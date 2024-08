Anche quest’anno siamo tutti invitati al compleanno di Franchino

Mi scoppia la testa.

È uscito il video in cui, come ogni anno Franchino invita tutto l’internet al suo compleanno e improvvisamente Ornella Vanoni che prima chiede “Premio di?” e poi vomita verbalmente sulla sua statuetta Golden Baglioni non mi interessa più.

Tutto quello che mi interesserà per la prossima mezz’ora è che Franchino si è trasformato in Frank Potter, ha impugnato una bacchetta e montato una scopa di saggina e ora sta volando scontornato malissimo per i cieli di Londra e tra le torri di Hogwarts.

Facendomi così ricordare che anche nel mondo frammentario e confuso in cui viviamo perdurano le connessioni nel tessuto del reale tanto care ai modernisti inglesi: chi sono infatti gli insospettabili parenti, i massimi esponenti della magia di questo secolo? Confrontiamo questi due esempi:

“O magia o magia, siccome non ti posso portare via con me, o magia o magia, portami via, fammi volare, sopra le nuvole, fammi volare.“—Franchino

“Professore, è vero tutto questo? O sta accadendo dentro la mia testa?” “Certo che sta accadendo dentro la tua testa, Harry! Dovrebbe voler dire che non è vero?“—JK Rowling



Già.

Ma c’è di più: quando tutti si aspettano che il video sia finito perché le informazioni sono state comunicate e il livello possibilità di denuncia è già salito a > Lana Del Rey (è già comparso “Buon Compleanno Franchino” nel font saettato), Franchino decide di raccontare ai ballerini della notte che lo seguono su Facebook la storia della sua amicizia con Icaro, incontrato in volo. Icaro non è infatti morto come mi hanno insegnato a uno di quei licei classici con il RAV classista, era solo in coda per il compleanno di Franchino al Bolgia.

Proprio nella città dove siamo andati a incontrare Franchino per l’anniversario di Metempsicosi si svolgeranno quest’anno i campionati di Quiddich. Un caso? No, una magia.

La festa di Franchino sarà sabato 17 al Bolgia di Osio Sopra (BG). Puoi trovare maggiori informazioni sull’evento Facebook.



