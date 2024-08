‘Somos una generación que no tiene paciencia’, una charla con SOFFMM

Soffmm trabaja en una agencia de moda, estudia comunicación, es estilista, DJ y esta noche debuta en Razzmatazz junto a Flaca y La Diabla. Lo hace en el marco de SUAVE, una fiesta en la que los ritmos africanos y latinos son los protagonistas y que trata de dar carpetazo al reinado de lo anglosajón. Hablamos con ella sobre música, creatividad y las aspiraciones de su generación.



VICE: Soffmm debuta en el Razz. Explicanos un poco, ¿cómo empieza tu aventura como DJ?

SOFFMM: Pues siempre me había llamado mucho la atención pero nunca me había puesto con ello, así que hace un par de años o tres le compré una controladora a un amigo y empecé a practicar, investigar un poco… hasta ahora, que sigo en ello.

Tu primera fecha pinchando fue en mayo con CHICA Gang. ¿Cómo entras en contacto con ellas? ¿Qué te aportan?

Las conocía ya porque éramos amigas desde hacía unos meses y me dieron la oportunidad de estrenarme en la sala Caracol en mayo. Me aportan seguridad cuando he estado pinchado y apoyo en todos mis sets, siempre están ahí, son como mis cheerleaders [Risas]. Aparte, su fiesta tiene casi todos los sonidos que me gustaría a mí escuchar en una fiesta, cosa que en Madrid no es muy fácil y poco a poco, gracias a ellas, la ciudad se está abriendo un poco a nuevos estilos.

Me comentabas en otra ocasión que tocas el piano desde los 5 años. ¿Tu vínculo con la música viene desde pequeña? ¿Cuál ha sido tu relación?

Sí. Siempre he tocado el piano y he estado algunos años en el conservatorio. Mi vínculo con la música ha sido desde pequeña, pero ha ido variando el formato, o el instrumento. Me encantaría poder aplicar mis conocimientos sobre música a nivel teórico y práctico a lo que me gustaría hacer ahora, pero aún no he encontrado la manera. Creo que necesitaría una dedicación total que ahora no me puedo permitir.

¿Qué es lo que más valoras de un set?

La variedad de estilos y que no puedas parar de bailar, no me gusta que haya, como digo, “canciones de transición” o algo así, como la típica canción en la que te vas a pedir la copa en la discoteca (risas).

En tu Soundcloud reposteas a Merca Bae, Dinamarca, Fearz, Retina Set y bootlegs de dembow, entre otras cosas. ¿Te encuentras más cómoda con estas visiones periféricas y alternativas de la música? ¿Qué te aportan?

Por supuesto. Me aportan una visión mucho más abierta y heterogénea de la música, me parece que van mucho más avanzados a lo que estamos viviendo ahora en la escena musical actual. Como te decía, me flipa que haya variedad de estilos, del reggaeton a la música makina, y la mayoría de estos artistas creo que son capaces de hacer edits de canciones que, para mi gusto, en su mayoría mejoran a la original.

Más allá de esto, ¿cuáles son tus principales influencias y referentes?

Tengo muchos: obviamente, Merca Bae, como has mencionado antes, Followback, Wuffluw ,Mark Luva, Coucou Chloe, Florentino, Flaca, Brat Star, Bala Club, djhannahmontana, Bladee, TAYHANA, Zorah Jones, Sentimental rave… y millones más que luego recordaré y me arrepentiré de no haber mencionado.

Además de DJ eres estilista, trabajas en una agencia de moda, estudias Comunicación Audiovisual… Parece algo muy de este momento, gente absolutamente multidisciplinar con ganas de expresarse mediante muchas disciplinas…

Me parece que la escena musical y la de la moda ahora están empezando a cambiar. Siempre han estado muy relacionadas, pero creo que ahora más que nunca. Como dices, mi trabajo son cosas muy de este momento, la mayoría de gente ahora no quiere especializarse ni dedicarse a una única cosa, somos una generación que no solemos tener paciencia, nos gusta saber de todo un poco, las cosas más rápidas, etc. Por eso creo que hay bastantes artistas multidisciplinares, porque ahora nos podemos permitir experimentar en varias disciplinas y profundizar (o no) en la que más nos llame la atención o mejor se nos dé, aunque no podemos negar que se necesita algo de talento para poder llegar a ser experto en alguna de ellas.

Más allá de esto, me comentabas que tienes ganas de empezar a producir. ¿Te sientes limitada creativamente? ¿Es la evolución natural de una DJ?

No. Para nada me siento limitada ni creo que sea la evolución natural, hay mucha discusión con eso. Ya decía Flaca en una entrevista que la gente decía que no eras DJ de verdad hasta que no producías, y no es así. Estoy de acuerdo con ella, me sentiría cómoda siendo DJ a secas y practicando eso, ya que aún me queda muchísimo por aprender.

¿Qué podemos esperar de tu set en SUAVE?

Espero que no demasiado dolor de cabeza.