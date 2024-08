El cartel del Primavera Sound 2018 nos ha alegrado el día

Los domingos apestan menos cuando, de repente, te das cuenta de que acaba de salir a la luz el cartel del Primavera Sound, y esto, amigos, es lo que pasó ayer. También apestan mucho menos cuando descubres que, además, en este cartel aparece Nick Cave and The Bad Seeds y te das cuenta de que, en unos pocos meses, estarás viéndolo en directo, con su traje y con todo eso que hace de andar por encima de la gente. No sé, en este caso, el domingo se convirtió en el mejor día de la semana, ¿no?

LEE: Las últimas horas del Primavera Sound 2017

Videos by VICE

Pero esto no es todo, el cartel nos trae un buen puñado de grupos de diversa índole, desde estrellas descomunales a míticas bandas de pequeñas escenas y es precisamente esta mezcla lo que hace que el Primavera sea un festival con personalidad y criterio propios.



Entre los grandes nombres encontramos a Björk, The National, Arctic Monkeys, Lorde, A$AP Rocky o Migos, nombres que seguramente atraerán a un buen puñado de individuos. Pero, ¿qué me decís de tener el shoegaze precioso de Slowdive (que este pasado 2017 sacaron su cuarto disco, el primero desde que en 1995 interrumpieron su carrera) o de poder disfrutar de nuevo de Ty Segall en directo?

Imagen vía Primavera Sound

Y nuestra lista de favoritos no para de crecer a cada nuevo vistazo que le echamos al cartel: The War On Drugs, Ariel Pink, Spiritualized, The Sea and Cake, The Breeders, Deerhunter, Tyler the Creator, John Maus, Kero Kero Bonito, The Men, Panda Bear, Sparks, Vince Staples y, los más importantes de todo el festival, los Oblivians, mitos vivientes de la escena rock and roll de Memphis, Tennessee, y dueños de Goner Records, tienda y sello de referencia del garaje norteamericano.

Ahora solo nos queda esperar a que salgan los horarios y rezar a algún tipo de entidad metafísica superior para que nuestros nombres señalados no coincidan en el espacio-tiempo.

El festival tendrá lugar el primer fin de semana de junio (del 30 de mayo hasta el 2 de junio) y este año habrá descuentos para los habitantes de Barcelona, para que luego digan eso de que “es un festival para guiris”. En fin, supongo que ya lo habéis hecho, pero por si había dudas, ya podéis cogeros vacaciones el 4 de junio porque ese lunes no habrá ningún cartel que os alegre la maldita vida.