Deze kleurrijke ontwerpen zijn als zoete kinderdromen

Designstudio Machineast uit Singapore, die bestaat uit Fizah Rahim en Rezaliandt, maakte een serie zachte, hypnotiserende silhouetten die een soort drijvende bewegingen maken en geïnspireerd zijn door lieflijke kinderdromen. Het lijken zijdezachte doeken die als slangen kronkelen tussen kristallen edelstenen of glazen cilinders. De beelden doen denken aan de laatste albumcover van Tame Impala, gemaakt door Robert Beatty.

De speelse, levendige 3D-kunst van Machineast bestaat uit alle kleuren van de regenboog. De verschillende series hebben elk hun eigen insteek. Zo is de serie Translucent Iridescent gebaseerd op een reis van het duo naar Japan. Ze kwamen uit het tropische Singapore en de kou in Japan was extreem onwennig voor ze. Dit inspireerde ze om het contrast tussen kou en warmte in een visuele vorm te gieten. “De regenboogkleurige stof staat voor warmte in een koude, zilverachtige omgeving,” vertelt Machineast aan The Creators Project.

Machineast. Translucent Iridescent.

Machineast. Oh My Pastel!

De series Oh My Pastel! en Rainbow Paper zijn een hommage aan jeugdherinneringen en kinderlijke verbeelding. Oh My Pastel! gaat over de opwinding die kinderen vroeger hadden bij tv-shows als The Transformers. “Pastelkleuren waren overal in de jaren tachtig, en met deze serie wilden we het gevoel dat je krijgt bij het kijken naar je favoriete tekenfilms uit die tijd nabootsen,” schrijft Machineast.

De serie Rainbow Paper is een hommage aan de zinken daken van goedkope huizen in Zuidoost-Azië, en aan de weeftechniek van een Maleisische ketupat, een geweven buidel van palmbladeren.

Machineast vangt zoete kinderdromen en tovert ze om tot 3D-designs voor volwassenen. Het is het soort kunst waar we onszelf graag in verliezen, speels en gemaakt met veel talent.

Machineast. Rainbow Paper Series #03.

Machineast. Rainbow Paper Series #04.

