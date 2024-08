A San Daniele hanno appena inventato il caviale di prosciutto

La parola caviale viene da Khag-Avar, la torta dell’energia. I Persiani sono sempre stati bravi a creare parole in grado di racchiudere perfettamente i concetti.



Se pensate di aver sentito tutto sul caviale vi sbagliate di grosso. A partire dalla diatriba su cosa possa chiamarsi tale e cosa invece non è altro che un ammasso di volgari uova di pesce, fino ad arrivare al modo migliore per gustarlo, c’è sempre qualcosa di nuovo da sapere. Tecnicamente il caviale è il prodotto della lavorazione delle uova di storione, ma ormai il termine viene utilizzato per definire qualsiasi sfera edibile dal sapore dolcesalato.

Ecco perché il prosciuttificio Dok Dall’Ava, che produce San Daniele da oltre sessant’anni, ha deciso di guardare avanti e creare il primo caviale di prosciutto crudo mai inventato.



Salato è salato, dolce è dolce, non vedo perché no.

Dopo anni di sperimentazioni, la soluzione è arrivata nel modo più semplice possibile: nessuna aggiunta di altri ingredienti, solo prosciutto puro disidratato, messo in forma e inscatolato. La creazione messa a punto dallo chef Sergio Pontoni promette di essere un prodotto estremamente versatile capace di cambiare sapore al piatto, aggiungendovi complessità di sapori e consistenze. E naturalmente può essere mangiato a cucchiaiate una dietro l’altra mentre vi buttate giù un sacco di bollicine.



Caviale di San Daniele e champagne. Non so se mi sono spiegato.



Il primo paese in cui il caviale sbarcherà saranno gli Stati Uniti. Storia della gastronomia, Dolce Vita, innovazione: prevediamo il successo. A seguire New York, Chicago, Los Angeles e poi il resto del mondo. Il limite è il cielo, signori.





Abbiamo provato per tre giorni a contattare il patron Carlo Dall’Ava, ma le sue segretarie – invero gentilissime – mi hanno sempre risposto che era in riunione. E io me lo sono immaginato chiuso in una sala riunioni a parlare fitto fitto del caviale e a macchinare qualche altra immaginifica e prosciuttosa creazione.



Avrei voluto chiedergli: “Come le è venuto in mente?”; “È vero che l’avete pensato per creare dipendenza dal prosciutto?”; “Me ne spedisce due colli? Sa, per testarlo…”. E invece no, purtroppo.



Quindi non possiamo fare altro che rimanere in trepidante attesa, con una bottiglia sempre in fresco e l’acqua che bolle. Spaghetti, cime di rapa e caviale di San Daniele.



Sbrigatevi, che c’ho fame.