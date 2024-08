Questo genio ha immerso il suo miner di Bitcoin in una vasca di olio

La colonna portante della maggior parte delle reti di criptovalute è rappresentata dai miner, le persone che usano attrezzature per computer specializzate per gestire e mantenere sicura la blockchain di una certa criptovaluta, eseguendo equazioni matematiche milioni di volte al secondo. In cambio di questa potenza di calcolo e dell’elettricità richiesta per far lavorare i propri computer, questi miner ricevono l’equivalente del loro contributo alla rete in criptovalute. Dato l’alto costo energetico e dell’attrezzatura necessaria per minare, è assolutamente comprensibile che queste persone cerchino di massimizzare il proprio profitto in tutti i modi possibili.

La cosa ha portato a numerosi approcci creativi all’estrazione di Bitcoin — tra cui operare una mining rig nel retro di una Tesla, installarne una alimentata a energia eolica nel mezzo di un campo, o usare il proprio fiato e il proprio calore corporeo come fonti energetiche — ma il sistema di raffreddamento a liquido in cui l’utente Reddit ‘Limping-Zebra’ ha immerso la propria rig vince su tutti, se non altro per la sua qualità eccelsa.

Come spiegato in un post sul subreddit r/Bitcoin, Limping-Zebra è riuscito a creare una mining rig di Bitcoin fatta di 36 ASIC (un chip specializzato che in questo caso può essere usato solo per minare Bitcoin), tutti immersi in una vasca di olio minerale.

Gli ASIC possono diventare davvero bollenti quando lavorano e se ne metti insieme parecchi, il calore può danneggiarli in fretta. Per risolvere il problema, Limping-Zebra ha adattato un oscuro trucco di raffreddamento a liquido per PC e server.

Su ognuno dei 36 ASIC presenti nella vasca, le ventole sono invertite in modo che l’olio più freddo sul fondo venga risucchiato verso la parte superiore della vasca in un ciclo pensato per ottimizzare la dispersione del calore lontano dai chip. L’olio riscaldato viene poi raffreddato di nuovo usando uno scambiatore di calore a piastre che ha a sua volta dell’olio freddo trasportato in circolo da un tubo da giardino. Poi l’olio viene fatto passare attraverso un filtro per rimuovere i particolati e immesso nuovamente nel sistema.

Stando a Limping-Zebra, l’intero setup costa circa 120.000 dollari — 20.000 dei quali solo di tasse (che includono lo scambiatore a piastre e tutte le componenti elettroniche, compreso uno switch Ethernet) e altri 100.000 dollari per gli ASIC. Il consumo totale è di circa 50 kw — per intenderci, è quanto basta per alimentare 25 case medie negli Stati Uniti. I miner lavorano “dall’estate scorsa e non mostrano alcun problema” e generano circa 1.5 bitcoin al mese, stando a Limping-Zebra.



“Sono un grande sostenitore delle tecnologie di raffreddamento a immersione e credo che le persone dovrebbero sperimentare di più in questo senso, per sbloccare il pieno potenziale di questa tecnologia,” ha scritto Limping-Zebra in un post su Reddit. “Spero che vedendo il mio setup le persone si sentano motivate a comprare una vasca, buttarci dentro un ASIC o una GPU e imparare nuovi modi per ottimizzare le nostre macchine.”

Potete vedere un video del brillante esperimento su Reddit.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.