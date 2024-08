Pandolce Genovese Vegano

Porzioni: 16 (in tutto 2 pandolci)

Preparazione: 1 ora

Totale: 1 ora + 3 ore e mezzo per la lievitazione

200 g di uvetta (ammollata in acqua calda per qualche minuto, poi strizzata)

Sciogli il lievito in circa 200 ml di acqua tiepida. In una ciotola ampia versa metà della farina (250 g) e aggiungi il lievito. Mescola il composto con una forchetta, trasferiscilo su un piano infarinato e continua a lavorarlo, aggiungendo poca farina, finché non si attacca più alle mani. Dovrai ottenere un impasto omogeneo e morbido, ma ancora umido.





Copri l’impasto con un canovaccio pulito e lascialo lievitare in un luogo caldo per almeno 3 ore o fino a che non raddoppi in volume.





Pesa tutti gli altri ingredienti e metti l’uvetta in ammollo in acqua calda per qualche minuto, poi strizzala. Se vuoi far sprigionare meglio l’aroma dei semi di finocchio, schiacciali in un pestello.





Riprendi l’impasto, ormai lievitato, e lavoralo sul piano infarinato aggiungendo il resto della farina (250 g). Quindi aggiungi, poco alla volta, zucchero, sale, vaniglia, pinoli, canditi, uvetta, semi di finocchio e acqua di fiori d’arancio. Questo processo sarà un po’ difficile, si tratta di ripiegare e schiacciare l’impasto con i pugni man mano che si integrano gli ingredienti, ma con un po’ di pazienza ci si riesce. Alla fine aggiungi l’olio, poco alla volta. Puoi iniziare a mischiare aiutandoti con una forchetta, poi continua con le mani. Impasta fino a che sia tutto incorporato.





Lascia nuovamente lievitare l’impasto in un luogo caldo per 30 minuti, coprendo con un canovaccio.





Preriscalda il forno a 180°. Ricopri una teglia con carta da forno, dividi l’impasto in due parti, dagli una forma tondeggiante e leggermente schiacciata e, se vuoi, pratica un taglio a forma di triangolo sulla parte superiore con un coltello dalla punta ben affilata. Se il forno è ventilato metti la teglia nel centro, se a gas mettila in alto e aggiungi una ciotolina di acqua per mantenere l’ambiente umido (io l’ho appoggiata in un angolo della teglia). Se hai un forno grande potrai cuocere entrambi i pandolci insieme, io ho fatto due infornate. In questo caso tieni il secondo in attesa coperto con un canovaccio.





Inforna per circa 50-55 minuti. Perché il calore si diffonda uniformemente, ogni 20 minuti fai ruotare la teglia (facendo attenzione alla ciotolina con l’acqua e aggiungendo altra acqua se sarà evaporata). Per verificare la cottura usa uno stuzzicadenti: se, inserito nel centro, esce asciutto, il pandolce sarà cotto.