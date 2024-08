Come cucinare la migliore costata di manzo di sempre?

Porzioni: 8-10

Preparazione: 1 ora

Totale: 3-4 ore

Ingredienti

Sale kosher e pepe nero macinato fresco q.b.

600 kg circa di costata, entrecôte, di manzo (con 7 ossa)

Preparazione costata di manzo con osso

1. Condisci accuratamente le costate di manzo con il sale e il pepe, lasciandole poi riposate a temperatura ambiente per almeno un’ora.

2. Scalda il forno a 232°C.



3. Posiziona la costata su in teglia grande e cuoci per 10 minuti. Abbassa la temperatura del forno a 149°C e cuoci per altri 13-15 minuti a cottura media. La carne sarà pronta quando il termometro raggiungerà i 43°C se inserito nella parte più spessa della costata. Rimuovi quindi dal forno e riponi le costate su di un tagliere. Prima di tagliare la carne, lasciala riposare minimo 45 minuti, massimo un’ora.