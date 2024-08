We spraken jonge Nederlanders die preventief aan hun gezicht laten sleutelen

Nederlanders grijpen steeds gretiger naar botox en fillers. En dat zijn heus niet alleen maar veertigplusvrouwen. Ook twintigers en dertigers rennen steeds vaker naar de kliniek om de eerste lijntjes voor te zijn met behulp van injectables of verjongingsbehandelingen.

De populairste ingreep, zowel onder jonge vrouwen als opvallend veel mannen, is botox. Wat begon als trend in de VS, trekt ook Nederlandse jongeren steeds vaker naar de doktersstoel voor een preventief shotje spierontspanner. Hoewel de antirimpelinjectie bekend staat als relatief veilige ingreep, waarschuwen cosmetisch artsen voor prikjes in de perzikhuid. Zo zou het de onzekerheid van jonge mensen verergeren, verslavend werken en veel te laagdrempelig zijn geworden.

Maar waar er genoeg aandacht is voor de gevaren, horen we weinig over wat het ‘uitstellen’ van rimpels mentaal met deze jongeren doet: kan het het ook juist diepgewortelde onzekerheden wegnemen en het leven een stuk leuker maken? We vroegen drie jonge Nederlanders, die preventief aan hun gezicht laten sleutelen, wat hen beweegt en of de maakbaarheid van ons uiterlijk echt zo erg is.

Mishel. Foto door Sabine Rovers.

Mishel (21) heeft twee botoxbehandelingen gehad

Tonic: Hi Mishel, je eerste botoxsessie was wel voor herhaling vatbaar?

Mishel: Ja, toevallig ben ik vorige week voor de tweede keer gegaan. Mensen denken altijd dat je je hele gezicht laat verbouwen of zo. Maar botox is gewoon een spierverslapper. Ik was eerst bang dat ik m’n gezicht niet zou kunnen bewegen. Het grappige is dat het wel voelt alsof je je gezicht beweegt, maar in realiteit gebeurt er vrij weinig.

Kun je nog boos kijken?

Nee, dat niet. Laatst had ik een fotoshoot waarbij de fotograaf zei dat ik wel een “nóg krachtigere blik” mocht geven, maar dat kon ik niet. [lacht]

Voel je je zelfverzekerder door de injecties?

Ik heb mezelf nooit lelijk gevonden. Het is meer een voorzorg, waarbij ik begon na te denken over hoe ik er later uit ga zien. Als je vijftig bent en begint met botoxen, wat heel veel mensen doen, heeft het eigenlijk weinig zin – want dan zie je eruit als een strakgetrokken vijftigjarige. Ik denk niet dat ik het op die leeftijd nog zou doen. Maar je kunt ook vijftig zijn en vijfendertig lijken. Snap je wat ik bedoel?

Zeker. Zou je het leeftijdgenoten ook aanraden?

Ja. Ik denk dat mensen veel te bang zijn om iets aan zichzelf te laten doen. Maar ik zeg dan: lieve schat, het duurt letterlijk vijf minuten en het is echt een investering voor later. Tenzij het je niet boeit hoe je er later uit gaat zien. Je hebt van die mensen die zeggen dat ze hun rimpels niet erg vinden, omdat het ‘laat zien dat je hebt gelachen’. Hou toch op, man. Dat vind ik echt ongeloofwaardig. Niemand wil toch rimpels?

‘Brotox’ is voor jou dus niet iets om zwaar aan te tillen.

Nou, ik heb wel eerst goede research gedaan, omdat ik niet naar een dubieuze kliniek wilde. Je hebt van die mensen die, bij wijze van spreken, bij de kapsalon om de hoek botox of fillers laten zetten. ‘Doe niet zo fucking stom,’ denk ik dan, het gaat wel om je lichaam. En goedkoop is vaak duurkoop.

Moet het er wel natuurlijk uitzien?

Ja, ik wil er niet uitzien als Jerney Kaagman. Tijdens beide behandelingen heb ik meerdere zones laten doen – waaronder mijn frons en onder mijn wenkbrauwen zodat die iets hoger zitten. Maar bepaalde zones sla ik ook expres over. Zoals boven mijn wenkbrauwen, want dan heb je kans dat ze lager gaan staan of dat je je hele gezicht niet meer kan bewegen. Ik kan nog wel gewoon lachen.

Hoor je weleens dingen als ‘maar je bent toch gewoon mooi zoals je bent’?

O, ik vind het zo irritant als mensen dat zeggen. Of dat ik het niet nodig heb. Dat klopt natuurlijk ook wel, maar later ben ik mezelf dankbaar dat ik het nu wel heb gedaan.

