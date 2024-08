Filet-o-fish met tempeh

Porties: 4

Voorbereiding: 35 minuten, plus 30 minuten tot 6 uur voor het marineren

Bereidingstijd: 8 minuten

Benodigdheden

voor de tartaarsaus:

130 gram veganistische mayonaise

70 gram fijngehakte augurk en 2 theelepels van het vocht uit de augurkenpot

1 theelepel knoflookpoeder

1 eetlepel vers geperst citroensap

1/4e theelepel versgemalen zwarte peper

Videos by VICE

voor de tempehmarinade:

225 gram tempeh

45 ml water

45 ml witte wijnazijn

2 eetlepels vers geperst citroensap

3 theelepels Old Bay-kruiden

2 theelepels zeezout

1,5 theelepel versgemalen zwarte peper

plantaardige olie, om in te frituren

130 gram bloem

2 eetlepels bakpoeder

1,5 theelepel paprikapoeder

130 ml koud bier (check wel of het vegan is)

voor de broodjes:

4 volkoren- of sesambroodjes

tartaarsaus

250 gram kiemgroenten of gesnipperde ijsbergsla

1 avocado, zonder pit, geschild, en in plakjes gesneden

Bereidingswijze

1. Maak de tartaarsaus: combineer alle ingrediënten in een kom en zet het in de koelkast tot ze nodig zijn. Maak het wel binnen 7 dagen op.

2. Marineer de tempeh: snijd de tempeh in tweeën en snijd elke helft in de lengte zodat je 4 dunne plakjes hebt.

3. Meng het water, azijn, citroensap, 2 theelepels Old Bay-kruiden, 1 theelepel zout en 1 theelepel peper in een kleine kom en doe daar de plakjes tempeh in zodat ze onder de marinade staan. Marineer de tempeh minimaal 30 minuten en maximaal 6 uur in de ijskast. Marineer ze niet langer, want dan worden ze zacht.

4. Als je klaar bent om de tempeh te bakken, doe dan wat zonnebloemolie in een pan met een dikke bodem of in de frituur en verwarm tot 180°C.

5. Doe voor het beslag 40 gram bloem in een kom. In een andere kom combineer je de resterende 90 gram bloem, het resterende zout, de resterende Old Bay-kruiden en de resterende peper met het bakpoeder en het paprikapoeder. Doe het bier er pas bij als de olie heet genoeg is om te gaan frituren.

6. Haal de tempeh uit de marinade en haal ze door de bloem, zodat alle kanten goed bedekt zijn.

7. Als je klaar bent om te bakken, roer dan voorzichtig het bier door het bloem- en kruidenmengsel. Roer niet te hard, want je wilt dat het beslag luchtig blijft.

8. Haal een plak tempeh door het bierbeslag en doe dit daarna direct in de hete olie. Je zult waarschijnlijk een plak per keer moeten doen, zodat de pan niet te vol raakt. Laat het 2 minuten frituren totdat het goudbruin is en draai de plak na 1 minuut om.

9. Haal de gefrituurde tempehplak uit de pan met een schuimspaan en plaats het op het draadrooster dat over een bakplaat is geplaatst. Dit helpt om de filets knapperig te houden als je doorgaat met frituren. Want als je ze op een servetje legt, worden de plakken zacht en slijmerig. Zorg ervoor dat de olie nog steeds tussen de 170°C en 180°C is als je aan een nieuwe plak begint.

10. Om de broodjes samen te stellen, snijd je eerst de bolletjes doormidden en toast je ze even als je dat lekker vindt . Smeer wat tartaarsaus op de onderste helft van elk broodje en voeg dan de kiemgroenten, tempeh, avocadoplakken en nog meer tartaarsaus toe.

Noot van de auteur: dit recept is geplaatst met toestemming van de auteur van het kookboek ‘Hot For Food Vegan Comfort Classics: 101 Recipes to Feed Your Face’.