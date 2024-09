M.I.A. laat weer van zich horen met de nieuwe video ‘Poc That Still A Ryda’

Ze heeft zich een weg gebaand door oorlogsgebieden, ze stak haar middelvinger op naar Amerika, kaartte de bullshit van de muziekindustrie aan, plaatste undergroundproducers op de voorgrond en schreef banger na banger – eigenlijk kun je M.I.A niet genoeg erkenning geven voor de manier waarop ze de status quo uitdaagt en dat blijft doen.

Haar nieuwste muzikale escapade is Poc That Still A Ryda, een nummer waarin ze verwijst naar Barack Obama en de ‘Black Lives Matter’- en #OscarsSoWhite-beweging. “You better be ready for a crime,” rapt ze over een minimalistische beat met een zware bas. “Breakin’ order like a leader, I’m stayin’ out the radar, meet me at the border, border!” De track gaat gepaard met een video waarin paarden en auto’s door een woestijn razen.

Bekijk de video hieronder: