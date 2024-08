Guarda questo ragazzino che sale sul palco a Glastonbury e spacca tutto

Quando è uscito Psychodrama di Dave alcuni mesi fa avevamo detto che si trattava di un disco della stessa stoffa di Good Kid M.A.A.D. City e di Flower Boy, un album che proiettava il rap inglese verso una nuova età dell’oro, dopo la generazione dei mostri sacri Skepta e Stormzy. In Italia non se ne sono accorti in tanti, ma nel Regno Unito è arrivato in cima alle classifiche e questo ventenne da Londra Sud è riuscito a parlare in maniera intelligente di razzismo, periferie e identità alle masse. E infatti lo scorso weekend Dave è salito sul palco di Glastonbury, uno dei festival più grandi del mondo, davanti a un mare di persone prese benissimo.

Quando è arrivato il momento della hit “Thiago Silva”, incisa insieme a un altro fuoriclasse di nome AJ Tracey, Dave ha avuto un’idea che sarebbe potuta andare malissimo: far salire una persona del pubblico sul palco a cantare con lui. Alex è un ragazzino, a occhio avrà sì e no 18 anni, stava sulle spalle di un amico con addosso proprio la maglietta del calciatore del PSG, sbracciandosi e dicendo “scegli me!”, e così si è ritrovato con il microfono in mano. All’inizio Dave sembrava preoccupato che l’emozione prendesse il sopravvento, lo ha abbracciato e gli ha detto “se hai problemi guardami, io sono qui”; ma quando la base è partita, Alex si è lanciato nel pezzo come un fiume in piena, sputando le rime come se fossero le sue. Il video di questa storia, caricato su Twitter da BBC Radio 1Xtra, è bellissimo, e ti farà tornare l’amore per la musica anche se ti sei svegliato con in testa la rana pazza.

