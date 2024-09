In 2021 kreeg de wereld te maken met een hoop extreme weersomstandigheden, van ongekende overstromingen tot angstaanjagende bosbranden. Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties (VN), bracht het toenemende aantal en de intensiteit van die weersomstandigheden in verband met klimaatverandering.

Op de VN-klimaattop COP26 werden landen het erover eens dat de uitstoot van broeikasgassen beperkt moeten worden. Idealiter zou de temperatuur wereldwijd niet met meer dan anderhalve graad Celsius moeten stijgen, als we dit soort natuurgeweld willen tegengaan. De landen stemden daarom op de top in met een “geleidelijke vermindering” van het gebruik van steenkool. Dat klinkt goed, maar toch waren veel activisten teleurgesteld, aangezien er in een concept-overeenkomst nog werd gesproken over een “geleidelijke afschaffing”.

Wetenschappers waarschuwen dat de toenemende CO2-uitstoot het aantal natuurrampen alleen maar zal doen toenemen, wat zal leiden tot nog meer schade, doden en klimaatvluchtelingen.

Deze foto’s uit 2021 schetsen een somber beeld van de klimaatcrisis.

**Bosbranden in Griekenland

**

In Griekenland woedden dit jaar de ergste bosbranden sinds 2007. Recordbrekende temperaturen en sterke winden legden huizen en gewassen in de as en kostten drie mensen het leven. De Wereld Meteorologische Organisatie legde een direct verband tussen de branden en de opwarming van de aarde.

Een man kijkt toe hoe het vuur het dorpje Pefki nadert. Foto: Angelos Tzortzinis/AFP via Getty Images.

Droogte in Turkije

Door het gebrek aan neerslag in Turkije ontstond er dit jaar een extreme droogte in de landbouwgebieden van het land – een ware bedreiging voor de kostwinning van boeren.

Een herder leidt zijn kudde over de door droogte geteisterde vlaktes. Foto: Chris McGrath/Getty Images.

**Giftig schuim op de Yamuna-rivier in Delhi

**

Op deze sterk vervuilde rivier in Delhi kwam in november een laag sneeuwachtig schuim te liggen. Volgens de regering kwam dat door “industrieel afval en vervuild rioolwater”. De autoriteiten hebben jarenlang beloofd de rivier schoon te maken, maar dat is tot op de dag van vandaag niet gebeurd.

Mensen baden in een van de meest vervuilde rivieren in India. Foto: Sajjad Hussain/AFP via Getty + Sunil Ghosh/Hindustan Times via Getty.

**Drijvend vuilnis in de Limrivier bij de stad Priboj in Servië

**Door de zware regenval in januari bleken de afvalsystemen in de buurt van de stad Priboj op z’n zachtst gezegd nogal gebrekkig te zijn, waardoor de rivieren van Servië overstroomden met afval.

Afval in de Limrivier. Foto: Vladimir Zivojinovic/AFP via Getty Images.

**Droogte in Kenia

**

De aanhoudende droogte in het noordoosten van Kenia leidde in december tot de dood van vee, waardoor de landbouwgemeenschappen nu bedreigd worden. In het gebied viel sinds september slechts een derde van de gebruikelijke regenval.

Zes dode giraffes aan de rand van het dorpje Eyrib in het natuurreservaat Sabuli. Foto door Ed Ram/Getty Images.

**Overstromingen in Duitsland en België

**

De regenval en smeltende sneeuw in het Eifelgebergte verwoestten in West-Duitsland en Oost-België duizenden huizen en kostten tweehonderd mensen het leven.

Een trein in het overstroomde Nidderau, dicht bij Frankfurt. Foto: AP Photo/Michael Probst.

Massale migratie over de hele wereld

De klimaatrampen – gecombineerd met politieke onrust – leidden ertoe dat mensen massaal naar stabielere gebieden trokken, vaak asiel zochten in Europa en geconfronteerd werden met steeds vijandigere regeringen.

Een migrant wordt getroost door een lid van het Spaanse Rode Kruis. Foto: AP Photo/Bernat Armangue.

Droogte in Colombia

In februari leidde de klimaatverandering tot extreme droogte, waardoor meren als het Suesca-meer in Colombia opdroogden.

Het opgedroogde Suesca-meer in Colombia. Foto: AP Photo/Fernando Vergara.

Branden in Californië

Griekenland was niet de enige plek die dit jaar werd getroffen door bosbranden. In juli en augustus kreeg Californië opnieuw te maken met extreme bosbranden, waarbij 1.039.641 hectare in vlammen opging en drie mensen omkwamen.

Een stoeltjeslift in het Sierra-at-Tahoe-resort in Californië. Foto: Justin Sullivan/Getty Images.

**Rusland stond op een of andere manier ook in de fik

**

Rusland spande dit jaar de kroon: de bosbranden in Siberië stootten zeven keer meer CO2 uit dan de bosbranden in de Verenigde Staten.

Een brandweerman in het dorpje Kuel in Sakha in Rusland. Foto door Ivan Nikiforov/Anadolu Agency via Getty Images.

**Orkaan Ida

**

In Louisiana en aan de kust vernietigde orkaan Ida een hele hoop huizen.

Een man veegt zweet uit zijn ogen, nadat zijn huis werd verwoest door orkaan Ida. Foto: AP Photo/John Locher.

COP26

Tijdens COP26 demonstreerden klimaatactivisten in de hoop dat wereldleiders iets zouden doen aan de klimaatverandering. Uiteindelijk waren velen teleurgesteld over de overeenkomst die gesloten werd.

Activisten demonstreren tijdens COP26 tegen oceaanvervuiling. Foto: AP Photo/Alastair Grant.

Roze meer in Argentinië

Gedumpt chemisch afval, met name natriumsulfiet, een antibacterieel product dat wordt gebruikt in de visserij-industrie, zorgde ervoor dat in juli een lagune in de Patagonische provincie Chubut felroze kleurde.

De roze Corfo-lagune in Argentinië. Foto: AP Photo/Daniel Feldman.

Chileense kledingberg

In de Atacama-woestijn in Chili werd naar schatting 39.000 ton onverkochte kleding uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gedumpt.

Gedumpte kleding in de woestijn in Chili. Foto: Martin Bernetti/AFP via Getty Images.

