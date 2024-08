Il french toast perfetto

Porzioni: 6





Ingredienti

6 uova grandi

2 cucchiai di panna

la buccia di 1 arancia secca, grattugiata, o 1 cucchiaino di succo d’arancia concentrato

bitter d’arancia, opzionale

cannella

115 g di burro

6 fette di pane

100 g di zucchero di canna

sciroppo d’acero, a piacere

zucchero a velo, mandorle a lamelle e marmellata d’albicocca sono condimenti opzionali

Videos by VICE

Procedimento

1. Comincia rompendo le uova in una grande ciotola. Aggiungi panna, buccia o concentrato di arancia, bitter e cannella. Frusta vigorosamente con una forchetta finché tutti gli ingredienti non sono ben combinati.

2. Se metti il tuo french toast in forno, per prima cosa taglia un panetto di burro in fette da 1 cm, poi metti le fette in un sacchetto sottovuoto con lo zucchero di canna. Scuoti per scoprire del tutto, poi svuota in una teglia e distribuisci uniformemente.

3. Immergi ogni fetta di toast nel mix di uova, poi ruotala tre o quattro volte finché non è ben coperta. Metti in teglia sopra il burro e procedi con le altre fette. Copri bene con la pellicola e metti in frigorifero almeno sei ore.

4. Quando sei pronto a servire, preriscalda il forno a 175°C, metti dentro il french toast e cuoci per 25 minuti. Togli dal forno, poi usa una spatola per togliere ogni fetta dalla teglia.

5. Se preferisci friggere in padella, pre-riscaldala a fuoco medio mentre prepari il mix di uova. Ungi la padella, ed eventualmente le fette di pane, con il burro.

6. Ogni pezzo di french toast ci metterà 3-5 minuti a cuocere. Quando è pronto a essere girato, si solleverà dalla padella facilmente con la spinta di una spatola. Tasta con la spatola la superficie del pane per assicurarti che sia ben cotto.

Questo articolo è originariamente apparso su Munchies US.