Je bent ook visagist . Ben je daardoor eerder geneigd bent om naar de botoxspuit te grijpen, denk je?

Enigszins wel. Ik kijk natuurlijk wel anders naar mezelf dan bijvoorbeeld een boer die de koeien gaat melken naar zichzelf kijkt.

Voel je geen extra sociale druk binnen die wereld?

Nee hoor, daar heb ik totale schijt aan. Alles wat ik doe, is omdat ik dat wil. Nooit omdat ik het gevoel had dat ik dat moest doen van anderen.

Denk je dat we als maatschappij geobsedeerd zijn met jong blijven?

Ik denk dat het het belangrijkste is dat je eruit ziet zoals je je van binnen voelt. Ik hou ervan om er een beetje glamorous uit te zien. Vandaag wilde ik er zwaar snatched uitzien, dus draag ik een leuke outfit en een make-upje. Maar soms heb ik ook gewoon een joggingbroek aan, hoor.

Kelly. Foto door Sabine Rovers.

Kelly (24) heeft drie botoxbehandelingen gehad

Tonic: Hoi Kelly, wanneer liet je de eerste spuit zetten?

Kelly: Twee jaar geleden, denk ik. Vorige maand heb ik het weer laten doen.

Dus je houdt het bij?

Nou, ik werk als assistent in twee klinieken voor injectables – dus voor mij is het vrij laagdrempelig en voor de hand liggend om aan botox te doen.

Net als een kapster die haar lokken even laat verven door een collega.

Ja, precies. Het is niet iets waar ik maanden over na moet denken. Ik denk gewoon van: ‘oké, het kan en waarom niet, dus spuit maar’. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen er zo over hoeft te denken, hoor. Ik zie het elke dag in de kliniek, dus voor mij is het geen big deal; maar dat hoort het wel te zijn natuurlijk.

Waarom besloot je op de botoxbus te springen?

Ik had veel last van hoofdpijn en botox kan daarbij helpen. Ook had ik een fronslijn waar ik me aan stoorde. Het is niet zo dat m’n voorhoofd helemaal is platgespoten; verbaasd kijken kan ik nog wel – boos kijken alleen niet. Maar ik heb van nature al een resting bitch face, dus daar wilde ik vanaf.

Heb je verder nog iets laten doen?

M’n lippen doe ik al zes jaar. Ik heb ook vet laten wegzuigen, en m’n kont twee keer laten doen. En misschien zou ik m’n borsten nog willen laten doen.

Heb je meer zelfvertrouwen gekregen door je cosmetische ingrepen?

O nee, helemaal niet. Het klinkt misschien gek, maar als het niet bestond of als ik het niet had laten doen, dan was het ook prima geweest. Ik heb geen problemen met m’n zelfvertrouwen. Het is meer dat het deel uitmaakt van het wereldje waar ik in werk. En ik ben ook gewoon een beetje lui. In plaats van naar de sportschool te gaan, laat ik liever vet wegzuigen.

Experts waarschuwen dat je verslaafd kunt raken aan botox en plastische chirurgie . Ben jij dat, denk je?

Voordat ik een dochtertje kreeg, wilde ik wel steeds iets aan mezelf laten veranderen. En dat heb ik toen ook gedaan. Ik snap wel dat het een verslaving kan worden: een spuitje hier, een spuitje daar, hier even wat strakker, daar een rimpel weg, en dan weer een nieuwe neus.

Dus je herkent jezelf er wel in?

Hm, een beetje. Het is natuurlijk wel top dat je naar een arts kan gaan, die zorgt dat je er mooier uit komt te zien.

Ik zag dat er “alles Barbie” in je Instagrambio staat. Hoe nepper, hoe beter?

Het is eigenlijk bedoeld als een statement. Er zijn heel veel dames die er niet voor uitkomen dat ze iets hebben laten doen, maar ik doe dat wel. Hoewel het wel wat minder wordt, rust er nog steeds een taboe op plastische chirurgie. Ik heb geen idee waarom dat zo is, maar ik ben er altijd heel open over. En ik hou gewoon van een beetje nep, van een beetje overdreven. Maar dat betekent niet dat álles aan mij nep is.

YouTubers die vloggen over hun bezoek aan de botoxkliniek is verweten dat hun filmpjes het zelfbeeld van jonge meisjes kan beïnvloeden . Jij hebt ook een botoxvideo . Ben je soms bang dat je meisjes daarmee inspireert?

Ik zou het jonge meiden zeker niet aanraden. Een rolmodel zijn, wil ik ook écht niet. Wat voor mij werkt, hoeft niet voor een ander te werken. Ik ben gewoon heel eerlijk in wat ik aan mezelf heb laten doen.

