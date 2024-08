De onverschrokken stijl van afropunk

Naam:

Sarah Ogunmuyiwa.

Leeftijd:

19.

Waar kom je vandaan?

Austin, Texas.



Wat doe je?

Ik studeer genderstudies en filosofie.

Wat heb je aan, van boven naar beneden?

Top van Scrap City LA, broek die ik zelf wat beschadigd heb, laarzen van Dolls Kill, en mijn kralen komen uit Nigeria.

Wat maakt Afropunk zo speciaal?

Het draait om zwarte mensen, die hier compleet zorgeloos en authentiek kunnen zijn. Het is zo’n positieve energie en veilige plek. Ik voel me hier erg op mijn gemak.

Naam:

Ibukun Oladejo.

Leeftijd:

19.

Waar kom je vandaan?

Dallas, Texas.

Wat doe je?

Ik ben modeontwerper, fotograaf en kunstenaar.

Wat maakt Afropunk zo speciaal?

Afropunk is speciaal, omdat het volledig om zwarte mensen en hun zwartheid draait. Ze kunnen hier hun eigen identiteit invullen, of ze dat nou door hun queerness doen, mode, of hun haar roze en blauw verven. Afropunk gaat om het uitdrukken van je zwartheid.



Naam:

Magnus Juliano.

Leeftijd:

26.

Waar kom je vandaan?

Columbus, Ohio.

Wat doe je?

Ik ben grafisch ontwerper en visueel kunstenaar.

Naar wie kijk je het meest uit tijdens Afropunk?

Solange.

Wat maakt Afropunk zo speciaal?

De diversiteit binnen zwartheid. We worden niet allemaal als één en dezelfde gezien wanneer we hier zijn.

Wat gebeurt er nu in Atlanta, waar iedereen vanaf zou moeten weten?

Er is nu echt sprake van een nieuwe golf aan kunst. Ik vind het heel vet om al die kunstenaars de politiek te zien veranderen.

Naam:

Daria Love.

Leeftijd:

24.

Waar kom je vandaan?

Columbus, Ohio.

Wat doe je?

Ik ben visueel kunstenaar en grafisch ontwerper.

Wat heb je aan, van boven naar beneden?

Ik probeer het kind in mezelf naar buiten te brengen. Ik draag een shirt met Care Bears, heb zilveren kwastjesoorbellen in en heb mijn lolly meegenomen.

Naar wie kijk je het meest uit tijdens Afropunk?

Flatbush Zombies.

Wat maakt Afropunk zo speciaal?

Comfortabel zijn met jezelf, iedereen die samenkomt en samen één zijn.

Naam:

Jorge Gitoo Wright.

Leeftijd:

Ergens in de 20.

Waar kom je vandaan?

Brooklyn, New York.

Wat doe je?

Ik houd van heel veel dingen. Nu ben ik dit festival aan het hosten.

Wat maakt Afropunk zo speciaal?

Ik werk al met Afropunk samen sinds het begonnen is. Het is speciaal, omdat het trouw blijft aan zijn esthetiek en boodschap; zwarte mensen en mensen die anders zijn een podium geven.

Wat gebeurt er nu in Atlanta, waar iedereen vanaf zou moeten weten?

De zwarte gemeenschap is wat Atlanta zo interessant maakt. Het is zo’n ondersteunende samenleving, en ik zou willen dat Brooklyn ook zo was.

Naam:

Kayana King.

Leeftijd:

17.

Waar kom je vandaan?

Decatur, Georgia.

Wat doe je?

Fotograferen en bewerken.

Naar wie kijk je het meest uit tijdens Afropunk?

Solange.

Wat maakt Afropunk zo speciaal?

Ik bestudeer Afropunk al sinds ik 10 jaar oud ben. Ik wist dat ik hierheen moest komen om aansluiting te vinden.

Wat gebeurt er nu in Atlanta, waar iedereen vanaf zou moeten weten?

Als je van Afropunk houdt, zou je Little Five Points ook heel leuk vinden. Er heersen Afrocentrische vibes.

