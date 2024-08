Check onze 4 uur durende hack-tutorial

Het nieuwe seizoen van CYBERWAR laat zien hoe online oorlog, offline net zo verwoestend is. Dit is geen science fiction, maar keiharde realiteit. CYBERWAR gaat langs bij hackende drugskartels, onderzoekt CIA-dodenlijsten en legt overheidsspionage bloot. Klik hier voor meer info over CYBERWAR en kijk elke vrijdagavond om 21.00 uur naar VICELAND voor een nieuwe aflevering.

In populaire cultuur wordt hacken al jaren uitgebeeld als iets ongrijpbaars: Hugh Jackman die met tien vingers tegelijk op z’n toetsenbord ramt terwijl de blonde vriendin van Halle Berry hem onder de tafel afzuigt, of Chris Hemsworth die naar een keylogger met fancy interface staart, wachtend tot iemand hem gestolen gegevens stuurt.



Door fictie is er een soort mythe ontstaan dat “hacken” gedaan wordt door ongure types die zich door schermen vol enen en nullen werken terwijl ze oneliners naar het scherm schreeuwen. Daarom, en om het nieuwe seizoen van CYBERWAR op VICELAND te vieren, besteden we dit jaar extra aandacht aan hoe hacken werkt.

We willen laten zien hoe het echt werkt. Niet alleen in woorden en artikelen, maar vooral ook gewoon het handwerk. We praten jullie er daarom doorheen, en internetveiligheidsbedrijf Independent Security Evaluators helpt ons daarbij. We hebben vier uur met ze gezeten, waarin ze ons laten zien hoe ze twee routers hacken, en een MMO game.

Door dit te laten zien, hopen we jullie inzicht te geven hoe je veilig blijft thuis. Perfecte veiligheid bestaat niet, maar er zijn basics die iedereen, ook jij, als je digibeet bent (waarschijnlijk niet) of een vriend of vriendin die bang is voor technologie, en daarmee zonder het zelf te weten een gevaar voor iedereens veiligheid vormt.

