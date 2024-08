De hyper-reële beelden van de Belgische fotograaf Jeroen Bocken

Dat fotografie ons de wereld toont door hem voor ons te kaderen en dat door “truken van de foor” de wereld er beter en mooier kan uitzien, is ons allemaal welbekend. Fotograaf Jeroen Bocken gebruikt het overtuigend “echte” karakter van fotografie om een wereld van plastic op te zetten. Door digitale renders en algoritmes te gebruiken, wandelt hij met zijn camera rustig weg van de wereld zoals wij hem kennen om er eentje te creëren die er net hetzelfde uitziet (maar niet helemaal). Het vacuüm dat ontstaat als je naar zijn beelden kijkt, de spanning tussen reëel en realistisch, daar is het om te doen.



Het werk van Jeroen Bocken maakt je nieuwsgierig en aandachtig. Je probeert het scherm te doorprikken door een anomalie te vinden die je kan tonen of hetgeen je ziet echt is of zo goed nagemaakt dat het echt lijkt. De rekenkracht die een computer nodig heeft om een boomblaadje van een schaduw te voorzien, draagt bij aan de schoonheid en de complexiteit aan details zijn werk zo rijk maken. Of hoe je met wat handige software (cultuur in zijn meest ontwikkelde vorm), de natuur kunt nabootsen en het zo ver kunt drijven dat je elk beeld hieronder met de loep en een hoop ongeloof te lijf gaat. Zoek zelf maar uit welke documentair, en welke digitaal zijn.

Videos by VICE

Bekijk meer VICE fotoreeksen van Belgische fotografen. Ben je of ken je zelf een getalenteerde fotograaf? Stuur ons dan een mailtje: beinfo@vice.com

Krijg elke week onze 10 beste verhalen (en fotoreeksen) gemaild: schrijf je nu in voor de gratis VICE-newsletter.

Volg VICE België op Facebook, Twitter en Instagram voor meer originele verhalen over alles wat ertoe doet in de wereld.

Meer oefeningen in visuele speculatie vind je op Jeroen Bockens website of Instagram.