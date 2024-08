De mountainbiker die duizenden kilo’s wiet smokkelde

Missy ‘The Missile’ Giove was in de jaren negentig een van de eerste vrouwen die doorbrak in het mountainbiken. Ze stond toen bekend om haar agressieve rijstijl en uitgesproken karakter. Door haar manier van rijden liep ze vaak blessures op, waardoor ze uiteindelijk moest stoppen met de sport.

De ziekenhuisrekeningen stapelden zich op, en na het mountainbiken had Giove moeite om een nieuwe bron van inkomen te vinden. Ze sloot zich aan bij een netwerk van drugssmokkelaars – wat haar niet alleen geld, maar ook veel adrenaline opleverde. Hiervoor vervoerde ze voor miljoenen euro’s aan wiet door de Verenigde Staten, tot ze in 2009 werd gepakt door de autoriteiten. VICE Sports spreekt Giove in deze minidocu over haar tijd als drugssmokkelaar.