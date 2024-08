Un uomo di Bergamo ha stalkerato l’ex moglie riempiendole casa di pizze

Questa è la storia un po’ romantica, un po’ tanto spaventosa e un pizzico ridicola di un uomo e di pizze.



Non so perché non abbia fatto clamore, giusto una manciata di testate gli hanno dedicato un pezzo. E invece penso che dietro ci sia qualcosa di misterioso e incredibile.

Questo il racconto, che sembra uscito da una raccolta curata da Hitchcock.

Un uomo di 46 anni di Calusco d’Adda, in provincia di Bergamo, è agli arresti domiciliari a causa di diversi atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Annoiato, stanco o più probabilmente recidivo, dalla casa in cui è costretto a stare l’uomo chiama la donna in continuazione. Forse la minaccia, forse no. Di sicuro non ottiene niente.

Così prende a fare l’unica cosa possibile dal suo divano: comincia a inviare oggetti di ogni tipo all’ex moglie nella provincia bergamasca e ai familiari in Calabria (?!?). Ma anche questa volta non ottiene niente. Per cui a mali estremi, estremi rimedi. Si gioca l’ultima carta, quella definitiva.

Comincia a far recapitare alla donna decine di pizze. Centinaia di pizze. Le riempie tutta casa di pizze che arrivano con i ragazzi delle consegne.

Ed è così che il nostro uomo, dalla sua prigione casalinga, viene ammanettato e arrestato come si deve. Forse l’uomo di 46 anni non pensava che anche questo potesse essere un atto persecutorio, ma anche l’invio di pizze, reiterato centinaia di volte, lo diventa. Non fa nulla che fossero margherite o fiori.

Ma perché proprio le pizze? Piacevano all’ex moglie? Piacevano a lui? Forse è stato solo un atto d’amore, forse puro stalking.

Il secondo punto, quello più misterioso invece riguarda la parte centrale: perché diavolo doveva mandare oggetti vari ai parenti in Calabria??? Su questo non riesco a dare risposte, nemmeno inventate.

Sta di fatto che questi luoghi piccoli e sperduti sono spesso teatro di storie affascinanti dalle tinte folli. Calusco d’Adda (un palindromo fa sempre sorridere, leggete Adda al contrario), che conta una chiesa e ottomila abitanti in tutto è tanto nella provincia di Bergamo quanto potrebbe essere in un fumetto di Dylan Dog; uno di quei posti in cui c’è sempre foschia, i cani abbaiano feroci e la gente molesta altra gente recapitando pizze senza motivo.

In ogni caso giustizia è fatta. Lo stalking è un reato veramente merdoso. Non sopporto i call center, figurati una vecchia fiamma con cui ho chiuso che mi chiama in continuazione. Deve essere un vero incubo.



Anche se c’è da dire che in questo caso c’è il forte dilemma sulla pizza. Insomma, conosco molte persone che prenderebbero un gesto del genere come una proposta di matrimonio.

C’è solo una cosa che veramente mi punzecchia il cervello e che vorrei sapere a tutti i costi.

Erano tutte pizze uguali o cambiavano i gusti?

