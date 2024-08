Jarreau Vandal jankt graag bij films over succesvolle personen

In onze rubriek ‘het rock-‘n-roll-interview’ stellen we de vragen die we normaal niet in een regulier interview kunnen stellen, maar waar iedereen toch graag een antwoord op wil. En nu we dat toch doen, kunnen we net zo goed kijken of rock-‘n-roll nog bestaat. In deze aflevering spreken we producer en dj Jarreau Vandal, die vertelt over die ene keer dat hij een dixi-toilet omgooide in de backstage toen het festival de stekker uit zijn set trok.

Wat is het grootste dat je ooit hebt gesloopt?

Vorig jaar op een Amsterdams festival kreeg ik een beetje ruzie met de stagemanager. Hij had mijn set gecut en toen heb ik uit woede de dixi backstage omgegooid. Er stroomde allemaal pis over de grond en je zag mensen er daarna nietsvermoedend doorheen lopen. Toen vond ik dat we wel quitte stonden.

Welk nummer dat je ooit hebt geschreven zou je nu gestolen kunnen worden?

Ik heb ooit een remix van A Milli van Lil Wayne gemaakt, en toen ik laatst hoorde dat een dj ‘m draaide dacht ik: shit, man. Die klinkt eigenlijk best wel kut. Ik zou willen dat ik die nu nog kon verwijderen uit mijn discografie.

Welke artiest brandt momenteel in de hel?

Oh my god. Als het waar is wat ze zeggen over Michael Jackson, dan zal hij wel in de hel branden. Ik hoop echt niet dat het waar is – ik hou echt van zijn muziek. Maar als hij al die shit heeft gedaan, staat hij nu echt wel in de fik. Ik zou niet verbaasd zijn als het klopt. Het was een hele aparte gast en ik heb de documentaire Leaving Neverland bewust niet gekeken. Ik draai ook weleens een Michael Jackson-track, maar lang niet in elke set.

Wanneer zei je het laatst tegen jezelf: “Ik ga nooit meer drinken”?

Vorige week. Ik ben best veel aan het sporten de afgelopen tijd en ik had me voorgenomen om niet zoveel te drinken. Het ging dinsdag al fout. Maandag, na dit weekend, ga ik voor drie maanden stoppen met drinken. Een vriend heeft me uitgedaagd om tegen hem te boksen in een vriendschappelijke wedstrijd. Elke keer als ik drink en dan weer ga trainen, voelt het alsof ik doodga. Dit weekend ga ik voor het laatst nog eventjes los.

Welk optreden van jezelf vond je zo goed dat je er je eerstgeborene voor zou opofferen?

Dat was mijn Boiler Room-set bij Appelsap 2017. Ik kwam toen net terug uit Tokio met een jetlag, maar ik had er echt zin in. Het publiek was helemaal gek en het was een mooi moment. Veel mensen kijken die set nog altijd terug op YouTube. Ik zou het heel graag opnieuw willen beleven.

Wanneer heb je voor het laatst ongelofelijk hard gejankt?

Toen mijn opa overleed, twee jaar geleden. Het duurde een paar dagen voordat ik het besefte en toen heb ik heel hard gehuild. Als iemand overlijdt, moet je goed rouwen en daarna alles weer loslaten, want anders verwerk je het niet. Ook moet ik soms huilen als ik films kijk over mensen die ergens heel hard voor werken en dan succesvol worden. De laatste film waarbij ik moest huilen was Up. Toen voelde ik een traantje lopen en probeerde ik het snel op te laten drogen. Dat is niet stoer toch?

Wat is jouw happy place in de chaos van je bestaan?

De wc. Gisteren kwam ik daar nog tot rust. Het was zo druk op Woo Hah! en ik moest met zoveel mensen praten dat ik gewoon even op de plee ben gaan zitten. Even chillen met alleen mijn telefoon. Het is dé plek waar niemand je lastigvalt.

Wanneer was je voor het laatst echt woedend?

Ik ben snel geïrriteerd, maar nooit echt boos. Bijvoorbeeld bij de douane op het vliegveld. Die willen een bepaalde autoriteit uitstralen. Ze zeggen geen gedag om beleefd te zijn, maar om te laten weten dat ze je in de gaten houden.

Wanneer zei iemand voor het laatst tegen je dat-ie trots op je is?

Pas geleden kwam ik een oude vriend tegen in de club die ik lang niet had gezien. “Ik ben echt trots op je dat het nog steeds zo goed met je gaat, dat je veel aan het draaien bent en kan leven van muziek.” Dat deed me echt goed.

Wanneer schrok je voor het laatst toen je in de spiegel keek?

Vorige week toen ik thuiskwam van Berlijn, na een lange nacht. Ik ben toen gaan slapen en werd negen uur later wakker. Ik sla niet zo vaak nachten over. Als het aankomt op afters ben ik best wel een pussy; ik kan het gewoon niet als ik geen drugs gebruik. Of ik moet echt een goede avond hebben gehad waardoor ik die energie nog heb.

Welke beautyproducten gebruik je?

Dagcrème, facewash. Niet heel denderend. Bij mij uit mijn ijdelheid zich meer in mijn kleding. Als het kan, neem ik voor één weekend altijd een koffer mee met vijf outfits erin. Ik neem dan ook vier paar schoenen mee. Zo heb ik de keuze. Soms is mijn vriendin eerder klaar en dan voel ik me echt een wijf.

Wanneer werd je voor het laatst wakker zonder te weten waar je was?

Ik hou mezelf altijd wel een beetje in bedwang. Ook al ben ik dronken, ik weet wel wat ik doe. Van één avond ben ik wel al mijn herinneringen kwijt. Ik moest op een huisfeestje in de wasbak kotsen en die raakte toen verstopt. Vrienden moesten het daarna met hun blote handen leeg maken. Ik was ondertussen boven in een kamer in slaap gevallen. Midden in de nacht strompelde ik naar beneden in mijn onderbroek en sloeg ik allemaal wartaal uit. Ik bleef blijkbaar heel de tijd herhalen: “Waar is de derde handafdruk?” Ik weet nog steeds niet wat ik daar nou mee bedoelde.

Wie mag er niet op je begrafenis komen?

Als iemand naar mijn begrafenis komt, hoe kut ik diegene ook vind, vind ik dat toch wel netjes van diegene. Als iemand voor een laatste keer eer wil betuigen, vergeef ik diegene ook wel wat-ie bij me heeft gedaan.