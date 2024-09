Als je van rap houdt zul je smullen van deze beelden van een vallende Gene Simmons

Het was vroeg in het jaar 1975 toen Kiss de monumentale glamrock klassieker Rock and Roll All Night uitbracht. Gene Simmons was 25 jaar, zijn gezicht nog strak in de zwarte en witte verf en zonder gene zong hij in de microfoon “I wanna rock and roll all night and party every day!”, terwijl zijn beroemde lange tong als een python uit zijn mond probeerde te ontsnappen.

Het ding is: ook rock ’n roll wordt een dagje ouder. Hij krijgt pijnlijke gewrichten en een slechte rug. Hij houdt niet bij wat kinderen vandaag de dag luisteren. Hij weet niet wie Skepta is, beweert dat rap op sterven ligt en vindt het totaal niet kunnen dat N.W.A in de Rock and Roll Hall of Fame is opgenomen. Rock ’n roll denkt dat hij tot zijn dood kan feesten, maar langzaam haalt de realiteit hem in. Hij stapt over van drank naar kruidenthee, hij stapt over van leer naar donzige kamerjassen en slippers, en leest Agatha Christie. En: hij gaat op zijn bek tijdens een optreden.

Hou al deze informatie in je achterhoofd en bekijk vervolgens hoe Gene Simmons valt tijdens de gitaarsolo van Rock And Roll All Night. Het is niet echt een monumentale duik, maar eerder een doffe plof op zijn achterste, alsof zijn lichaam zegt: “Het is mooi geweest Gene. Ik wil niet de hele nacht door rocken, neem me mee naar huis.”