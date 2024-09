Ik ging op date met Linde Schöne

Nijmegen is misschien wel de meest romantische plek van ons land. Door het hoogteverschil in de binnenstad lijkt het alsof je op vakantie bent, en daarnaast is het ook nog eens zo oud dat je je een paar honderd jaar terug in de tijd waant. De huidige hertogin van Nijmegen is zangeres Linde Schöne. Ze brengt vrijdag haar nieuwe EP uit, wat op zich een prima reden is om af te spreken, maar stiekem ben ik ook een beetje verliefd op haar.

Ze is een paar jaar ouder dan ik en daarnaast heeft ze al anderhalf jaar een gelukkige relatie met haar vaste dj en producer Boeboe, maar dat weerhoudt me er niet van om in de trein te springen richting haar thuisstad. Misschien kan ik haar in een lange, romantische wandeling langs de Waal overhalen om toch haar plannen op liefdesgebied te heroverwegen. Tussen het vertellen van idiote, ongemakkelijke feitjes door – “hey, wist je dat de broer van Enzo Knol in dit appartementencomplex woont?” – hebben we het vooral over de liefde. Maar eerst haal ik bij een koffiezaakje een ananas-mango-smoothie voor haar en trakteer ik mezelf op een Ice Tea Tropical Fruit.



Noisey: Hey Linde, waarom wilde je hier afspreken?

Linde Schöne: Omdat de drankjes hier goed zijn. Ik voel me zo ver-Amsterdamd dat ik in Nijmegen het liefst naar de enige hipsterkoffiezaak ga die er is.

Ik drink het liefst wel iets alcoholisch voor of tijdens een date, want dat werkt tegen de zenuwen. Dat kan niet in deze koffiezaak.

Ik drink ook wel op dates hoor. Maar ik ben al zolang niet meer op een echte eerste date geweest natuurlijk, omdat ik nu dus… al anderhalf jaar een relatie heb.

Eh, ja. Thanks voor het benadrukken.

Het spijt me. Maar goed: alcohol. Je moet er natuurlijk ook niet voor zorgen dat je ladderzat wordt. Dat gebeurt bij mij al wel na drie wijntjes. Moeilijk, want wijn is waarschijnlijk de beste drank in de wereld. Twee kleine, witte wijntjes is de beste strategie voor een date.



Mijn eerste date met Boeboe weet ik nog wel goed. We waren een heel weekend in de studio en ik weet dat ik broke as fuck was die dag. Ik stelde voor om een frietje halen ergens, maar hij kende een goede Italiaan om de hoek, en daar wilde hij per se eten. Het was zo leuk en ontspannen dat ik pas halverwege mijn pizza dacht: oh shit, volgens mij ben ik op een date. Ik was daar gewoon om te werken en ik wilde professioneel blijven. Sowieso is daten met muzikanten het slechtste plan ooit.



Ja?

Misschien zijn gitaristen of bassisten heel leuk, maar producers en rappers? Oh, jongens. Moeilijke wezens. Heel smooth, maar zo koud. Ik wil niet teveel generaliseren, maar ik heb bij veel van hen het gevoel dat hun hart één keer keihard gebroken is en ze daardoor denken dat alle vrouwen bitches zijn.



Zijn er dan geen dingen wél leuk aan een muzikant daten?

Jawel, het vermogen om een podium op te stappen en het hele publiek los te kunnen laten gaan is sexy as fuck. Waarom denk je dat groupies bestaan? Het is ook gewoon makkelijk om te levelen. Natuurlijk kan ik iemand die accountant is uitleggen wat ik doe, maar hij gaat het nooit écht snappen.



Dat kan toch ook juist fijn zijn? Dat je er niet altijd mee bezig hoeft te zijn.

Maar ik vind lullen over muziek veel te leuk, het liefst doe ik dat de hele dag.

Ik weet niet of ik zou kunnen zijn met iemand die hetzelfde doet als ik. Misschien kinderachtig, maar er zijn dan maar twee opties: ze is beter dan ik of minder goed dan ik. Allebei de gevallen zijn moeilijk.

Dan ben ik liever met iemand die beter is dan ik, anders wordt het ongemakkelijk. Ik heb weleens gedatet met een muzikant die echt minder goed was dan ik. Ik wil iemand wel mee kunnen nemen naar festivals of naar een feestje van Noah’s Ark zonder dat ik me schaam. Maar bij Boeboe ligt dat natuurlijk anders. Ik kan niet produceren en hij kan niet songwriten, dus dat is niet te vergelijken.

