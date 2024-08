Guarda la mappa dei paesi in cui si fa più uso di cocaina

La mappa che vedete qui sopra mostra i vari paesi del mondo a seconda della percentuale di persone che fanno uso di cocaina, e a crearla è stato il Telegraph in occasione un documentario sul tema presentato da Gordon Ramsay—sì, quel Gordon Ramsay.

I dati utilizzati per ogni paese, spiega il quotidiano, vengono dal sito dell’United Nations Office on Drugs and Crime, quindi la fonte è affidabile anche se le rilevazioni non sono state fatte nello stesso anno in tutti i paesi. Diciamo quindi che, anche se non è proprio precisissima, basta per farsi un’idea.

Alcune brevi considerazioni che mi sono venute in mente mentre la guardavo:

– I valori più alti li troviamo in Albania, dove il 2,5 percento della popolazione fa uso di coca, in Scozia e Stati Uniti (2,3), Regno Unito e Spagna (2,2) e Australia (1,8). L’Italia è al 15esimo posto—appaiata alla Francia e al Ghana—con l’1,1 percento della popolazione che consuma cocaina abitualmente.

– Dato che però i risultati sono in percentuale sulla popolazione di un dato paese, la classifica va analizzata a un secondo livello: l’1,1 percento della popolazione italiana comprende decisamente più persone dell’1,3 percento di Aruba e delle Bermuda. Per fare un altro esempio, da un rapido calcolo mi risulta che il 2,5 percento della popolazione albanese che fa uso di cocaina comprenda nei fatti circa 70mila persone. In Francia ce ne sono dieci volte tantea.

– Se è vero che per molti paesi nordafricani e mediorientali non ci sono statistiche, è anche vero che da quelle disponibili queste aree sembrano quelle in cui la cocaina è meno diffusa. Marocco, Algeria, Egitto, Turchia, Iran e Afghanistan sono tutti paesi piuttosto in basso in classifica, con percentuali attestate intorno allo 0,0-qualcosa. Un’eccezione è Israele, paese mediorientale che al contrario è piuttosto in alto.

Secondo il World Drug Report 2017 dell’UN Office on Drugs and Crime, al mondo ci sono dai 13 ai 22 milioni di consumatori abituali di cocaina. Che sia prodotta praticamente tutta in America Latina è un fatto piuttosto noto da innumerevoli film e serie tv, mentre lo è meno che in percentuale sia consumata più in Scozia che negli Stati Uniti (il 2,3 percento della popolazione americana che fa uso abituale di coca equivale però a circa 7,5 milioni di persone, quindi è chiaro dove di concentri il maggior numero di consumatori). In Europa, la maggioranza dei sequestri avviene in Spagna, Olanda e Francia. Sempre il World Drug Report, inoltre, analizza l’andamento dei prezzi e la purezza della sostanza nel corso degli anni.

Comunque, per quanto vada presa con qualche riserva, la mappa del Telegraph è interessante se vogliamo stabilire “il posto in cui è più facile incontrare qualcuno che si è appena fatto o si farà una striscia.”

