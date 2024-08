Le donne di GoneWild, la sezione di porno amatoriale più famosa di Reddit

Reddit è un universo sterminato. È il tipo di sito dove trovi le ultime notizie sulle criptovalute, fan fiction su Game of Thrones o consigli di giardinaggio. E anche un sacco di porno. Il subreddit porno più esteso, secondo redditlist, è Gonewild (ovviamente NSFW), dove gli utenti postano spontaneamente le proprie foto e gif di nudo, per farsi guardare e votare dagli altri redditor.

Pensatelo come una specie di festa per esibizionisti amatoriali. Su Gonewild possono postare sia uomini che donne (i sub-subreddit specifici per generi/etnie/corporature sono molteplici), anche se la sezione principale è popolata perlopiù da foto di donne (e non è così ‘inclusivo’). Volevamo capire come mai delle persone normali condividano le proprie foto di nudo con il mondo intero, quindi abbiamo contattato alcuni utenti per chiederglielo.



JOLENE*, 24 ANNI, STUDENTESSA, OLANDESE

Ho iniziato a postare su Gonewild da circa un mese. L’ho fatto perché avevo una ‘storia’ con un uomo e la sua fidanzata, diciamo che ero la terza ma in una situazione in cui eravamo tutti d’accordo. La ragazza ha cominciato a postare su Gonewild, e ho pensato che fosse una cosa affascinante, quindi ho cominciato anche io. Mi piace ricevere attenzioni e complimenti, e mi piace l’adrenalina di sapere che centinaia di persone guardano il mio corpo e ci si masturbano sopra. Mi eccita! Il sesso è una questione di attrazione e la nostra società è costruita sull’apprezzamento. Quindi è ovviamente bello sapere che centinaia di persone vorrebbero fare sesso con te. Certo, ci sono anche dei rischi. Non ho ricevuto mail d’insulti né nulla, ma so che a molte persone succede ed è spiacevole. Se non vuoi guardare, taci.

AMBER, 30 ANNI, LAVORA NELL’INDUSTRIA DELL’INTRATTENIMENTO, AMERICANA

È ormai un anno che posto su Gonewild, sono al quarto account. Sto su Reddit da più di cinque anni, e mi sono subito iscritta a Gonewild. Fantasticavo di postare da molto tempo quando finalmente mi sono decisa a farlo. Mi piace condividere le foto perché il pensiero degli uomini che ci si masturbano mi eccita tantissimo. E, se posso essere sincera, mi dà anche un motivo per tenermi in forma. La parte negativa sono i troll e la paura del doxxing. Per quanto riguarda i troll, sono diventata brava a ignorarli o a prenderli in giro. Ogni tanto qualcuno fa un commento che mi coglie sul vivo. Ma in generale è stata un’esperienza positiva, finora.

NICOLA, 29 ANNI, DESIGNER, AMERICANA

Posto da un paio d’anni. Ho cominciato perché ero annoiata e mi sentivo un po’ sola dopo la fine di una storia. Sono un po’ esibizionista e mi piace il pensiero che sto rendendo un pochino migliore la giornata di qualcuno—lo so che sembra una cavolata. Mi piacciono anche le persone che puoi incontrare su Reddit, mi sono fatta un paio di amici. Per non parlare dei boost di autostima che provocano le risposte a un post. In generale, l’ho sempre vissuta come esperienza positiva. Mi vengono in mente solo un paio di momenti negativi. Delle persone mi hanno detto che avevano tutti i miei recapiti e avrebbero contattato la mia famiglia, ma non è mai successo. Per un po’ ho anche postato foto del mio volto, ma degli amici mi hanno riconosciuta. Per fortuna a loro non interessava fare casini, ma lì mi sono resa conto che stavo rischiando. L’altra cosa un po’ negativa è che ho incontrato un sacco di persone sole. È un mondo di gente sola, e ci sono ragazzi e ragazze che vogliono solo chiacchierare con qualcuno. A volte chatto con loro.

VIXIEMK, 25 ANNI, ADMIN, INGLESE

È un mese e mezzo circa che posto su Gonewild. Ho deciso di farlo per aumentare la mia autostima e provare a me stessa che io sono vera e le modelle nelle riviste no—per dimostrare che uomini e donne preferiscono la bellezza naturale! Mi piace condividere le mie foto, far vedere le curve e come sono fatta! La cosa più rischiosa del postare su Gonewild è che è totalmente imprevedibile—alcune foto ottengono più di 700 voti, altre 30. E possono arrivarti dei messaggi ‘strani’. Io cerco di rispondere, perché mi piace mostrare la mia personalità, non solo il mio corpo. Ma a volte è dura.

JADE, 29 ANNI, ADMIN, AUSTRALIANA





Posto su Gonewild da un mese. Era un po’ che mio marito e io ne parlavamo/scherzavamo, ci chiedevamo se avrebbe potuto mettere un po’ di pepe nella nostra vita di coppia. A lui è sempre piaciuto guardare le foto di nudo su Reddit, quindi all’inizio ho postato una mia foto per fargli una sorpresa. E quell’elemento è rimasto—si eccita quando posto qualcosa di nuovo, e la nostra vita sessuale è migliorata di molto. Mi piace che sia un modo semplice e divertente di condividere il proprio corpo e la propria sessualità senza essere giudicati, e scoprire quelli degli altri. Il punto non è solo postare foto, ma anche incontrarsi e conoscersi tra persone che condividono una stessa prospettiva. Sono tutti molto aperti e amichevoli. I post sono moltissimi ma raramente ho visto commenti negativi.



Comunque, tutte le cose hanno un lato negativo. Su Gonewild il problema può essere che alcune persone pensano che se hai postato una foto allora possono chiederti di più (una foto, un video, sesso online, le tue mutande etc). Ma, alla fine, la triste verità è che è tale quale alla vita normale. Esiste un pensiero sotteso alla nostra società per cui se indossi dei vestiti succinti sei ‘in cerca di guai’—il punto non sono i vestiti succinti né postare foto che ti fanno sentire sexy, se vuoi farlo; il problema è che un sacco di gente deve ancora imparare cosa sono il consenso e il rispetto. E a essere degli esseri umani decenti.

Oh, e le dick pic. Tantissime dick pic.

*I nomi delle persone intervistate sono stati cambiati per proteggerne la privacy.

