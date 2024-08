Sony aún no ha confirmado haber suplantado a Michael Jackson

Vámonos al inicio de esta disputa legal entre Vera Serova y Sony Music. En 2010 Sony Music decidió realizar el primer álbum póstumo del artista en unión con Edward Cascio, amigo de MJ, y James Porte, asociado de Cascio. Además de sacar este álbum que lleva por título el nombre del rey del pop, firmaron para el lanzamiento de otros siete más que contarían con la participación de la voz Michael. Para muchos esto resultó algo extraño porque no tenían certeza de que existiera el material suficiente para seis trabajos más y hasta la fecha solo han salido dos.

Vera Serova es una estudiante de derecho en la Universidad de California, Los Ángeles, que ha admirado al rey del pop por mucho tiempo. Al oír el controvertido álbum, la estudiante percibió que en “Breaking News”, “Monster” y “Keep Your Head Up”, no estaba el tono de voz que siempre había escuchado en otras canciones de su ídolo. Tras varias averiguaciones de la joven, en 2014 hizo lo que cualquier fan radical haría: crear una demanda en contra de Sony por afectar a los compradores de ese disco, ¿no?

Desde ese entonces la batalla legal no ha cesado y cada vez se pone más extraña. Serova ha presentado análisis de parte del audiólogo forense Dr. George Papcun, que en 41 páginas corrobora que el rey del pop no es el que canta en esos tres tracks. Por su parte, Sony, a través de su sello afiliado Epic, desde 2010 ha dicho que tiene una confidencialidad completa sobre la autenticidad de Michael y su voz en las grabaciones, como reporta The Guardian. De hecho, Serova no es la única que ha puesto en tela de juicio estas canciones, también lo ha hecho La Toya y Randy Jackson.

El giro extraño sucedió el martes de la semana pasada y llevó a varios medios a titular que Sony había grabado a un imitador en vez de a MJ. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió. Según un comunicado enviado a Variety, el sello discográfico en ningún momento aceptó el engaño, solamente se acercó al tribunal el martes 21 de agosto para observar si la primera enmienda los protegía en dado caso de que Michael no fuera el de las grabaciones.

Estas suposiciones un poco arriesgadas, que de igual manera el tribunal no aceptó, fueron las que movieron las redes sociales todo el fin de semana. Todavía no hay claridad si sucedió o no la suplantación y qué tan responsable es Sony en dado caso que se demuestre. Seguir esperando.

Mientras esto se esclarece aquí puedes ver uno de los imitadores sobre los cuales se especula pudo haber suplantado a MJ: Jason Malachi.