Krijg jij ook weleens kritiek op je video’s?

O ja, genoeg. Ik hoor regelmatig dingen als ‘je bent lui’, ‘lekker makkelijk’ of ‘wat zal je dochter later over je zeggen?’ Je moet wel een dikke huid hebben. Mensen kunnen echt hard zijn.

Sarah. Foto door Sabine Rovers.

Sarah (30) heeft twee HIFU-behandelingen gehad

HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) is een non-invasieve behandeling waarbij gebruik wordt gemaakt van ultrageluid.

Tonic: Ha Sarah, je ondergaat behandelingen voor huidverjonging. Zeggen mensen weleens, ‘joh, dat heb je toch helemaal niet nodig?’

Sarah: Het is zo subtiel dat de meesten niet eens zien dat ik iets heb laten doen. Maar ik geef liever mijn geld uit aan deze behandelingen dan aan crèmes die geen resultaat leveren. Ik vind het de investering waard; door zoiets simpels zie ik er dan toch ineens tien jaar jonger uit. Als je jong bent, ben je niet zo bezig met huidverzorging. Maar toen ik dertig werd en naar mijn moeder of andere oudere dames keek, dacht ik: ‘ja, als ik de rimpels wil voorkomen, kan ik er beter nu wat aan doen’. Iedereen wil jong blijven of mooi verouderen. Dus beter voorkomen dan genezen.

Speelde de angst om ouder te worden een rol bij je keuze om iets aan jezelf te laten doen?

‘Angst’ is een groot woord – ik ben zeker niet bang om oud te worden. Oud worden hoort er gewoon bij en rimpels kunnen ook een toevoeging zijn. Maar hoe langer ik het kan uitstellen, hoe beter. Ik wil het gewoon niet. Net zoals sommige mensen geen puistjes op hun gezicht willen, wil ik geen rimpels maar een egale huid. Ik kan dan ook minder make-up dragen.

Als je allemaal advertenties ziet van jonge meiden met gladde huidjes, word je – of je nou wil of niet – ook wel onzeker. Je wordt met de dag ouder. En de sociale druk om er jong uit te zien is er altijd. Ik wil er gewoon goed uitzien. Voor mezelf, mijn partner en m’n omgeving.

Zat je lekkerder in je vel na de eerste behandeling?

Ja, sowieso. Ik had wat last van lachrimpeltjes. Maar na m’n eerste behandeling, zo’n maandje of drie geleden, merkte ik echt verschil. Ik heb toen ook gelijk een tweede behandeling laten inplannen. Binnenkort laat ik het een derde keer doen en daarna wil ik één keer per jaar teruggaan voor onderhoud. In dat opzicht werkt het wel verslavend.

Heb je het idee dat je, nu je eenmaal begonnen bent, alleen maar meer en meer wil?

Zeker weten. Omdat ik resultaat zie. Ik ben ook niet vies van botox – maar dat heb ik nooit laten doen, omdat er nog geen duidelijk onderzoek is naar de langetermijneffecten ervan. Ik dacht eerst om aan de botox te gaan als ik op leeftijd ben en heel veel last krijg van die lachrimpeltjes. Maar toen ik ineens een advertentie voor een HIFU-behandeling zag, leek dat me een veel betere optie: iets dat hetzelfde effect als botox heeft, maar dan zonder de nadelen. Dus ja, dan is de drempel voor een ingreep wel nóg lager.

Vind je het belangrijk dat het resultaat er natuurlijk uitziet?

Ja, dat wel. Ik hoef geen duckface.

Hoe reageren anderen als je vertelt dat je iets hebt laten doen?

Je hebt altijd mensen die kritisch of vies van cosmetische ingrepen zijn. Maar als je ze vraagt of ze ermee zitten dat ze kraaienpoten hebben, dan hebben zij er ook last van. Anders zouden ze hun geld ook niet aan allerlei dure antirimpelcrèmes besteden.

Je hebt twee kinderen. Wat zou je ervan vinden als zij op hun achttiende zouden beginnen met botoxen?

Dat zou ik alleen maar toejuichen. Qua technologie zijn we er enorm op vooruit gegaan op het gebied van botox, laseren, en dat soort dingen. Dus tegen de tijd dat zij achttien worden – dat is dan over zestien jaar – zal dat alleen maar beter zijn geworden. Waarschijnlijk zit ik dan ook aan de botox. En als ik het zelf doe, kan ik het hen ook niet verbieden. Ik zou het alleen wel fijn en belangrijk vinden als ze de voor- en nadelen van botox op de lange termijn voor zichzelf onderzoeken.