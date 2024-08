Lars Von Trier ha risposto alle accuse di molestie di Björk

Lunedì Björk ha parlato in un post su Facebook della molestie che avrebbe subito da parte di un regista danese. Avevamo tradotto qua le sue parole. Ora Lars Von Trier—che la cantante non aveva nominato nel suo post, ma che ha diretto Dancer in the Dark, l’unico film in cui lei ha recitato—ha risposto alle sue dichiarazioni.

A quanto riporta il Guardian, Von Trier ha parlato all’edizione online del Jyllands-Posten, un giornale danese, e ha detto: “Non è vero. Ma sicuramente si può dire che non siamo diventati amici”. Inoltre, il produttore di Dancer in the Dark Peter Aalbaek Jensen, ha aggiunto:

“Da ciò che ricordo, le vittime siamo stati noi. Quella donna era più forte di Lars Von Trier, me e la nostra compagnia messi assieme. Era lei a dettare l regole su tutto e stava per far chiudere le lavorazioni di un film costato 100 milioni di corone [€13,500,000].”

Björk, che parla spesso di sessismo nell’ambiente musicale, deve ancora rispondere ai commenti di Von Trier e di Jensen.



UPDATE 16:00: Björk ha risposto a Von Trier con un post su Facebook che riportiamo qua sotto. La cantante specifica nel dettaglio i gesti del regista: “Dopo ogni take il regista veniva da me e mi metteva le braccia attorno di fronte alla troupe o mentre eravamo soli e mi accarezzava per minuti e minuti contro la mia volontà”. E ancora, “Durante le riprese ha continuato a farmi proposte sessuali sussurrandomele all’orecchio, descrivendo graficamente quello che voleva, a volte con sua moglie presente”. Von Trier avrebbe anche minacciato Björk dicendole che si sarebbe arrampicato sul suo balcone “con chiari intenti sessuali”.

