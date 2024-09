De beste liedjes uit de Prince-tribute van Moodymann ken je niet

Het gevoel van ergens een liedje horen terwijl je weet dat je het niet nog een keer kan luisteren, is altijd heerlijk frustrerend. In het Shazam-tijdperk komt het niet vaak meer voor – de grootste muziekmysteries los je binnen luttele seconden op door je telefoon tegen een speaker te duwen. Afgelopen zaterdag speelde Moodymann (oftewel Kenny Dixon Jr.) voor Red Bull Music Academy Festival een set van vier uur die volledig bestond uit obscure Prince-liedjes. Geen app die hiertegen opgewassen was. De enkelen van ons die op die avond aanwezig waren in club Space Ibiza in New York kregen de ene na de andere onbekende track geserveerd.



“Als je hier bent om Purple Rain te horen, ben je op het verkeerde partijtje,” zei Dixon aan het begin van zijn set. Een van de tracks – die hij ergens op het hoogtepunt van feestje draaide – spookt nog steeds in mijn hoofd. Het had hemelse r&b-vocals die heel nonchalant over slijpende gitaren zweefden – een vriend van mij noemde het een combinatie tussen Nine Inch Nails en Aaliyah, wat ik wel treffend vond. “Dit is een toekomstige klassieker,” brulde Dixon door de microfoon toen de track erin kwam. Zijn commentaar op de liedjes was een van de beste dingen van de avond – vaak liet hij het mixen achterwege en praatte hij de nummers aan elkaar.



Dixon staat al jaren bekend als een van de grootste Prince-kenners ter wereld. “Deze set doe ik vanuit het perspectief van een verzamelaar en niet als dj,” legt hij uit. “Jullie wanen je momenteel in mijn huiskamer.” Dit is niet zomaar een metafoor: Michelle Lhooq, onze collega van THUMP Amerika, was vorig jaar op bezoek bij Dixon thuis in Detroit. Zijn woning is omgebouwd tot een soort altaar voor de Purple One.



De liefde die hij heeft voor Prince komt niet volledig uit de lucht vallen. Beiden artiesten zijn gedurende hun carrières volledig onafhankelijk te werk gegaan – de regels van de industrie betekenen niets voor ze. Ook is de muziek van beide artiesten zeer sensueel. Toen Lhooq vroeg waarom Dixon zich zo aangetrokken voelt tot de muziek van Prince, antwoordde hij: “Meisjes. Ik was nooit echt goed met de vrouwtjes, dus moest ik altijd een Prince-plaat opzetten.”



De romantiek hing zaterdag dan ook in de lucht. De dj was ook niet te beroerd om een paar vergeten platen van het laatste decennium af te spelen. Een van de tracks kwam van het album Lotusflow3r en heet Valentina, een ode aan de dochter van actrice Salma Hayek. “Hey Valentina, tell your mama she should give me a call,” zingt Prince daarop. Daarnaast speelde Dixon een extended-versie van Scarlet Pussy, een b-kantje uit 1988. “Ik weet dat de dames hier meer weten over ‘extended-versies’,” grapte Dixon. De track zit vol met seksueel geladen teksten als: “She can make you shoot your ego all over your sheets.” Toen de track was afgelopen droop het zweet bijna van het plafond.



Gedurende de nacht bleef Dixon herhalen hoeveel fantastisch materiaal Prince wel niet heeft achtergelaten. “Er is zoveel dat jullie nooit zullen horen,” zegt hij net voordat er een track begint die nog het meest lijkt op het b-kantje van 17 Days uit 1984. Het commentaar van Dixon hielp me beseffen hoeveel kracht er nog in het geheime archief van Prince schuilt. “Er is nog zoveel dat ik zou kunnen spelen,” zucht Dixon nadat hij vier uur lang plaatjes heeft gedraaid en net op gang begon te komen.