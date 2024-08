Con questo tool puoi trasformare qualsiasi videogioco in un vibratore

Lo sviluppatore di dispositivi di teledildonica Kyle Machulis, altrimenti noto come “qDot,” sta lanciando una nuova serie video. Il concetto alla base di “Will It Buttplug” è una domanda abbastanza auto-esplicativa: quali giochi si possono connettere a un sex toy anale che vibra?

Machulis ha sviluppato un modo per connettere sex toy e videogiochi che supporta la vibrazione del controller. I comandi che normalmente farebbero vibrare un controller o un gamepad per restituire al giocatore una sensazione di maggiore immersività, vengono dirottati sul proprio sex toy — e orifizio — preferito.

Sul suo canale YouTube “Buttpluggin With qDot,” Machulis manomette e hackera sex toy di ogni tipo. Da questo passatempo è poi nato Buttplug.io, un software open-source per controllare i propri sex toy via Bluetooth.

Machulis mi ha detto via email che “Will It Buttplug” si rifà al suo primissimo progetto di sex tech, SexBox, che definiva come un “modo ingegnoso per collegare le vibrazioni di un gioco ai sex toy.”

La versione aggiornata, Game Vibration Router, funziona in combinazione con i giochi sulla sua libreria di Steam, come questo playthrough particolarmente stimolante di Rez Infinite (un tributo puntuale, considerato che Rez è uscito con tanto di accessorio a vibrazione nel 2006), che fa vibrare i sex toy connessi fino a farli cadere dal tavolo:

Machulis mi ha detto che la serie ‘Will It Buttplug?’ vuole ri-contestualizzare le meccaniche di gioco come strumento di controllo di un sex toy: i giochi saranno così recensiti per le loro proprietà aptiche, anziché per altri elementi come grafica o narrazione.

“[Il progetto] si concentra su un aspetto del gaming che la maggior parte delle persone considerano marginale a dir tanto, ma lo rende anche divertente, perché invece di dare un voto alle vibrazioni di un gamepad, le trasmette a un sex toy, che aggiunge un contesto extra,” ha detto.

Per contesto, intendiamo le chiappe.

Le prossime recensioni includeranno il videogioco sull’orgasmo Luxuria Superbia (già suggestivo dal titolo) e un vecchio setup da skee-ball che Machulis ha in garage, “perché no.”

