Cardi B e Nicki Minaj si sono picchiate

Nicki Minaj non è in una fase tranquilla della sua vita e della sua carriera. Negli ultimi mesi ha attaccato personalmente una giornalista (e sua fan) che aveva parlato male di lei, dandola in pasto a legioni di suoi fan che hanno immediatamente preso le difese della loro idola. Ha collaborato con 6IX9INE, artista notoriamente problematico, condannato per essere comparso in un video in cui una ragazza minorenne veniva molestata. E poi ha cominciato a semi-litigare con Cardi B, l’unica altra donna dopo di lei ad avere scalato le gerarchie del rap statunitense nella storia recente.

I termini del loro rapporto non sono mai stati chiariti. Entrambe hanno negato più volte che tra di loro scorresse cattivo sangue, e le due sono anche comparse assieme su “Motorsport” dei Migos. Nel frattempo Cardi è rimasta incinta e si è sposata con Offset, prendendosi un periodo di pausa; Nicki ha pubblicato il suo nuovo album Queen e se l’è presa con Travis Scott per averle rubato la prima posizione, accusandolo di avere sfruttato la celebrità di sua moglie Kylie Jenner per vendere più copie.

Ora il rapporto tra le due sembra essere definitivamente scoppiato. Nicki e Cardi sono venute alle mani a New York, a una festa organizzata dalla rivista Harper’s Bazaar. Un testimone ha raccontato così la scena a People:

Era entourage contro entourage. Hanno cominciato a litigare sul balcone del secondo piano, proprio sopra al red carpet. All’improvviso è partito un trambusto e nessuno aveva capito quello che stava succedendo.

Dei video girati sul momento mostrando Cardi che urla “Stronza, vieni qua”, “Gioca con me, stronza” e “Prova ancora a scrivere qualcosa su mio figlio, stronza”. Un altro video la riprende mentre lancia le sue scarpe alla Minaj. Cardi è stata poi accompagnata fuori dalla festa dalla security. Una fotografia la mostra con un grande bernoccolo sopra l’occhio sinistro.

Cardi ha poi postato un messaggio rivolto alla Minaj su Instagram, coronandolo con la didascalia “PERIOD” (“PUNTO”):

Te l’ho fatta passare liscia su un sacco di roba! Ho lasciato che mi dissassi senza fare il mio nome, ti ho lasciata mentire su di me, ho lasciato che mi influenzassi, me e il modo in cui mangio! Hai minacciato altri artisti, gli hai detto che avresti smesso di fottere con loro se avessero lavorato con me! Ho lasciato che sparassi un sacco di stronzate su di me! Ti ho parlato di persona una volta, ti ho parlato di persona una seconda volta, ed entrambe le volte hai svicolato. Ma se menzioni la mia bambina, scegli di mettere like a commenti su di me come madre, fai commenti sulla mia capacità di prendermi cura di mia figlia, allora la tregua è finita cazzo!! Ho lavorato troppo duramente e ho fatto troppa strada per lasciare che qualcuno si metta tra me e il mio successo!!!! Certe stronze fanno le dure nelle canzoni ma nella vita reale si cacano sotto!! Questa roba è davvero per fare spettacolo!!

Insomma, il dramma è soltanto all’inizio. Nel frattempo Nicki Minaj si è ripresentata sul luogo del delitto il giorno dopo, sabato sera, scatenando un altro gran casino quando il suo vestito si è strappato a causa di un fan che ha messo un piede sopra lo strascico. Se da un lato speriamo che le aggressioni fisiche siano finite, dall’altro è lecito aspettarsi con ansia almeno una buona serie di velenosissime diss tracks. Vi terremo aggiornati.

