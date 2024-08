Porzioni: 4

Preparazione: 25 minuti

Totale: 40 minuti, più due per la marinatura

Ingredienti per le alette di pollo glassate

Per la marinatura:

155 g di zucchero semolato

127 g di fish sauce

15 g di pasta di curry gialla

1 kg di alette di pollo

Per la glassatura:

155 g di zucchero semolato

236 g di acqua tiepida

125 ml di fish sauce

2 lime, il succo

Per friggere:

167 g di farina di riso bianco

32 g di mix per pastella da tempura

olio di canola

Per la salsa:

salsa ranch

spicchi di limone

Procedimento per le ali di pollo

1. Marina le alette di pollo: mescola zucchero, fish sauce e pasta di curry con 60 g di acqua tiepida. Metti le alette nella marinatura e lasciala riposare tutta la notte – 48 ore se possibile.

2. Prepara la glassa: mescola tutti gli ingredienti in una ciotola media finché lo zucchero non si scioglie. Metti da parte la glassa finché non sei pronto per servire.

3. Friggi le alette: in una ciotola grande, mescola la farina di riso con il mix per pastella da tempura. Riempi a metà una padella grande di olio e scalda a 175°C. Asciuga le alette dalla marinatura e rotola le alette nella pastella. Togli l’eccesso e friggi finché non sono marrone scuro e completamente cotte, circa 8 minuti. Usando le pinze o un mestolo traforato, sposta le alette su un piatto ricoperto di carta da forno. Ripeti con le restanti alette.

4. Metti tutte le alette in una padella grande con 1/2 della glassa e cuoci a fiamma alta, girandole e muovendole per coprirle bene, finché la glassa non si addensa e diventano appiccicose – da 3 a 5 minuti. Trasferisci su un vassoio e servi immediatamente con la salsa ranch e le fette di lime.

