Vastberaden activisten bij de A12-blokkade van Extinction Rebellion

Zaterdagmiddag is in Den Haag de ingang van de A12 geblokkeerd door duizenden activisten van Extinction Rebellion (XR). Zij waren hier om te demonstreren tegen de subsidies van fossiele brandstoffen. Na een dag actievoeren zijn honderden mensen gearresteerd.

De activisten wandelden rond twaalf uur in verschillende groepen de weg op, waarbij ze werden opgewacht door de politie. Jong en oud kwam samen; er stonden kinderen langs de zijkant met spandoeken in bomen, opa’s en oma’s zaten met een rugzak vol boterhammen op de grond op hun arrestatie te wachten, en weer andere mensen van de leeftijd daartussenin zongen liedjes om duidelijk te maken dat ze hier waren voor een vreedzaam protest. Ook kwam er een orkest spelen en werden er toespraken gehouden met een geluidssysteem. Ondertussen werden voertuigen van de politie fanatiek bekleed met spandoeken met daarop leuzen als ‘Water is rising, so are we’.

Er hing over het algemeen een gezellige sfeer die soms eventjes op een festival leek, maar waarbij de inhoud en de boodschap voorop stond. Het idee: de 17,5 miljard aan subsidies die de Nederlandse overheid volgens XR jaarlijks in fossiele brandstoffen stopt, staan klimaatbeleid in de weg.

De demonstratie was volgens de politie niet toegestaan, en al gauw werden er waterkanonnen richting de demonstranten gereden. Kleine groepen activisten gingen hiervoor zitten als blokkade. Het heeft tot vijf uur in de middag geduurd voordat de politie besloot de waterkanonnen daadwerkelijk te gebruiken. Er werd eerst geen harde straal gebruikt maar wel een ‘nevelstand’ om de activisten flink nat te maken. Met regenjassen en paraplu’s probeerden zij zich hiertegen te beschermen. Ook wandelden demonstranten met enkel een onderbroek aan richting de waterkanonnen om de blokkade gaande te houden. Later werd wel een hardere straal gebruikt, maar veel activisten bleven op de grond liggen.

Rond zeven uur werden er bussen voorgereden en begon de politie de overgebleven demonstranten te arresteren. Zo werden zij zonder veel verzet afgevoerd, en net na acht uur waren alle XR-activisten weg.



Fotograaf Luciano de Boterman legde de activisten vast voor VICE. Bekijk de foto’s hieronder.