríamos comparar en el fenómeno de los youtubers. A finales de los 70 y principios del los 80, todo el mundo tenía un reproductor de cassettes y a diferencia de los discos de vinilo, el cassette era mucho más manejable. Se podían escuchar cassettes en el coche o en los picnics veraniegos. Y los chistes de Eugenio se convirtieron en la banda sonora de muchas excursiones y viajes de las familias españolas.

«¿Cómo se explica que la gente le pidiera que repitiese los chistes? En teoría un chiste sólo tiene gracia la primera vez. En su caso, eso no era así. El trayecto de la historia, el recorrido de la trama, era tan divertido como el destino final de la misma»

¿Qué creéis que aportó Eugenio al humor y a la cultura del país? ¿En qué fue innovador como humorista?

Xavi: Eugenio innovó en la forma de contar chistes rompiendo con muchos cánones establecidos. Personalmente creo que su mayor innovación fue presentarse ante el público como si fuera un sepulturero que nunca sonrió ante el público. Ese contraste captaba por completo toda la intención.

Jordi: Eugenio aportó humor, buen rollo, ganas de pasárselo bien. Creo que la principal innovación como humorista fue, además de su rostro serio y su tono severo, que las historias que explicaba hacían reír sin necesidad de llegar al final. Por la manera y la gracia que tenía al contarlas. Si no, ¿cómo se explica que la gente le pidiera que repitiese los chistes? En teoría un chiste sólo tiene gracia la primera vez. En su caso, eso no era así. El trayecto de la historia, el recorrido de la trama, era tan divertido como el destino final de la misma.

Me ha parecido muy interesante la referencia que se hace en el documental a la colección personal de chistes de Eugenio, propios y ajenos. ¿Conocéis el paradero de esta colección? Me parece que sería algo superinteresante de recuperar y estudiar.

Xavi: Su hijo Gerard tiene muchas libretas de su padre con recopilaciones de chistes inéditos que actualmente se pueden escuchar en el espectáculo reEugenio dirigido por él mismo y donde el mejor imitador de Eugenio cuenta chistes inéditos. Sobre los libros de chistes que Eugenio coleccionaba desconozco su paradero.



Jordi: Nosotros hemos podido tener y leer muchas de las libretas donde Eugenio escribía los chistes que se le ocurrían o que le explicaban y él posteriormente transformaba y enriquecía. Esas libretas quizás deberían estar en un museo del humor o algo parecido. Son la prueba definitiva de su talento.

«Nos hemos encontrado con personas que lo conocían mucho en un ámbito y que desconocían por completo aspectos de otros ámbitos de su vida»

En vuestro docu la historia la cuentan las personas que Eugenio tuvo más cerca, sus hijos, sus representantes… En general, ¿cómo son los recuerdos que tienen de Eugenio? ¿La persona que recuerdan, se parece o es muy diferente según quién lo recuerde?

Xavi: Creo que Eugenio tenía una personalidad muy poliédrica que respondía de maneras muy diferentes dependiendo del tipo de gente que se cruzaba por su camino. Por eso decidimos entrevistar solamente a gente que lo conoció personalmente y de diferentes ámbitos que él vivió: su familia, profesionales que compartieron negocios con él o amigos íntimos. De esta manera podríamos construir la compleja y contradictoria personalidad de Eugenio.

Jordi: En general, la mayoría de los treinta entrevistados en el documental hablan desde el cariño, aunque lo que expliquen no siempre sea positivo. Pero el Eugenio que recuerdan es muy diferente entre unos y otros. Nos hemos encontrado con personas que lo conocían mucho en un ámbito y que desconocían por completo aspectos de otros ámbitos de su vida. Era una persona que parcelaba mucho a sus conocidos y amigos, aunque supongo que, en el fondo, todos lo hacemos bastante.

Cartel del documental «Eugenio»

Poco a poco, Eugenio se fue alejando de su familia y el mundo de la noche fue tomando el protagonismo en su vida, las fiestas se alargaron y al final eso le acabó trayendo problemas. ¿Por qué pensáis que pasó esto? ¿Es la típica historia de destrucción por la fama?

Xavi: Eugenio pasó de no ser conocido a ser una de las personas más famosas de los 80 en España en tan solo unos meses. Y eso sucedió justo cuando muere su mujer dejando a dos niños pequeños huérfanos. Yo creo que no supo compaginar esa desgracia con su éxito. También su trabajo lo empujó a vivir intensamente la noche y sus excesos.



Jordi: Sí, yo creo que la fama le acabó devorando, tal y como les pasó a otros famosos de la Transición que, como Eugenio, estrenaron fama en aquella democracia que empezaba a nacer. Y no creo que esto sea una casualidad. En realidad Eugenio era una persona muy vulnerable y la noche, y todo lo que conlleva, marcó su vida. Y no siempre para bien.

«Era un artista muy meticuloso, que sabía examinar muy bien las cosas por las que destaca un artista y qué es lo que le funciona»

Ahora los chistes ya no están de moda, hay muy pocos artistas famosos que se dediquen a eso. Hagamos un poco de especulación histórica, ¿cómo pensáis que habría sido la carrera de Eugenio si ahora tuviera 25 años?

Xavi: Indiscutiblemente habría utilizado internet para darse a conocer y el boom habría sido el mismo que tuvo a principios de los 80 porque simplemente era un artista único e inimitable que actualmente habría aportado originalidad al humor actual. Si Eugenio hubiera surgido ahora, volvería a poner los chistes de moda.



Preparando esta entrevista he pensado en qué pregunta le haría si tuviera la ocasión de hacerlo. Es difícil, pero quizá lo que le preguntaría sería: ¿Podrías definir en unas pocas palabras lo que hace graciosos a tus chistes? ¿Qué creéis que respondería?

Xavi: Creo que Eugenio hubiera respondido que sus chistes son graciosos por su entonación, sus pausas y el acento catalán. Era un artista muy meticuloso, que sabía examinar muy bien las cosas por las que destaca un artista y qué es lo que le funciona, y sabía que esos tres elementos lo definían perfectamente.



Jordi: La gracia de sus chistes también reside en cómo consigue que, en el caso de los chistes largos, un simple chiste se convierta en una historia que va creciendo, ampliándose y creando una tensión en el ambiente hasta que al final explota.

Muchas gracias y enhorabuena por el documental, Xavi y Jordi.

Eugenio puede verse en Filmin.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.