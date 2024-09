Abbiamo parlato con Petit Singe di pop, Instagram e del suo ultimo album

La seguente intervista ad Hazina Francia aka Petit Singe non sarebbe dovuta avvenire su Skype, come infatti è avvenuta, ma di persona, da persone umane che vivono nella stessa città da innumerevoli anni quali siamo. E invece tutto è stato organizzato a distanza, dato che io mi trovo a Duràn, Ecuador e Hazi in Italia, a Forlì. Motivo per cui l’unica testimonianza del nostro lungo e intenso scambio è lo screen qua sotto. Di buono c’è che non siamo venute male.

Le ultime coordinate su Petit Singe hanno come protagonista la fertilissima Haunter Records, che negli ultimi mesi ha curato ben due release ufficiali: il 7″ Kind A, di marzo di quest’anno, e, un mese dopo, Akash Ganga, mini-album di cinque tracce che, come vedremo, è frutto di suggestioni, riflessioni, ripensamenti ed esperienze personali avvenute tra 2015 e 2016. L’energia che ne scaturisce è inconfondibile stilisticamente, anche se evidenze che qualcosa è in continuo fermento ed evoluzione ce ne sono eccome. In pratica abbiamo concluso che il pop, tanto per cambiare, deve smettere di essere demonizzato. Già, e we’re not even sorry.

Videos by VICE

Continua a leggere su Noisey: Il pop secondo Petit Singe