Il dissing tra 50 Cent e Ja Rule non è mai finito

XXL ha già scritto l’incipit perfetto di questo articolo quindi non posso che riportarlo nella sua interezza: “Il dissing tra 50 Cent e Ja Rule dura da così tanti anni che è ufficialmente abbastanza vecchio per votare”. Sull’inizio del loro scazzo ci sono versioni contrastanti: il rapper di “In Da Club” dice che Ja se la prese con lui quando lo vide—com’era prevedibile—in un club insieme a un tizio che lo aveva derubato. Ja sostiene invece che 50 si sia arrabbiato quando lui e la sua crew, la Murder Inc., lo ignorarono durante le riprese di un video.

Qualsiasi sia la verità, resta che a un certo punto 50 Cent e Ja Rule hanno di passare quasi 18 anni a darsi reciprocamente degli sfigati, sia in forma canzone che nella vita reale. 50 ha registrato almeno quattro tracce in cui dissava il suo rivale (tra cui la memorabile “Back Down”, tratta da quella pietra miliare che fu Get Rich Or Die Tryin’) e quando Ja cominciò a rispondere lo fece con una serie di interventi a gamba tesa: prima “Loose Change”, in cui tirò in mezzo anche Eminem e sua figlia Hailie e poi “Guess Who Shot Ya”, cioè “Indovina chi ti ha sparato”.

Tra un arresto per evasione fiscale ai danni di Ja e qualche tweet infuocato siamo così arrivati al 2018. Nonostante la sua “bancarotta”, 50 Cent sembra avere ancora molte risorse per rompere le scatole al suo eterno nemico dato che ieri ha scritto su Instagram di aver comprato 200 biglietti per un concerto di Ja Rule ad Arlington, Texas, con lo specifico scopo di farli rimanere vuoti.

“La gente pensa che sia cattivo, quindi guardate questa. Sono quindici dollari. Guardate che faccio lol”, ha scritto 50 su Instagram, “Ho appena comprato 200 biglietti in prima fila per farli restare vuoti LOL.” Il post, ora cancellato, è stato screenshottato e ripostato da DJ Akademiks:

Ja Rule ha pensato di rispondere prima con un semplice “Faccio arrabbiare 50 Cent… mi piace!!! #iconn“, dimostrando un invidiabile emoji game, e poi ha pensato di calcare la mano con un po’ di sana transfobia:

https://www.instagram.com/p/BpfCL4anZWo/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=n2jb3ubedt8o

“Questo scazzo è uno scherzo per tutti tranne che per questa puttana di 50 Cent”, ha poi concluso Ja postando un’altra fotografia di 50 travestito da donna. E chi ha vinto in tutto questo? Nessuno, come sempre.