Naam:

Geneva Smothers.

Leeftijd:

19.

Waar kom je vandaan?

Oorspronkelijk uit Eastwood in Californië, maar nu woon ik in Atlanta.

Wat doe je?

Ik ben student en werk momenteel aan mijn eigen merk.

Wat heb je aan, van boven naar beneden?

Ik heb me vandaag laten inspireren door Lil’ Kim.

Naar wie kijk je het meest uit tijdens Afropunk?

Princess Nokia.

Wat maakt Afropunk zo speciaal?

Het is een plek waar verschillende soorten mensen samenkomen. Het is een plek waar zwarte mensen gevierd worden, onze afkomst en ons uiterlijk.

Naam:

Darius Goldsmith.

Leeftijd:

24.

Waar kom je vandaan?

Columbus, Ohio.

Wat doe je?

Freelance stylist en model.

Wat heb je aan, van boven naar beneden?

Een top met wit en goud kant, en kralen. Ik raakte geïnspireerd door oudere vrouwen en wilde iets wat zij zouden dragen opnieuw uitvinden.

Wat maakt Afropunk zo speciaal?

Het is een plek waar mooie, zwarte mensen samen kunnen komen, elkaar kunnen omhelzen en samen kunnen helen. We kunnen elkaars energie delen, elkaar op laten stijgen en het leven vieren.

Naam:

Brittany Fillmore.

Leeftijd:

25.

Waar kom je vandaan?

Cincinnati, Ohio.

Wat doe je?

Ik ben manager in de detailhandel.

Naar wie kijk je het meest uit tijdens Afropunk?

Miguel.

Wat maakt Afropunk zo speciaal?

Het biedt mensen van kleur een veilige plek en een platform om zich creatief te kunnen uiten. Ik zou er niet iedere dag zo bij kunnen lopen, maar dit ben ik als ik mijn lichaamspositiviteit kan uiten, en als ik creatief kan zijn met mijn outfit en gewoon mezelf mag zijn.

Naam:

Luna Loxx.

Leeftijd:

21.

Waar kom je vandaan?

New Orleans.

Wat doe je?

Ik ben zangeres en schrijf mijn eigen teksten.

Wat heb je aan, van boven naar beneden?

Dat weet ik eigenlijk niet zeker, ik heb zomaar wat bij elkaar aangetrokken.

Wat maakt Afropunk zo speciaal?

Alle zwarte mensen.

Naam:

Norman Reeves.

Leeftijd:

20.

Waar kom je vandaan?

Atlanta.

Wat doe je?

Ik ben modeontwerper.

Naar wie kijk je het meest uit tijdens Afropunk?

Princess Nokia.

Wat maakt Afropunk zo speciaal?

Ik vind het heel leuk om al die verschillende mensen samen te zien komen, en al die verschillende stijlen.

Wat gebeurt er nu in Atlanta, waar iedereen vanaf zou moeten weten?

Kijk naar ons!

Naam:

Black Diiamond.

Leeftijd:

23.

Waar kom je vandaan?

New York, maar ik woon in North Carolina.

Wat doe je?

Ik ben ontwerper.





Wat heb je aan, van boven naar beneden?

Ik heb alles zelf gemaakt, met de hand, zonder machine. Op een dag had ik zoiets van: ‘Weet je wat, ik wil helemaal niet meer gaan winkelen. Waarom zou ik niet gewoon alles zelf maken?’ Mijn outfit is geïnspireerd door wedergeboorte, een feniks zijn. Feniksen zijn meestal rood, maar ik dacht: ‘Wat nou als ik het geheel roze, pluizig en vrolijk maak?’ En dit is wat eruit gekomen is.

Wat maakt Afropunk zo speciaal?

Het is een heel fijne plek waar iedereen zich op een creatieve manier kan uiten, zonder veroordeeld te worden. Iedereen heeft het ultiem naar z’n zin. Dit is een plek waar je jezelf kunt zijn. Ik vind het geweldig om hier te zijn.