Denk je dat je nog met hem kan werken als jullie relatie, god verhoede, ooit stukloopt?

Ik hoop het wel, ja. De reden dat ik zolang heb gewacht met het uitbrengen van een album is omdat ik geen goede producer kon vinden die perfect bij mij paste. We hebben al wel besloten dat we samen nog één keihard break-up-album maken als het ooit uitgaat.



Vind je liefdesverdriet een fijne inspiratiebron?

Ja, zeker. Liefdesverdriet speelt een grote rol op mijn nieuwe EP, maar wel op een aparte manier. Meer het verdriet om een gebrek aan eigenwaarde en het constante gevoel niet goed genoeg te zijn om echte liefde te ontvangen. Ik heb ook liedjes gemaakt over het loslaten van die gedachtes. Over mijn waarde door andere dingen laten bepalen dan het aantal gasten waarmee ik naar bed ben geweest.

Voor die periode was ik ook best veroordelend naar mezelf, maar ook naar anderen. Maar de mensen die het snelst een oordeel klaar hebben, weten vaak totaal niet waar ze het over hebben. Zij snappen misschien ook niet dat bepaalde verkeerde keuzes voortkomen uit zwakke momenten.

Wat voor momenten had jij dan?

Ik heb een psychose gehad, en als je daar inzit weet je niet eens meer wat echt of nep is, laat staan wie je bent of wat je ergens van vindt. Ik had meerdere nachten niet geslapen en op een gegeven moment vertelde ik aan mijn moeder dat ik oprecht geloofde dat ik Jezus was. Daar was ik heilig van overtuigd. Toen zei ze: “Oh, dat is bijzonder. Laten we even langs de huisarts gaan.” En toen bleek dat ik manisch psychotisch was. Het duurde ongeveer drie maanden voordat het voorbij was, maar het heeft twee jaar gekost voor ik er helemaal bovenop was.



Ben je weleens bang dat het terugkomt?

Ik heb lang met die angst gelopen. Daar kwam bovenop dat ik diep vanbinnen niet zeker wist of het allemaal wel echt was. Probeer je voor te stellen hoe jij je voelt als ik opeens vertel dat Noisey helemaal niet bestaat. Ik geloofde in mijn psychose echt dat ik een bekende zangeres was en dat ik een contract had bij Noah’s Ark. Nu heb ik dat contract, en begin ik steeds bekender te worden en op televisie te komen. Daarom vraag ik af en toe aan mijn moeder of het allemaal wel echt is.



Als je nu een dag rust neemt, wat doe je dan het liefst?

Ligt eraan hoeveel geld ik heb. Als ik skeer ben blijf ik in bed liggen, sigaretten roken en wijn drinken. Of een domme film kijken.



Mag een man huilen bij een film?

Ja, natuurlijk! Ik snap het niet als een vrouw daar op afknapt. Sterker nog: als je niet jankt bij het einde van The Notebook maak ik het uit. Dan heb je geen gevoel. Ik val niet op robots. Maar misschien is een bordspel spelen beter dan een film kijken.



Wat is je favoriete bordspel?

Vier op een rij. Ik maak iedereen kapot.



Kun je tegen je verlies?

Op zich wel, maar ik word heel boos als ik zelf een domme fout maak en daardoor verlies. Ik wil heel graag dat mijn date Kolonisten van Catan kan spelen.



Een relatie is ijzersterk als er geen oorlog uitbreekt tijdens een potje Kolonisten.

Daarom speel ik het alleen met mijn ouders. Zij hebben een enorm liefdevolle en sterke relatie, maar ik merk dat ze alle spanning eruit gooien tijdens een potje.



Is hun relatie een goed voorbeeld voor jou?

Ja. Ze zijn op een hele simpele manier gelukkig met elkaar, zij hebben het samen oud worden compleet omarmd. Ze gaan bijvoorbeeld ook elk jaar naar dezelfde plek op vakantie en vinden dat helemaal top. Mijn vader zegt ook altijd: “Waar wij wonen is de fijnste plek om te zijn, dus waarom zouden we weggaan?” Compleet content met het leven. Zo zie ik het ook wel voor me, later. Gelukkig staat Boeboe daar hetzelfde in.



Eh, ja. Kunnen we op z’n minst nog even wandelen langs de Waal? Al is het maar voor de foto’s.

Oké, let’s go.

Op vrijdag 23 juni komt de EP ‘Linde van Nimma’ uit op Noah’s Ark.