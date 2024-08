Parmigiana di cosce di pollo

Porzioni: 4

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Ingredienti

210 ml di olio d’oliva

1 piccola cipolla dorata, tritata grossolanamente

1 spicchio d’aglio, tritato grossolanamente

450 g di pomodori, tritati grossolanamente

2 g di zucchero semolato

sale fino e pepe nero macinato fresco

14 g di burro

70 g di farina

3 uova grandi, sbattute

90 g di panko o pangrattato

50 g di parmigiano grattugiato

4 cosce di pollo disossate e senza pelle (680 g)

145 g di mozzarella grattugiata

Preparazione

1. Riscalda 30 ml d’olio in una casseruola di medie dimensioni a fiamma medio-alta. Aggiungi le cipolle e fai soffriggere, mescola, fino a farle dorare, in circa 3-4 minuti. Aggiungi l’aglio e fai rosolare per altri 1 o 2 minuti in più. Aggiungi pomodori, zucchero, sale e 80 ml d’acqua e cuoci, mescolando di tanto in tanto, fino a quando non si addensa, in circa 15 minuti. Aggiungi il burro e mescola per farlo sciogliere. Frulla la salsa in un frullatore fino a renderla liscia.

2. Riscalda il forno. Lavorando con un pezzo di pollo alla volta, posiziona il pollo tra un involucro di plastica o in un sacchetto con chiusura lampo. Usando un batticarne, sbatti il pollo fino a quando sarà leggermente meno spesso di 1,5 cm. Ripeti l’operazione con tutte le cosce di pollo rimaste.

3. Metti farina e uova in piatti separati poco profondi. Mescola pangrattato e 25 g di parmigiano in un altro piatto poco profondo. Condisci il pollo con sale e pepe. Lavorando con 1 pezzo di pollo alla volta, immergi il pollo nella farina poi, ripassalo completamente nelle uova. Infine, ricopri con pangrattato e trasferiscilo in un piatto pulito.

4. Riscalda 40 ml d’olio in una padella grande a fiamma medio-alta. Lavorando poco per volta e aggiungendo l’olio rimanente a secondo della necessità, cuoci il pollo, girandolo una volta, fino a che non diventa dorato, in 3-4 minuti. Trasferisci su un tagliere e ripeti l’operazione con i restanti pezzi di pollo.

5. Rimuovi la padella dal fuoco, puliscila e versa 50-60 g di salsa al pomodoro. Posiziona le cosce di pollo in un unico strato (possono sovrapporsi un po’, va bene!). Distribuisci un altro po’ di salsa al pomodoro sopra al pollo, quindi cospargi con mozzarella e il rimanente parmigiano.

6. Inforna la padella e cuoci fino a quando salsa e formaggio gorgoglieranno e il pollo sarà ben cotto, per circa 2-3 minuti. Togli dal forno e lascia riposare per 10 minuti prima di servire.

